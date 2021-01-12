Администрация Путина объявила конкурс политологов - "Россия – страна возможностей"

00:22 13.01.2021

Кириенко объявил о старте Конкурса политологов

12 января 2021,

Алина Назарова



Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов, участники которого смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов.



"Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса – АНО "Россия – страна возможностей", – сказал Кириенко. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в других проектах платформы "Россия – страна возможностей".



"Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении", – подчеркнул Кириенко, передает ТАСС.



По его словам, происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым. "С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты", – добавил Кириенко.



Участники Конкурса политологов смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов, заявил Кириенко. "Важнейшая вещь, поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне", – сказал Кириенко. В сентябре 2021 года пройдут, в частности, выборы в Госдуму.



Кириенко подчеркнул, что победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения.



Конкурс имеет два направления: политические эксперты (специалисты в области политического анализа и политической рекламы) и политические менеджеры (управленцы, имеющие способности и потенциал к организации политических или социальных кампаний, их отдельных направлений).



Член экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказал, что организаторы проекта рассчитывают увидеть две категории участников: политических аналитиков и организаторов проектов (менеджеров, экспертов). Видеозапись с выступлением Безручко опубликована в Telegram-канале "Россия – страна возможностей".



Для участия в очных соревнованиях, помимо успешного прохождения тестов, конкурсантам нужно предоставить портфолио с реализованными проектами.



Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что организация имеет большой опыт организации открытых кадровых конкурсов по всей стране. Его слова приводит Telegram-канал "Научно-образовательная политика".



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"Наш флагманский проект – "Лидеры России", мы успешно провели уже три сезона конкурса. "Конкурс политологов" по своей механике похож на проекты платформы "Россия – страна возможностей" и конкурс "Лидеры России". Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов – заочного и очного отбора. Эта модель реализуется нами с первого конкурса управленцев, и за это время такой принцип неоднократно продемонстрировал высокую эффективность и прозрачность конкурсных процедур", – отметил Комиссаров.



Он пообещал, что окажет методологическую поддержку в проведении Конкурса политологов, а также поделится наработанным опытом с коллегами.



Организаторы ожидают, что в очных испытаниях примут участие 400 человек, из них порядка 150 станут финалистами, 50 – победителями. Регистрация на новый конкурс началась на сайте конкурсполитологов.рф и продлится до 12 февраля включительно.



Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт. Конкурс проводится по модели "Лидеров России" и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.