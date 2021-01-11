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|Певица Акбота Керимбекова стала замглавы управления культуры Шымкента
16:56 12.01.2021
Казахстанская певица Акбота Керимбекова стала заместителем руководителя управления культуры Шымкента.
Такую новость сообщила на своей странице подруга певицы Индира Елубаева.
"Моя подруга Акбота стала заместителем руководителя управления культуры города Шымкента", - написала она.
Индира Елубаева также пожелала Акботе Керимбековой процветания и успешной работы.
Напомним, ранее мы писали о высказываниях Акботы Керимбековой по поводу Сиви Махмуди.
Последняя призналась, что ее удивили слова Акботы.
Керимбекова также высказалась о таких певцах, как Абай Бегей и Асхат Таргын.
Кроме того, после третьего развода певица рассказала подробности своей личной жизни.