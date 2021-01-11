Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек

16:59 12.01.2021 Решение о выплате судебных издержек принял Высокий Суд Англии. Стати должен выплатить их в течение двух недель, то есть до 18 января



АЛМАТЫ, 12 янв - Sputnik. Казахстан выиграл очередной спор против Анатола и Габриэля Стати и их компаний "Аском Груп СА" и "Терра Раф Транс Трейлинг ЛТД".



Минюст Казахстана сообщает, что 6 января 2021 года Высокий Суд Англии обязал Стати в течение двух недель выплатить Казахстану и Нацбанку Казахстана более 3,7 миллиона долларов судебных издержек.



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"Ожидается, что Стати будут оспаривать этот приказ. Он связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что Нацбанк не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к республике", - пояснили в Минюсте.



В прошлом году Казахстан выиграл три спора против Стати



Казахстан подавал иск в Высокий Суд Англии против братьев Стати, которые получили арбитражное решение мошенническим путем и пытаются привести его в исполнение во многих странах. При этом Стати скрывали совершенное ими мошенничество во время арбитража, но с 2015 года доказательства об этом постепенно выявлялись.



Доказательства были оценены ведущими мировыми экспертами, включая "Делойт", "Прайсуотерхаус Куперс", профессора Джорджа Берманна, профессора Кристофа Шройера и доктора Патрика Шольдстрома. Как и Верховный Суд Англии, все они пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством, в том числе при получении арбитражного решения.



Стати никогда не оспаривали данные доказательства. Но они препятствовали судам принимать их во внимание, при этом часто с помощью незаконных средств.



К примеру, в отношении предыдущего шведского дела эксперт шведского права и действующий судья Апелляционного суда Свеа доктор Шольдстром заключил, что Стати добились арбитражного решения путем действий и сокрытия, которые по шведскому законодательству приравниваются к уголовному мошенничеству. Также доктор говорил, что в процессе аннулирования арбитражного решения Стати нарушили свою основополагающую обязанность говорить правду шведским судам до такой степени, что теперь арбитражное решение не должно быть приведено в исполнение.



Дело Стати: верховный суд Нидерландов отменил решение об аресте акций "Самрук-Казына"



Нынешний приказ Верховного суда о расходах и лежащая в его основе победа Казахстана в апреле дополняют ряд судебных решений, вынесенных в пользу РК:



- решение Апелляционного суда Стокгольма в июне, в котором суд отменил ошибочные принудительные меры в отношении активов Национального фонда Казахстана;

- решение Апелляционного суда Брюсселя в ноябре, в котором суд разрешил РК детально представить свою позицию и доказательства мошенничества Стати, которое будет полностью рассмотрено в 2021 году;

- решение Верховного суда Нидерландов в декабре, в котором суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о наложении ареста на акции АО "Самрук-Казына" в "КазМунайГаз Кашаган Б. В." и направил дело обратно в Апелляционный суд.



Прошлый год также был примечателен судебными разбирательствами, связанными с появлением новых игроков по делу. В июне Казахстан начал судебный процесс против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена и связанных с ним финансовых компаний, обвинив их в сговоре со Стати для совершения их широкомасштабного мошенничества. В декабре к иску присоединился один из инвесторов Стати (американский хедж-фонд "Аутрайдер Менеджмент ЛЛС").



Банкротный управляющий ТОО "Толкыннефтегаз" подал иск в Верховный суд Гибралтара против своей материнской компании Терра Раф Транс Трейлинг Лтд и Стати и уже получил благоприятное процессуальное решение против Стати. Суд пришел к выводу, что все претензии по мошенническим схемам Стати представляют собой "серьезный вопрос, подлежащий рассмотрению" по существу с "реальными перспективами успеха".



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Министр юстиции Марат Бекетаев отметил, что в прошлом году Казахстан был очень успешен в юридическом противостоянии Стати и их сообщников, пытающихся привести в полученное исполнение мошенническим путем арбитражное решение.



"В 2021 году мы ожидаем, что мошенничество, коррупция и международное отмывание денег, совершенные Стати, будут раскрыты еще больше, и правосудие по этому делу будет восстановлено во всех юрисдикциях", - заключил он.



Дело Стати



Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Они потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана 4 миллиарда долларов, но им было присуждено 500 миллионов долларов, из которых 199 миллионов долларов – средства, предположительно, связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.



Позже, благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.



Сейчас судебные разбирательства продолжаются сразу в нескольких странах. Источник - Sputnik

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