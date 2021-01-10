Сирия может стать ареной высокоточной войны, - И.Субботин

00:14 13.01.2021 В Израиле просчитывают сценарий пограничного конфликта в 2021 году



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

10.01.21



Батареи противоракетной обороны "Железный купол" уже развернуты вблизи города Эйлат.

Юг Сирии может превратиться в арену "Первой Северной войны" между Израилем и иранскими силами. Об этом говорится в оценке угроз на 2021 год, которая была представлена Институтом исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). Эксперты, которые в основном являются бывшими представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательных ведомств, советуют хорошо подготовиться к подобному развитию событий. Причем лояльные Ирану силы, согласно этим подсчетам, способны в 2021 году существенно повысить точность своих ударов.



Самой большой опасностью аналитики INSS называют войну на северной границе. "Коронакризис не снизил серьезность и актуальность этой угрозы", – говорится в докладе.



– В этом году Израилю придется сохранить решимость продолжать активные операции по ослаблению возглавляемой Ираном "шиитской оси" для того, чтобы помешать ей создавать и укреплять военный фронт по соседству с Израилем". Одним из значительных аспектов этой угрозы аналитики называют попытки лояльной Тегерану группировки "Хезболла" получить управляемые высокоточные ракеты, которые представляют более серьезную проблему для ПВО Израиля, чем простые снаряды, которые использовались до настоящего времени.



Военный сценарий фигурирует и в той части доклада, которая посвящена возможным попыткам администрации Джозефа Байдена вернуться к разговору о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) – "ядерной сделке". Эксперты INSS рекомендуют Израилю подготовиться к перспективам того, что называется "надежным военным вариантом", если Байден захочет восстановить участие США в этом многостороннем соглашении. Однако в то же время аналитики отмечают: "Смена администрации в США и приход избранного президента Байдена в Белый дом требуют, чтобы Израиль нашел способы ведения диалога и оказания воздействия, которые уменьшили бы риски потенциального возвращения к ошибочному ядерному соглашению".



Доклад с "картой угроз" уже был представлен президенту еврейского государства Реувену Ривлину, который отметил, что самая большая опасность таится в еще одной проблеме, которую охватывает исследование INSS, – это раскол внутри израильского общества и тотальное недоверие к правительству страны.



Исполнительный директор INSS Амос Ядлин пояснил в ходе презентации доклада: "Не должно быть иллюзий по поводу исчезновения внешних угроз. Вполне возможно, что в сфере национальной безопасности произойдут события, которые приведут к незапланированной эскалации". Он добавил: вероятность того, что Израиль столкнется с внешней опасностью для своей безопасности в 2021 году, остается высокой.



Не случайно первая неделя нового года ознаменовалась активизацией Израиля на сирийском направлении. Последний раз средствам ПВО Арабской Республики пришлось открыть огонь по воздушным целям над южными районами Дамаска. Военные источники агентства САНА сообщали, что "сирийские зенитчики сумели отразить ракетную атаку со стороны израильских агрессоров". Эта воздушная операция ЦАХАЛ стала третьей по счету за последние 10 дней. По неофициальной версии, под прицелом израильтян оказались военные объекты местных бойцов "Хезболлы" и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые были расположены к югу и западу от сирийской столицы.



В то же время в эти дни командование ЦАХАЛ решило "прикрыть" южные районы Израиля. Так, батареи противоракетной обороны "Железный купол" были развернуты вблизи города Эйлат. Это произошло в связи с прогнозами израильских военных, которые предположили, что в ближайшее время по еврейскому государству могут быть нанесены удары не только из сектора Газа, но и из северо-западных районов Йемена. Данные о том, насколько больших успехов Иран и лояльные ему силы достигли в проекте корректировки высокоточных управляемых ракет, расходятся, однако йеменская территория за последний год неоднократно фигурировала в качестве одной из возможных локаций, откуда может быть произведен удар по израильским позициям.



Иран приписываемую ему активность на юге Сирии отрицает, обвиняя Израиль в попытках спровоцировать военный конфликт в последние дни президентства Дональда Трампа. А "Хезболла", в свою очередь, на публичные угрозы не скупится.



Так, генеральный секретарь "Партии Аллаха" Хасан Насралла в одном из последних выступлений пообещал, что его сторонники могут поразить любой объект на территории еврейского государства. "Силы сопротивления удвоили за последнее время свой арсенал и располагают достаточным количеством точных ракет, что позволяет им поразить любую точку в Израиле в случае агрессии", – сообщил он. По словам лидера "Хезболлы", бойцы группировки также в состоянии использовать "подходящее оружие" против беспилотных летательных аппаратов ЦАХАЛ, которые "стали значительно реже появляться в ливанском небе".



Из речи Насраллы следует, что он считает незакрытым вопрос о возмездии как за убийство влиятельного генерала КСИР Касема Сулеймани, так и за устранение в 2020 году командира "Хезболлы" Али Мохсена во время удара израильских ВВС по южным районам Дамаска. Источник - ng.ru

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