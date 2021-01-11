Монгольское земллетрясение содрогнуло всю Сибирь

16:52 12.01.2021 "Стало жутко, все ходило ходуном": монгольское землетрясение 12 января почувствовали по всей Сибири

Самый натуральный ужас пережили жильцы панельных высоток



Ольга ЛИПЧИНСКАЯ



Землетрясение в Монголии эхом прокатилось по Сибири.



Рано утром 12 января жители городов по всей Сибири проснулись в страхе. Особенно досталось жильцам высоток. Тем, у кого квартиры выше 10 этажа, совсем не позавидуешь – пол уходил из-под ног, а стены качало. Землетрясение в Монголии, недалеко от российской границы, у озера Хубсугул, случилось в 00.32 московского времени. В Сибири в это время глухая ночь, в Новосибирске и Красноярске – половина пятого, в Иркутске и Улан-Удэ – половина шестого. Но глаз, конечно, больше никто не сомкнул. Все боялись повторных толчков.



Иркутяне устроили обмен шуточками в соцсетях



Если хотите найти людей, которые по тому, как шатается люстра на потолке, подпрыгивает кровать или бренчит посуда в шкафу могут на спор определить силу землетрясения, запостить что-нибудь ироническое в инстаграме или фейсбуке и через 20 минут снова спать – вам в Иркутск. Ну или Улан-Удэ. Здесь люди привычные, ведь новые точки, где опять "тряхануло", появляются на картах сейсмологов из Байкальской геофизической службы РАН еженедельно. Не верите? В прошлом году их было около сотни. Ощутимых, это когда трясло на три- четыре балла – около 20. В прошлом году первый раз толчки жители региона почувствовали 10 января, а в этом -12 января. Невелика разница. Сейсмоактивный регион, поэтому бояться здесь толчков нельзя – с ума сойдешь. Страшно – уезжай. Живешь тут? Умей соревноваться в остроумии по поводу "Тряхнуло на 5 баллов". Примерно так:



"Если предыдущие (сами знаете кто) были на Байкале, то это на Хубсугуле... Видимо такой вот способ общения у озер-братьев".



"Куда бежите? Я, наоборот, лежу, как убитая. Потому что не понимаю, куда бежать?"



"Кот, конечно же, перепугался, но виду не подал".



"Иркутск - город потрясающий".



"Про землетрясение в городе И. Иркутск прокачал свои компетенции."



"Землетрясение это азбука Морзе. Понять бы еще, в чьей коммуникации и что сообщают?"



"Доброе утро Иркутск! На зарядку становись! Сегодня Монголия будит."



"Со сна не могла понять - когда аплодировать окончанию землетрясения?"



Люстра качается во время землетрясения в Иркутске 12 января 2021



Хотя, конечно, народ и боялся. Пять баллов все-таки. Чувствительно. Поясняю – холодильник прыгает, люстра крутится. Ну и по мелочи. Книги сыплются, предметы падают. А надо лучше ставить. Штукатурка местами отваливается. А надо лучше класть. Кто на первых этажах, те бесстрашные. Мало что чувствуют. ( подробности)



Жители высоток в Красноярске пережили настоящий ужас



Больше всего досталось, пожалуй, жителям Красноярска. Это факт.



-Если Иркутск " тряхануло" на 5 баллов, Улан-Удэ и особенно ближайшие к Монголии районы Бурятии – на 6, в районе самого Хубсугула ощущалось примерно 7, то в Братске, Красноярске, Абакане, Кызыле – 3-4 балла. Даже в Новосибирске, как нам сообщают, почувствовали отголоски землетрясения – здесь, как и в большинстве городов Западной Сибири, было около 2 баллов, - рассказала "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.



А почему тогда хуже всем пришлось красноярцам? Ответ на самом деле прост – в городах на Байкале по традиции строят дома с учетом того, что трясти будет, сейчас и всегда, за милую душу. Да и высоток ставят мало, как бы этого ни хотели строители. Дом больше 10 этажей – уже высотка и есть. Другое дело город на Енисее. Никаких "запасов прочности". Двадцать этажей – реальность. И больше тоже.



- На верхних этажах толчки всегда ощущаются на два балла сильнее, - рассказывает главный научный сотрудник лаборатории тектонофизики Института земной коры СО РАН доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич.



Так что 3-4 балла для обитателей высоток в Красноярске – то же, что в Иркутске 5-6.



- На 22-м этаже шатало не по-детски! Восторг и шок одновременно..., - рассказала жительница Красноярска Алена Гулакова. - Мы живем на 22 этаже. Проснулись, кажется, сразу при первых толчках, на часах было 4:36. У нас на стене висит панно с шишками, оно шаталось в разные стороны и шуршало, так что не могу четко определить, что первое разбудило: шелест шишек или толчки:) На кровати качало, как на лодке или на водном матрасе. Стоять на полу можно было, но тоже раскачивало, как на балансборде. То есть это не просто дрожь под ногами, это реальные толчки, что на месте неподвижно не устоять. Я только в сториз инстаграм выложила, родных не стала будить и тревожить. Продолжалось все это, наверное, минуты 3, вторая волна была намного тише, она длилась, может, минуту. Слава богу, стены не трещали, обои не лопались, штукатурка не сыпалась (вероятно, потому что дом новый:) Окна у нас выходят во двор, так что у подъезда не увидели бы, выходил кто или нет. Ну а так как утром на работу, легли практически сразу спать, но я не могла уснуть, конечно, впечатления яркие. Я испугалась, но и восторг испытала одновременно, все-таки, согласитесь, не часто такое можно пережить.



Многие из жителей Красноярска поспешили на улицу. Вдруг толчки повторятся? (подробности)



А вот те, кто живет в Кызыле и Абакане приняли испытания более спокойно. Просто потому, что высоток здесь нет . Но обитатели пятых этажей все же испытали несколько малоприятных минут.



Почему произошло землетрясение



-Причина землетрясения 12 января 2021 в Иркутске и Монголии - это выброс энергии, скопившейся в земной коре в этом районе, - объясняет "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Интенсивность землетрясения – 8 баллов. Но это в эпицентре. Эпицентр расположен в Монголии и, вдобавок, на большой глубине. Пока волна вышла наружу, она часть энергии уже потеряла. По пути в сторону Иркутска постепенно слабела. И потому в Мондах, на границе, сейсмостанция зафиксировала 6 баллов, в Иркутске около 5. В Красноярске 3-4 балла. А вот на турбазах у самого Хубсугула – по всей вероятности, около 7.



Эти землетрясения до нас доходят нечастно, потому что не всегда сильны. И достаточно далеко. А если посмотреть на наши карты, видим, что их довольно много. Озеро расположено в горах, это начало хребта Хамар-Дабан, Саяно - Байкальская складчатая область, сейсмическая активность высокая. Источник - КП

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