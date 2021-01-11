Саудиты открыли для туристов набатейский город Хегра, скрытый от глаз 2000 лет

17:06 12.01.2021 Саудовская Аравия открыла для туристов город, скрытый от глаз 2000 лет

Это город одной из самых загадочных цивилизаций, существовавших на Земле



Когда-то процветающий международный торговый центр, археологический памятник Хегра (также известный как Мадаин Салех) оставался практически нетронутым в течение почти 2000 лет и скрывался от глаз общественности за границами закрытой Саудовской Аравии.



Теперь археологический памятник открыт для туристов. Для ученых же это ключ к разгадке загадочной империи, построившей его, а также более известного города-побратима Петры, расположенного в Иордании.







Город расположен в пустыне к северу от Ал-Улы, здесь много скал и гигантских валунов размером со здание. Город вырезан прямо в них, с фронтоном и колоннами в классическом стиле. Как пишет издание Smithsonian, древний город восстает из песков, как божественно рассыпанные семена.



Проницательные посетители заметят, что высеченные в скале сооружения в Хегре похожи на его более известный родственный город Петра , расположенный в нескольких сотнях миль к северу в Иордании. Хегра была вторым городом набатейского царства, но в Хегре планируют найти ключ к раскрытию секретов почти забытой древней цивилизации.



Саудовская Аравия впервые ввела туристические визы в сентябре 2019 года, что позволяет случайным посетителям без деловой или религиозной цели въезжать в страну. Херга с ее загадочной, привлекательной архитектурой - очевидный выбор для туристов. Во многом привлекательность города заключается в том, что она практически неизвестна посторонним, несмотря на ее сходство с Петрой , которую в настоящее время посещают около миллиона посетителей в год, и, по мнению ЮНЕСКО, ее можно было бы классифицировать как находящийся под угрозой исчезновения объект всемирного наследия, если за ним не ухаживать должным образом.



Набатеи, возможно, являются одной из самых загадочных и интригующих цивилизаций, о которых многие никогда раньше не слышали.



"Туристу, направляющемуся в Хегру, нужно знать больше, чем просто увидеть гробницы и надписи, а затем уйти, не зная, кто и когда их создал", - говорит Дэвид Граф, набатейский специалист, археолог и профессор Университета Майами. "Это должно вызывать у любого хорошего туриста хоть какое-то интеллектуальное любопытство: кто создал эти гробницы? Кто те люди, которые создали Хегра? Откуда они пришли? Как долго они здесь пробыли? Очень важно иметь контекст Хегры ".



Набатеи были кочевниками, жившими в пустыне, ставшими мастерами-торговцами, контролирующими торговые пути благовоний и пряностей через Аравию и Иорданию в Средиземное море, Египет, Сирию и Месопотамию. Караваны, запряженные верблюдами, нагруженные кучами ароматного перца, корня имбиря, сахара и хлопка, прошли через Хегру, провинциальный город на южной границе королевства. Набатейцы также стали поставщиками ароматических веществ, таких как ладан и мирра, которые высоко ценились в религиозных церемониях.



"Причина, по которой они возникли и стали новыми в древних источниках, заключается в том, что они стали богатыми", - говорит Лейла Нехме, археолог и соруководитель археологического проекта Hegra, партнерства между правительствами Франции и Саудовской Аравии, которое ведет раскопки на некоторых участках. Набатеи процветали с 4 века до н.э. до 1 века нашей эры, когда расширяющаяся Римская империя аннексировала и поглотила их огромные земли, включая современную Иорданию, Синайский полуостров Египта и части Саудовской Аравии, Израиля и Сирии. Постепенно набатейская идентичность полностью утратилась. Забытая Западом на столетия, Петра была "заново открыта" швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом в 1812 году, хотя местные бедуинские племена жили в пещерах и гробницах на протяжении нескольких поколений. Возможно, можно сказать, что Петру по-настоящему увидели большинство жителей Запада полтора века спустя благодаря ее главной роли в декорациях Индианы Джонса и Последнего крестового похода в 1989 году.



Сложность знакомства с набатейцами заключается в том, что они оставили после себя так мало истории из первых рук. Учитывая огромную популярность Петры сегодня, трудно представить, что мы мало что знаем о ее создателях. Большая часть того, что мы узнали о набатеях, исходит из документов посторонних: древних греков, римлян и египтян.



"Причина, по которой мы мало знаем о них, заключается в том, что у нас нет написанных ими книг или источников, которые рассказывают нам о том, как они жили, умирали и поклонялись своим богам", - говорит Нехме. "У нас есть внешние источники, поэтому о них говорят люди. Они не оставили никаких больших мифологических текстов, подобных тем, которые есть у нас о Гильгамеше и Месопотамии. У нас нет их мифологии", - заявил эксперт.



Как и Петра, Хегра - это мегаполис, превратившийся в некрополь: большинство оставшихся построек, которые можно увидеть сегодня, представляют собой гробницы, а большая часть архитектурных остатков города ждет раскопок или уже потеряна, в буквальном смысле, в песках времени. Одно из немногих мест, где встречаются слова набатеев, - это надписи над входами в несколько гробниц в Хегре.



Какими бы непонятными они ни казались нам сейчас, набатейцы были древними пионерами в архитектуре и гидравлике, используя неумолимую пустынную среду себе на пользу. Дождевая вода, лившаяся со скалистых гор, собиралась для последующего использования в подземных цистернах. Вокруг гробниц были проложены природные водопроводные трубы, чтобы защитить их фасады от эрозии, что позволило им хорошо сохраниться через тысячи лет после постройки.



Надписи, написанные на языке, предшествующем современному арабскому языку, иногда читаются как беспорядочные юридические надписи, но значительное число включает даты - золотая жила для археологов и историков. Самая старая датированная гробница Хегры датируется 1 годом до нашей эры, а самая последняя датируется 70 годом нашей эры, что позволяет исследователям заполнить пробелы на временной шкале набатеев, хотя создание четкой картины все еще проблематично.



Граф говорит, что в их королевстве было найдено около 7000 набатейских надписей. "Из этих 7000 только немногим более 100 из них имеют повествование. Большинство из них представляют собой очень короткие граффити: имя человека и его отца или прошение богу. Они ограничены по своему содержанию, поэтому сложно написать историю на основе надписей ".



Некоторые гробницы в Хегре - это места последнего упокоения высокопоставленных офицеров и их семей, которые, согласно надписи на их могилах, унесли с собой принятые римские военные титулы префекта и центуриона в загробный мир. Надписи также подчеркивают коммерческое значение Гегры на южных окраинах империи, а тексты раскрывают разнообразный состав набатейского общества.



"Я утверждаю, что слово набатейцы не являются этническим термином, - говорит Граф, - Скорее, это политический термин. Это означает, что они - люди, которые контролировали царство, династию, и в набатейском царстве есть разные люди. Иегриты, моавитяне, сирийцы, евреи, разные люди". Источник - МК

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