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Токийская Олимпиада, похоже, накрывается КОВИдным тазом
18:39 12.01.2021

Отменные настроения
Токийские Игры окончательно потеряли поддержку населения Японии

Газета "Коммерсантъ" №2 от 12.01.2021, стр. 12

Население Японии, кажется, окончательно разочаровалось в идее проведения летом в стране перенесенной с прошлого года Олимпиады. За ее отмену или перенос на фоне нисколько не улучшающейся ситуации с пандемией коронавируса выступают около 80% японцев. Между тем представить, что Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Олимпиады пойдут на такой шаг, практически невозможно, учитывая объем вложенных в ее проведение в новые сроки усилий и средств.

Вопрос об отношении населения Японии к проведению в Токио в июле-августе перенесенной с прошлого года очередной летней Олимпиады фигурировал в большом опросе Kyodo News. Поводом для него стали события начала января. Речь об увеличении скорости распространения в Японии коронавирусной инфекции и введенном на этом фоне как минимум до 7 февраля режиме чрезвычайной ситуации в Токио, а также трех соседних со столицей префектурах. Результаты опроса именно в той его части, что посвящена Олимпиаде, оказались шокирующими. Четыре пятых респондентов высказались против ее проведения, 44,8% считают, что Олимпийские игры должны быть снова перенесены, 35,3% выступили за их отмену.

Особенно неприятными эти результаты выглядят на фоне цифр, фигурировавших в предыдущих опросах Kyodo. Их тоже нельзя было назвать свидетельствующими об общенациональном энтузиазме. Но в июне отмены или переноса Олимпиады хотели все-таки лишь чуть больше половины респондентов, а в декабре за этот вариант высказались 63% участников опроса.

Теперь же абсолютно очевидно, что идея Олимпийских игр как некоего символа победы человечества над пандемией окончательно перестала пользоваться в Японии хоть сколько-нибудь существенной поддержкой.
И недавнее обращение к нации премьер-министра Есихидэ Суги, пообещавшего устроить "безопасную" Олимпиаду, в этом смысле ничего в лучшую сторону не изменило.

Олимпийский оргкомитет продлил контракты с местными спонсорами
Между тем представить, что те, кто за нее отвечает, вдруг пойдут навстречу общественному мнению, практически невозможно, учитывая объем усилий и средств, уже вложенных в токийские Олимпийские игры. Их оргкомитету вместе с правительством страны пришлось искать способы, чтобы закрыть возникшую в резко увеличившемся в связи со сдвигом Олимпиады на год вперед дыру в ее бюджете, размер которой оценивался почти в $3 млрд, за счет пролонгации спонсорских контрактов, дополнительных субсидий, страховых выплат. А еще МОК и организаторы изобрели, по сути, кардинально переформатированную концепцию Олимпийских игр под условия пандемии. Их удешевление, чтобы еще не раздувать бюджет, планируется реализовать благодаря сокращению числа присутствующих на соревнованиях официальных лиц, обслуживающего персонала, более экономичному освещению спортивных объектов и экономии на масштабе "сопутствующих" мероприятий вроде эстафеты олимпийского огня. А протокол обеспечения безопасности состоит из огромного количества пунктов, таких как социальное дистанцирование, постоянное тестирование, сокращение времени пребывания спортсменов в Олимпийской деревне.

При этом надо помнить, что в прошлом году президент МОК Томас Бах наотрез отвергал возможность повторного переноса Олимпиады. Он отмечал, что лето 2021 года является последней опцией ее проведения, говоря, что "нельзя постоянно держать на работе от 3 тыс. до 5 тыс. сотрудников оргкомитета" и "каждый год пересматривать календарь турниров по всему миру для всех федераций", а также напоминая о том, что на начало 2022 года назначена зимняя Олимпиада в Пекине и еще один сдвиг токийских Игр может негативно сказаться на обоих проектах.

Алексей Доспехов

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610465940
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