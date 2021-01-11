 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.01.2021
00:53  Частный бизнес в Китае зависит от судьбы Джэка Ма, - В.Скосырев
00:24  Alibaba и разбойники. Пекин усиливает давление на бизнес-империю богатейшего человека Китая, - "Къ"
00:22  Администрация Путина объявила конкурс политологов - "Россия – страна возможностей"
00:21  КазВыборы-2021: первые уроки, - Д.Ашимбаев
00:14  Сирия может стать ареной высокоточной войны, - И.Субботин
Вторник, 12.01.2021
18:39  Токийская Олимпиада, похоже, накрывается КОВИдным тазом
17:11  Утверждены списки новых депутатов КазПарламента от "Нур Отана" и "Ак Жола"

17:06  Саудиты открыли для туристов набатейский город Хегра, скрытый от глаз 2000 лет
17:00  Д.Ашимбаев: На кресло нового КазПремьера претендуют трое...
16:59  Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек
16:56  Певица Акбота Керимбекова стала замглавы управления культуры Шымкента
16:52  Монгольское земллетрясение содрогнуло всю Сибирь
16:47  Домашний арест неудобного рос-патриота Платошкина как инструмент политического давления
16:34  Жесткий локдаун добивает уркианский мелкий и средний бизнес, - В.Пойманов
16:28  Глина не той системы. В узбекском Джизаке рухнул строящийся 6-этажный дом
16:16  Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд. Бьют рублем
14:12  Российский "КамАЗ-мастер" рвется к 18-му титулу на "Дакаре"
13:16  Садыр Жапаров избрался в волшебники. От нового президента страны ждут и чуда, и репрессий, - "Къ"
11:11  Власти Швеции сознательно организовали "коронавирусный цирк", - Рудольф Херманн
11:09  Удар США по Кубе должен стать сигналом, - Д.Бавырин
10:07  Чем политическая цензура в США опасна для остального мира, - "Взгляд"
09:50  Киргизия: из тюрьмы в президенты. Новым "ханом" самой "демократичной" республики стал Садыр Ж, - И.Джорбенадзе
09:45  Выборы в Казахстане прошли по-старому. В стране выбрали первый парламент при новом президенте, - "Къ"
09:33  Московские переговоры по Карабаху: незримый Эрдоган и новый Кавказ, - А.Арешев
09:26  В Казахстане новый закон об образовании - что изменится?
09:21  Соединенные Штаты готовят долларовую лавину, - А.Комраков
08:23  Бин Сальман построит саудитам город-сад на костях местных племен
00:51  Когда Поднебесная чихает, Азия и Африка кашляют, - В.Скосырев
00:26  Жапаров берет Киргизию в свои руки, - В.Панфилова
00:16  Чем лечить синдром хронической усталости РосМИДа, - А.Халдей
00:15  Пламенный привет: с какими итогами завершился партийный съезд в КНДР
00:12  Как русский милитаризм поимел американские хотелки, - К.Душенов
00:11  Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле
00:08  Скоропостижно скончался уроженец Ташкента, сибирский олигарх Андрей Трубников
Понедельник, 11.01.2021
19:28  Срок поджимают: зачем запускают импичмент против Трампа
19:19  "Париж, полковник, двоюродный брат". "Белые пятна" в био Шокана Уалиханова, - Ж.Ермекбай
19:02  Слито в урны. Сколько денег потратили Кыркандидаты на один голос?
17:22  Казах Арман Давлетяров покинул пост гендиректора рос"Муз-ТВ"
17:07  Россия уступила Китаю инициативу в Таджикистане и Центральной Азии, - М.Кабири
16:24  Выборы в Казахстане – у Аблязова ничего не вышло, - А.Уваров
16:06  Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу
15:59  КазМинобраз отозвал лицензии разом почти у 200 казахстанских колледжей
14:13  Движение QAnon: пугачевщина американского разлива
14:11  В США задумались над союзом с Россией для противостояния Китаю
13:54  И.Джорбенадзе: Евразийский союз жив, но сильно кашляет
13:52  Споры о внешнем долге Таджикистана: кто и как вернет?
13:50  Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США, - Ю.Баранчик
11:40  Крушение мифа об Америке, - В.Прохватилов
11:26  США: "поджог рейхстага"? Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию, - В.Малышев
10:58  Боррель: Захват Капитолия показал, как опасна дезинформация
10:06  Полит-фольклор. В КазПарламент доизбраны еще 9 заседателей от балаганной "Ассамблеи народа"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазВыборы-2021: первые уроки, - Д.Ашимбаев
00:21 13.01.2021

Несколько мыслей про наше государство и выборы-2021

Данияр Ашимбаев, 11 января 21

Выборы в Мажилис 7-го созыва называют чуть ли не уникальными из-за того, что они прошли в конституционные сроки, но, если подумать, комплимент этот весьма сомнительный. В Казахстане сложилась традиция придавать некую мелодраматичность электоральному процессу, создавать вокруг него некую интригу. И это придавало определенный интерес к выборам, стимулировало электорат, хотя все прекрасно понимали, что главные выборы, президентские, характеризовались одной простой особенностью: у Нурсултана Назарбаева все эти годы не было (и не появилось) реальной конкуренции.
С парламентскими выборами картина была примерно аналогичной: была (и есть) партия президента, у которой также не было серьезной конкуренции. Практически не было, кроме ситуации 2004 г., когда на поле оказались партии "Асар" и "Ак Жол" - то ли властные, то ли оппозиционные, и дезориентировавшие тем самым электорат.
С окончательной консолидацией центристских сил в "Нур Отан" этот вопрос был снят. И долгое время существовал своего рода общественный договор: население голосовало за президента и его партию, доверяя курсу на стабильность, согласие и развитие и закрывая глаза на некоторые грешки власти, которая, в свою очередь, обеспечивала указанные общественные ценности и боролась с недостатками.
Логичным образом началась и подмена понятий.
Во-первых, чиновничество стало ассоциировать свои действия и мотивы с "обеспечением стабильности" и воспринимать любую критику как подрыв устоев. Этому способствовало и то, что акимы возглавили партийные структуры (последним "пал" Шымкент несколько лет назад) и окончательно взяли под полный контроль маслихаты, которые утратили свой смысл в качестве представительной власти. Кроме того, контролируя избиркомы акиматы склонны накручивать и подкручивать результаты в свою пользу.
Во-вторых, возник дуализм статуса и основной правящей партии, которая обязана бороться с недостатками с работе исполнительной власти, чтобы реализовывать свои предвыборные обещания и при этом обеспечивать исполнительной власти политическую поддержку. При этом партия не является абсолютным монолитом: в ней четко видны партийный аппарат, фракция в Мажилисе, региональные филиалы и высшее чиновничество, представленное в руководстве партии. Их всех объединяет ориентация на лидера нации и главу государства, но в вопросах тактики и стратегии абсолютной консолидации нет.
В-третьих, предопределенность выбора, усиленная административным вмешательством, привела к политической апатии значительной части населения. То есть, подавляющее большинство не против проводимого курса; оно скорее недовольно теми, кто его проводит, и тем, как он проходит. Но существующая политическая модель не дает возможности развести эти понятия. Маслихаты не персонифицированы: во избежание двоевластия в свое время был упразднен пост постоянного председателя местного представительного органа, а секретари маслихатов - это, скорее, руководители аппаратов. От мажоритарной системы отказались в свое время в первую очередь потому, что за право заседать в маслихате воевали не власть и оппозиция, а местные элиты. Причем, с каждым годом выборы становились все грязнее и грязнее. В итоге был поставлен сначала барьер для самовыдвиженцев, а затем - переход к пропорциональной системе. Ни та, ни другая не являются совершенными, но уже понятно, что курс на полное партийное доминирование в маслихатах себя не оправдывает. Отсутствие борьбы идей и борьбы личностей, характерное для последних избирательных кампаний, убивает интерес к электоральному процессу. Если Мажилис еще хоть как-то интересен населению, то политическая активность маслихатов практически сошла на нет. Заседают вроде уважаемые и солидные люди, которую туда - кстати! - рвались и прорвались, а ни эффекта, ни даже информации о заседаниях и проводимых решениях - нигде нет. Если избиратель не видит и не знает маслихат, то интереса у него к нему никакого и нет. Если бы выборы в маслихаты и Мажилис не проходили в один день, то явка болталась бы в районе плинтуса. Точка.
О каком развитии местного самоуправления можно говорить, если у нас целая представительная власть пропала в лету? Спрашивается, почему алматинцы не ходят на выборы? У них, извините, вся инфраструктура, логистика и информационное обеспечение под руками. А ответ простой - смысла нет. Выбор вроде как есть, в практического значения выбора нет.
Еще одной серьезной проблемой является то, что государство в последнее время перебарщивает со стратегическими инициативами, каждая из которых сама по себе неплоха, но в таком объеме теряются ранее принимавшиеся решения (и тоже стратегические), да и к тому же контроль качества и эффективности постоянно снижается. Нет последовательности и, как часто говорит глава государства, институциональной памяти. Существует огромное множество государственных, отраслевых и бюджетных программ, но совершенно непонятно, какой в них вообще смысл, если показатели и операторы постоянно меняются, а о полученных результатах стараются никому не рассказывать. В этом плане борьба с коррупцией, которую ведут силовики, практически бессмысленна: система не ориентирована на конечный результат, а то дезориентирует даже самого честного и способного госслужащего.
Возвращаясь к теме выборов, нужно обозначить снижение электоральной активности населения мегалолисов и западных регионов, обусловленное, на мой взгляд, именно тем, что электорат все меньше воспринимает местные власти и политические партии в качестве эффективных механизмов решения своих проблем. Одно дело, когда экономика на подъеме, благополучие растет и социальный оптимизм отодвигает проблемы выборов на задний план. Но на сегодня и экономика, и социальная сфера, мягко говоря, очень и очень проблемные. Недовольство не перешло в протестность, а протестность не выходит с вилами на улицы. Это говорит о том, что никто никого свергать в принципе не собирается, но доверие к властным институтам падает. Прекрасно понимая, что выбор между нынешними партиями достаточно условен, электорат отдает больше предпочтения другим силами, нежели главной партии страны. Это тоже форма недовольства.
В этой связи, на мой взгляд, нужно говорить не о победе на выборах или о том, как успешно они прошли, сколько о том, что нужно сделать, чтобы повысить доверие к системе. А повысить его можно, только улучшая качество работы государства, всех его институтов, включая представительную власть и партии. Я бы воздержался от терминов "модернизация" или "политическая реформа", слишком уже они стали затасканные, но хотел бы поставить вопрос именно об эффективности.
В свое время к коллеге обратились из одного ведомства с просьбой выработать рекомендации по улучшению показателей антикоррупционных мер. Ответ им, кажется, очень не понравился: "попробуйте воровать меньше".

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610486460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Информационное сообщение
- Избраны депутаты Мажилиса от АНК
- Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
- Выборы-2021: первые уроки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №951
- Неестественные монополии
- ADAL и "Ауыл" признали победу ведущей партии
- МОН отозвал приложения к лицензиям по 500 специальностям у 196 колледжей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  