Alibaba и разбойники. Пекин усиливает давление на бизнес-империю богатейшего человека Китая, - "Къ"

00:24 13.01.2021 Власти КНР продолжают наступление на бизнес-империю основателя интернет-гиганта Alibaba Group, самого богатого человека Китая Джека Ма, расширяя начатое против нее в конце прошлого года антимонопольное расследование. Принадлежащие Джеку Ма компании оказались под прессингом контролирующих органов после того, как он подверг жесткой критике финансовые регуляторы на состоявшемся в октябре прошлого года форуме в Шанхае заявив, что регуляторы КНР "душат инновации", а банки работают по "менталитету ломбарда". По данным газеты The Wall Street Journal, атаку на Джека Ма, который не появляется на публике уже несколько месяцев, инициировал лично председатель КНР Си Цзиньпин после того, как капитан китайского бизнеса публично бросил вызов линии партии и правительства.



Тема таинственного исчезновения Джека Ма, который до недавнего времени был и одним из самых заметных ньюсмейкеров, после Нового года стала одной из топовых новостей мировых СМИ, в первую декаду января выходящих с броскими заголовками "Пропавший миллиардер", "Где Джек Ма?", "Создатель Alibaba Group лег на дно".



Разбираясь в загадочной истории Джека Ма и волне слухов, наводнивших китайские соцсети, газета The Wall Street Journal в публикации со ссылкой на свои источники сообщает о том, что власти КНР усиливают давление на Джека Ма, пытаясь добиться доступа к огромной базе потребительских данных, собранных его технологической и финансовой империей.



Учитывая, что миллиардер изначально был категорически против передачи информации о клиентах контролирующим органам КНР, в декабре прошлого года финансовые регуляторы потребовали от компаний господина Ма отказаться от прежней бизнес-модели, принесшей успех.



По данным The Wall Street Journal, продолжающееся антимонопольное расследование призвано поставить кредитный бизнес его компании Ant под жесткий контроль, а также лишить Ant ее монополии в сегменте пользовательских данных.

При этом, по оценке экспертов издания, возможностей для контригры у Джека Ма, несмотря на его огромное состояние и обширные связи в китайском руководстве, немного. По данным ряда источников, развернутая на него атака в Пекине идет с самого верха - со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, который в определенный момент счел непозволительными поведение бизнесмена и его нежелание играть по государственным правилам и решил поставить его на место.



Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ



Ситуация накаляется еще больше в связи с тем, что сам Джек Ма - один из богатейших людей Китая, в рейтинге журнала Forbes неизменно входящий в двадцатку самых состоятельных людей мира, уже несколько месяцев упорно хранит молчание, не появляясь на публике, и его местоположение неизвестно.



Отсутствие Джека Ма особенно бросалось в глаза накануне Нового года и в период новогодних праздников, когда первые лица бизнеса подводят итоги проделанной работы и заявляют о своих планах на будущее.



Так, Джек Ма не появился в эфире финала своего собственного реалити-шоу Africa’s Business Heroes, в котором он должен был выступать в качестве главного судьи. Это стало полной неожиданностью для всех, учитывая, что Africa’s Business Heroes - любимый телепроект господина Ма.

Кроме того, было отменено его посещение других рейтинговых публичных мероприятий, причем краткие официальные разъяснения Alibaba Group сводились к тому, что произошли ошибки в планировании графика миллиардера и его планы пришлось корректировать. Однако какие срочные дела возникли у Джека Ма, заставившие его перекраивать рабочий график, его компания так и нет сообщила. А сам миллиардер, как отмечает Bloomberg, для комментариев по-прежнему недоступен.



По мнению экспертов, такое поведение выглядит странным вдвойне, учитывая то, что господин Ма всего любил паблисити, и кроме того, во время юридических и регулятивных разбирательств китайские бизнесмены стараются по возможности не выпадать из информационного пространства.



По данным многочисленных источников, на которые ссылаются мировые СМИ, роковым днем для него стало 24 октября прошлого года, когда Джек Ма выступил на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае, собравшем весь цвет китайского бизнеса.



Выйдя на трибуну, господин Ма неожиданно обрушился с критикой на финансовые регуляторы, обвинив их в том, что они "душат инновации". Досталось и банкам, которые, по мнению самого богатого человека Китая, работают по "менталитету ломбарда".

В своей обличительной речи, которая шла вразрез с линией Коммунистической партии и правительства КНР, Джек Ма призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост.



По данным представителей окружения Джека Ма, на которых ссылается Reuters, накануне его выступления близкие ему люди советовали отредактировать его речь, смягчив наиболее острые места, однако Джек Ма делать это отказался.



По одной версии, он не сдержался, считая, что больше молчать нельзя, по другой - не воспринял предостережение друзей всерьез, пребывая в убеждении, что у него "все схвачено" и власти его не тронут.

Между тем крамольная речь Джека Ма совпала с состоявшимся в октябре прошлого года Пятым пленумом ЦК КПК. На форуме было заявлено, что "корабль социализма с китайской спецификой стремительно идет вперед на всех парусах", управляемый мудрым руководителем - председателем КНР товарищем Си Цзиньпином. По данным The Wall Street Journal, разозленный дерзостью Джека Ма Си Цзиньпин и отдал команду контролирующим органам начать "копать" под Alibaba Group, после чего Джек Ма исчез из поля зрения общественности.



Тем временем атака на бизнес-империю Джека Ма в новом году становится частью общей политики регулирующих органов КНР. По данным агентства Reuters, ссылающегося на осведомленные источники, регулирующие органы, в том числе Народный банк Китая, намерены обязать китайские интернет-платформы делиться данными о кредитах своих пользователей с национальными кредитными агентствами, которые управляются Народным банком или пользуются его поддержкой.



Сергей Строкань



"Коммерсантъ" от 12.01.2021, Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610486640

