Д.Ашимбаев: На кресло нового КазПремьера претендуют трое...

17:00 12.01.2021

На кресло премьер-министра Казахстана претендуют трое - прогноз политолога Ашимбаева



Политолог Данияр Ашимбаев проанализировал ситуацию с составом правительства и рассказал о том, кто выйдет из Кабмина после отставки.



По его словам, правительство в своей массе будет переназначено, что связано с нехваткой кадров.



При этом, по словам эксперта, действующий премьер Аскар Мамин устраивает большинство политических сил страны.



Ашимбаев отметил, что в новый состав Кабмина не войдут отдельные министры.



При этом их могут направить в регионы для укрепления работы акиматов.



Политолог подчеркнул, при переизбрании новых министров руководство страны не будет ориентироваться на опыт или возраст кандидатов.



"Наиболее часто у нас критикуют министров образования и здравоохранения.



По образованию - сфера сама по себе критикуемая. Министра (Асхата Аймагамбетова) хотят сменить, но он работает относительно недолго.



А чтобы решить какую-то проблему, нужно три-четыре года, нужна последовательность.



Отрасль проблемная, тем более карантин многие проблемы усилил.



Что касается здравоохранения, министр (Алексей Цой), на мой взгляд, один из самых худших членов правительства и министров здравоохранения вообще.



Со стороны государства не было никаких дискуссий по поводу изменения самого курса, поэтому смысла в замене министра особого нет.



Возможно, на работу в мажилис перейдет (вице-премьер) Ералы Тугжанов и часто критикуемый министр юстиции (Марат Бекетаев)", - рассказал политолог.



Подробнее о том, кто может занять место нового премьера, слушайте в аудиофайле.

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