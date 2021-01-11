 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.01.2021
17:11  Утверждены списки новых депутатов КазПарламента от "Нур Отана" и "Ак Жола"
17:06  Саудиты открыли для туристов набатейский город Хегра, скрытый от глаз 2000 лет
17:00  Д.Ашимбаев: На кресло нового КазПремьера претендуют трое...
16:59  Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек
16:56  Певица Акбота Керимбекова стала замглавы управления культуры Шымкента
16:52  Монгольское земллетрясение содрогнуло всю Сибирь
16:47  Домашний арест неудобного рос-патриота Платошкина как инструмент политического давления

16:34  Жесткий локдаун добивает уркианский мелкий и средний бизнес, - В.Пойманов
16:28  Глина не той системы. В узбекском Джизаке рухнул строящийся 6-этажный дом
16:16  Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд. Бьют рублем
14:12  Российский "КамАЗ-мастер" рвется к 18-му титулу на "Дакаре"
13:16  Садыр Жапаров избрался в волшебники. От нового президента страны ждут и чуда, и репрессий, - "Къ"
11:11  Власти Швеции сознательно организовали "коронавирусный цирк", - Рудольф Херманн
11:09  Удар США по Кубе должен стать сигналом, - Д.Бавырин
10:07  Чем политическая цензура в США опасна для остального мира, - "Взгляд"
09:50  Киргизия: из тюрьмы в президенты. Новым "ханом" самой "демократичной" республики стал Садыр Ж, - И.Джорбенадзе
09:45  Выборы в Казахстане прошли по-старому. В стране выбрали первый парламент при новом президенте, - "Къ"
09:33  Московские переговоры по Карабаху: незримый Эрдоган и новый Кавказ, - А.Арешев
09:26  В Казахстане новый закон об образовании - что изменится?
09:21  Соединенные Штаты готовят долларовую лавину, - А.Комраков
08:23  Бин Сальман построит саудитам город-сад на костях местных племен
00:51  Когда Поднебесная чихает, Азия и Африка кашляют, - В.Скосырев
00:26  Жапаров берет Киргизию в свои руки, - В.Панфилова
00:16  Чем лечить синдром хронической усталости РосМИДа, - А.Халдей
00:15  Пламенный привет: с какими итогами завершился партийный съезд в КНДР
00:12  Как русский милитаризм поимел американские хотелки, - К.Душенов
00:11  Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле
00:08  Скоропостижно скончался уроженец Ташкента, сибирский олигарх Андрей Трубников
Понедельник, 11.01.2021
19:28  Срок поджимают: зачем запускают импичмент против Трампа
19:19  "Париж, полковник, двоюродный брат". "Белые пятна" в био Шокана Уалиханова, - Ж.Ермекбай
19:02  Слито в урны. Сколько денег потратили Кыркандидаты на один голос?
17:22  Казах Арман Давлетяров покинул пост гендиректора рос"Муз-ТВ"
17:07  Россия уступила Китаю инициативу в Таджикистане и Центральной Азии, - М.Кабири
16:24  Выборы в Казахстане – у Аблязова ничего не вышло, - А.Уваров
16:06  Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу
15:59  КазМинобраз отозвал лицензии разом почти у 200 казахстанских колледжей
14:13  Движение QAnon: пугачевщина американского разлива
14:11  В США задумались над союзом с Россией для противостояния Китаю
13:54  И.Джорбенадзе: Евразийский союз жив, но сильно кашляет
13:52  Споры о внешнем долге Таджикистана: кто и как вернет?
13:50  Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США, - Ю.Баранчик
11:40  Крушение мифа об Америке, - В.Прохватилов
11:26  США: "поджог рейхстага"? Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию, - В.Малышев
10:58  Боррель: Захват Капитолия показал, как опасна дезинформация
10:06  Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
10:03  Кыргызстан в ближайшие месяцы ждут еще одни президентские выборы, - экс-премьер Кулов
09:08  Секс при СССР был лучше.., - Сирил Маршан
08:58  Самое место. Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму? - Г.Бовт
08:47  От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов
08:39  Миссия ШОС признала КырВыборы "открытыми, свободными и легитимными"
08:34  Какой революцией пугают в США, - Алла Ярошинская
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Певица Акбота Керимбекова стала замглавы управления культуры Шымкента
16:56 12.01.2021

Казахстанская певица Акбота Керимбекова стала заместителем руководителя управления культуры Шымкента.

Такую новость сообщила на своей странице подруга певицы Индира Елубаева.

"Моя подруга Акбота стала заместителем руководителя управления культуры города Шымкента", - написала она.

Индира Елубаева также пожелала Акботе Керимбековой процветания и успешной работы.

Напомним, ранее мы писали о высказываниях Акботы Керимбековой по поводу Сиви Махмуди.

Последняя призналась, что ее удивили слова Акботы.

Керимбекова также высказалась о таких певцах, как Абай Бегей и Асхат Таргын.

Кроме того, после третьего развода певица рассказала подробности своей личной жизни.

Источник - Nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610459760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Информационное сообщение
- Избраны депутаты Мажилиса от АНК
- Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
- Выборы-2021: первые уроки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №951
- Неестественные монополии
- ADAL и "Ауыл" признали победу ведущей партии
- МОН отозвал приложения к лицензиям по 500 специальностям у 196 колледжей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  