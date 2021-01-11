 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.01.2021
17:11  Утверждены списки новых депутатов КазПарламента от "Нур Отана" и "Ак Жола"
17:06  Саудиты открыли для туристов набатейский город Хегра, скрытый от глаз 2000 лет
17:00  Д.Ашимбаев: На кресло нового КазПремьера претендуют трое...
16:59  Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек
16:56  Певица Акбота Керимбекова стала замглавы управления культуры Шымкента
16:52  Монгольское земллетрясение содрогнуло всю Сибирь
16:47  Домашний арест неудобного рос-патриота Платошкина как инструмент политического давления

16:34  Жесткий локдаун добивает уркианский мелкий и средний бизнес, - В.Пойманов
16:28  Глина не той системы. В узбекском Джизаке рухнул строящийся 6-этажный дом
16:16  Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд. Бьют рублем
14:12  Российский "КамАЗ-мастер" рвется к 18-му титулу на "Дакаре"
13:16  Садыр Жапаров избрался в волшебники. От нового президента страны ждут и чуда, и репрессий, - "Къ"
11:11  Власти Швеции сознательно организовали "коронавирусный цирк", - Рудольф Херманн
11:09  Удар США по Кубе должен стать сигналом, - Д.Бавырин
10:07  Чем политическая цензура в США опасна для остального мира, - "Взгляд"
09:50  Киргизия: из тюрьмы в президенты. Новым "ханом" самой "демократичной" республики стал Садыр Ж, - И.Джорбенадзе
09:45  Выборы в Казахстане прошли по-старому. В стране выбрали первый парламент при новом президенте, - "Къ"
09:33  Московские переговоры по Карабаху: незримый Эрдоган и новый Кавказ, - А.Арешев
09:26  В Казахстане новый закон об образовании - что изменится?
09:21  Соединенные Штаты готовят долларовую лавину, - А.Комраков
08:23  Бин Сальман построит саудитам город-сад на костях местных племен
00:51  Когда Поднебесная чихает, Азия и Африка кашляют, - В.Скосырев
00:26  Жапаров берет Киргизию в свои руки, - В.Панфилова
00:16  Чем лечить синдром хронической усталости РосМИДа, - А.Халдей
00:15  Пламенный привет: с какими итогами завершился партийный съезд в КНДР
00:12  Как русский милитаризм поимел американские хотелки, - К.Душенов
00:11  Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле
00:08  Скоропостижно скончался уроженец Ташкента, сибирский олигарх Андрей Трубников
Понедельник, 11.01.2021
19:28  Срок поджимают: зачем запускают импичмент против Трампа
19:19  "Париж, полковник, двоюродный брат". "Белые пятна" в био Шокана Уалиханова, - Ж.Ермекбай
19:02  Слито в урны. Сколько денег потратили Кыркандидаты на один голос?
17:22  Казах Арман Давлетяров покинул пост гендиректора рос"Муз-ТВ"
17:07  Россия уступила Китаю инициативу в Таджикистане и Центральной Азии, - М.Кабири
16:24  Выборы в Казахстане – у Аблязова ничего не вышло, - А.Уваров
16:06  Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу
15:59  КазМинобраз отозвал лицензии разом почти у 200 казахстанских колледжей
14:13  Движение QAnon: пугачевщина американского разлива
14:11  В США задумались над союзом с Россией для противостояния Китаю
13:54  И.Джорбенадзе: Евразийский союз жив, но сильно кашляет
13:52  Споры о внешнем долге Таджикистана: кто и как вернет?
13:50  Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США, - Ю.Баранчик
11:40  Крушение мифа об Америке, - В.Прохватилов
11:26  США: "поджог рейхстага"? Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию, - В.Малышев
10:58  Боррель: Захват Капитолия показал, как опасна дезинформация
10:06  Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
10:03  Кыргызстан в ближайшие месяцы ждут еще одни президентские выборы, - экс-премьер Кулов
09:08  Секс при СССР был лучше.., - Сирил Маршан
08:58  Самое место. Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму? - Г.Бовт
08:47  От коронавируса скончался известный туркменский композитор Реджеп Реджепов
08:39  Миссия ШОС признала КырВыборы "открытыми, свободными и легитимными"
08:34  Какой революцией пугают в США, - Алла Ярошинская
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек
16:59 12.01.2021

Решение о выплате судебных издержек принял Высокий Суд Англии. Стати должен выплатить их в течение двух недель, то есть до 18 января

АЛМАТЫ, 12 янв - Sputnik. Казахстан выиграл очередной спор против Анатола и Габриэля Стати и их компаний "Аском Груп СА" и "Терра Раф Транс Трейлинг ЛТД".

Минюст Казахстана сообщает, что 6 января 2021 года Высокий Суд Англии обязал Стати в течение двух недель выплатить Казахстану и Нацбанку Казахстана более 3,7 миллиона долларов судебных издержек.

Дело Стати: американский фонд присоединился к иску Казахстана

"Ожидается, что Стати будут оспаривать этот приказ. Он связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что Нацбанк не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к республике", - пояснили в Минюсте.

В прошлом году Казахстан выиграл три спора против Стати

Казахстан подавал иск в Высокий Суд Англии против братьев Стати, которые получили арбитражное решение мошенническим путем и пытаются привести его в исполнение во многих странах. При этом Стати скрывали совершенное ими мошенничество во время арбитража, но с 2015 года доказательства об этом постепенно выявлялись.

Доказательства были оценены ведущими мировыми экспертами, включая "Делойт", "Прайсуотерхаус Куперс", профессора Джорджа Берманна, профессора Кристофа Шройера и доктора Патрика Шольдстрома. Как и Верховный Суд Англии, все они пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством, в том числе при получении арбитражного решения.

Стати никогда не оспаривали данные доказательства. Но они препятствовали судам принимать их во внимание, при этом часто с помощью незаконных средств.

К примеру, в отношении предыдущего шведского дела эксперт шведского права и действующий судья Апелляционного суда Свеа доктор Шольдстром заключил, что Стати добились арбитражного решения путем действий и сокрытия, которые по шведскому законодательству приравниваются к уголовному мошенничеству. Также доктор говорил, что в процессе аннулирования арбитражного решения Стати нарушили свою основополагающую обязанность говорить правду шведским судам до такой степени, что теперь арбитражное решение не должно быть приведено в исполнение.

Дело Стати: верховный суд Нидерландов отменил решение об аресте акций "Самрук-Казына"

Нынешний приказ Верховного суда о расходах и лежащая в его основе победа Казахстана в апреле дополняют ряд судебных решений, вынесенных в пользу РК:

- решение Апелляционного суда Стокгольма в июне, в котором суд отменил ошибочные принудительные меры в отношении активов Национального фонда Казахстана;
- решение Апелляционного суда Брюсселя в ноябре, в котором суд разрешил РК детально представить свою позицию и доказательства мошенничества Стати, которое будет полностью рассмотрено в 2021 году;
- решение Верховного суда Нидерландов в декабре, в котором суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о наложении ареста на акции АО "Самрук-Казына" в "КазМунайГаз Кашаган Б. В." и направил дело обратно в Апелляционный суд.

Прошлый год также был примечателен судебными разбирательствами, связанными с появлением новых игроков по делу. В июне Казахстан начал судебный процесс против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена и связанных с ним финансовых компаний, обвинив их в сговоре со Стати для совершения их широкомасштабного мошенничества. В декабре к иску присоединился один из инвесторов Стати (американский хедж-фонд "Аутрайдер Менеджмент ЛЛС").

Банкротный управляющий ТОО "Толкыннефтегаз" подал иск в Верховный суд Гибралтара против своей материнской компании Терра Раф Транс Трейлинг Лтд и Стати и уже получил благоприятное процессуальное решение против Стати. Суд пришел к выводу, что все претензии по мошенническим схемам Стати представляют собой "серьезный вопрос, подлежащий рассмотрению" по существу с "реальными перспективами успеха".

Почему Казахстан продолжает судебную тяжбу с бизнесменами Стати: ответ главы Минюста

Министр юстиции Марат Бекетаев отметил, что в прошлом году Казахстан был очень успешен в юридическом противостоянии Стати и их сообщников, пытающихся привести в полученное исполнение мошенническим путем арбитражное решение.

"В 2021 году мы ожидаем, что мошенничество, коррупция и международное отмывание денег, совершенные Стати, будут раскрыты еще больше, и правосудие по этому делу будет восстановлено во всех юрисдикциях", - заключил он.

Дело Стати

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Они потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана 4 миллиарда долларов, но им было присуждено 500 миллионов долларов, из которых 199 миллионов долларов – средства, предположительно, связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.

Позже, благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

Сейчас судебные разбирательства продолжаются сразу в нескольких странах.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610459940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Информационное сообщение
- Избраны депутаты Мажилиса от АНК
- Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
- Выборы-2021: первые уроки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №951
- Неестественные монополии
- ADAL и "Ауыл" признали победу ведущей партии
- МОН отозвал приложения к лицензиям по 500 специальностям у 196 колледжей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  