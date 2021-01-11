 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Д.Ашимбаев: На кресло нового КазПремьера претендуют трое...
17:00 12.01.2021

На кресло премьер-министра Казахстана претендуют трое - прогноз политолога Ашимбаева

Политолог Данияр Ашимбаев проанализировал ситуацию с составом правительства и рассказал о том, кто выйдет из Кабмина после отставки.

По его словам, правительство в своей массе будет переназначено, что связано с нехваткой кадров.

При этом, по словам эксперта, действующий премьер Аскар Мамин устраивает большинство политических сил страны.

Ашимбаев отметил, что в новый состав Кабмина не войдут отдельные министры.

При этом их могут направить в регионы для укрепления работы акиматов.

Политолог подчеркнул, при переизбрании новых министров руководство страны не будет ориентироваться на опыт или возраст кандидатов.

"Наиболее часто у нас критикуют министров образования и здравоохранения.

По образованию - сфера сама по себе критикуемая. Министра (Асхата Аймагамбетова) хотят сменить, но он работает относительно недолго.

А чтобы решить какую-то проблему, нужно три-четыре года, нужна последовательность.

Отрасль проблемная, тем более карантин многие проблемы усилил.

Что касается здравоохранения, министр (Алексей Цой), на мой взгляд, один из самых худших членов правительства и министров здравоохранения вообще.

Со стороны государства не было никаких дискуссий по поводу изменения самого курса, поэтому смысла в замене министра особого нет.

Возможно, на работу в мажилис перейдет (вице-премьер) Ералы Тугжанов и часто критикуемый министр юстиции (Марат Бекетаев)", - рассказал политолог.

Подробнее о том, кто может занять место нового премьера, слушайте в аудиофайле.
https://ru.sputnik.kz/radio/

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610460000
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