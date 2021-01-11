Грузинский олигарх Иванишвили объявил об уходе из политики, - И.Кармазин

00:30 13.01.2021 Бегство в тень: почему богатейший олигарх Грузии ушел из политики

Миллиардер объявил о победе над Саакашвили и пожаловался на возраст



Игорь Кармазин



Олигарх и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики. "Покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни", - сообщил он. По словам Иванишвили, без него власть в Грузии станет еще более энергичной и жизнеспособной. "Известия" разбирались в причинах и возможных последствиях решения миллиардера.



Миссия выполнима



Миллиардер и лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики. Его открытое письмо опубликовано на сайте партии. "Я считаю, что моя миссия выполнена, и решил передать бразды правления. Правящая команда сегодня является лучшей и безальтернативной среди существующих политических игроков. Уверен, что эти люди сумеют заменить мой труд, авторитет и навыки", - сообщил он.



Реванш бывших: чем закончится политический кризис в Грузии

Оппозиционеры отказались от мандатов и бунтуют на улице



Олигарх также подробно объяснил причины, побудившие его оставить политику. Одним из факторов стал возраст - в феврале Иванишвили исполнится 65 лет. "Мой шаг продиктован желанием выдвинуть на первый план молодежь. Считаю, что он не только не ослабит, но даже еще больше укрепит правящую партию, сделает ее более жизнеспособной и мотивированной, одновременно оживит наших сторонников и правительство", - отметил миллиардер.



Кроме того, Иванишвили сообщил, что достиг тех целей, ради которых основал в 2011 году политическую партию. По его словам, он хотел путем выборов положить конец "бесчеловечному и недемократическому" режиму Михаила Саакашвили. Одновременно планировал помочь евро-атлантической интеграции Грузии. По его мнению, обе цели удалось выполнить. "Мы без кровопролития отстранили от власти насильственный режим. Мы по-прежнему пользуемся мощной поддержкой нашего главного стратегического союзника - Соединенных Штатов, а также европейских партнеров. Грузия - маленькая, но влиятельная демократия не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе", - подчеркнул Иванишвили.



Мечта против Саакашвили



Ударился в бега: почему Саакашвили решил переехать из Украины в Грузию

В Тбилиси бывшему президенту грозят тюрьмой



Бидзина Иванишвили - богатейший человек Грузии, единственный представитель страны в списке мировых миллиардеров журнала Forbes. В 2020 году олигарх занял 349-е место в рейтинге с состоянием $4,8 млрд. Известно, что Иванишвили владеет недвижимостью в Грузии, России и Франции, коллекционирует живопись.



В 2011 году Иванишвили стал активно участвовать в политике, объявил о намерении создать партию. В тот момент к концу подходил второй президентский срок Михаила Саакашвили, но главе государства удалось внести изменения в конституцию страны. Поправки предполагали усиление парламента и премьер-министра. Оппозиция уверяла, что Саакашвили решился на изменения ради собственного политического будущего - якобы он намерен удержать власть, пересев в кресло главы правительства. Иванишвили призывал президента к отставке. "Саакашвили допустил такие непростительные ошибки, что на его месте любой трезво мыслящий политик попросил бы прощения у народа и ушел раньше срока", - говорил он.



"Саакашвили ничего, кроме головной боли, Грузии не принесет"

Экс-спикер парламента республики Нино Бурджанадзе - о перспективах бывшего президента и шансах победить "Грузинскую мечту"



Саакашвили сдаваться не собирался. Своим указом он лишил Иванишвили гражданства, без документов тот не мог ни зарегистрировать партию, ни участвовать в выборах. В результате формальным главой "Грузинской мечты" стала супруга олигарха Екатерина. Кроме того, суд Тбилиси приговорил Иванишвили к штрафам в $90 млн за подкуп избирателей.



В октябре 2012 года состоялись парламентские выборы. "Грузинская мечта" получила большинство голосов, сам Иванишвили стал премьер-министром. Саакашвили лишился большинства в парламенте и соратников в правительстве, что привело к резкому снижению его влияния. В 2013 году закончился его второй президентский срок, и он покинул страну. Правоохранительные органы начали расследовать деятельность Саакашвили на посту главы государства. Заочно ему предъявили обвинения в превышении служебных полномочий, растрате бюджетных средств и убийстве, но добиться экстрадиции бывшего президента официальному Тбилиси не удалось.



Куда приводит "Мечта": чего ждать от нового правительства Грузии

Результаты голосования в республике не вселяют надежд на улучшение отношений с РФ



На новых президентских выборах победил кандидат от "Грузинской мечты", министр образования и науки Георгий Маргвелашвили. После этого Иванишвили оставил пост премьер-министра и в первый раз объявил об уходе из политики. Де-факто, правда, продолжал влиять на принятие важных решений. В 2018 году он неожиданно вернулся и вновь занял пост председателя "Грузинской мечты". Наблюдатели тогда говорили, что Иванишвили пришлось вернуться, так как в партии наметился раскол.



В октябре 2020 года в Грузии прошли новые парламентские выборы. "Грузинская мечта" получила большинство в третий раз подряд. Оппозиционные партии не согласились с итогами голосования, разразился политический кризис. Сначала оппоненты Иванишвили выходили на акции протеста и даже пугали революцией. Потом отказались от мандатов. Сам Иванишвили называл новую победу "Грузинской мечты" исторической. "Эти выборы самым ясным образом показали, что многолетняя практика манипулирования чувствами людей и изменения воли народа различными способами подошла к концу", - радовался он.



Пора на выход



Грузинские политики по-разному отреагировали на решение Иванишвили. Сторонники олигарха заявили о серьезном вызове. "Иванишвили еще раз подтвердил, что для него власть никогда не была привлекательной. Это совершенно другой, демократичный и моральный стандарт. Но теперь особая ответственность ложится на команду и на каждого из нас", - сказал лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.



Оппозиционеры придерживаются другого мнения. "Он переложил ответственность на свою команду и ушел в тень. Это просто декларированное бегство", - заявила один из лидеров "Единого национального движения", Хатия Деканоидзе.



Участники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина ИванишвилиФото: РИА Новости/Стрингер



Погоня за Саакашвили: к чему приведет политический кризис в Грузии

Партию бывшего президента хотят отстранить от выборов



Эксперты говорят, что Иванишвили может сохранить влияние. Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев напоминает, что миллиардер уже оставлял политическую деятельность. "При этом он продолжал влиять на партию, на грузинскую политику. Я и сейчас не исключаю такой вариант. Формально Иванишвили уйдет, но реально продолжит решать вопросы кулуарно", - говорит эксперт в беседе с "Известиями".



Силаев связывает решение олигарха с политическим кризисом в стране. "Его партия осталась в парламенте одна. Картина неприглядная. Видимо, стоит задача сделать связь между миллиардером и правящей партией менее очевидной. Возможно, Иванишвили рассчитывает на ответные уступки оппозиции, надеется, что оппоненты все-таки вернутся в зал заседаний парламента", - отмечает он.



Политолог Артур Атаев полагает, что Иванишвили действительно тяготит политика. "Он редко появляется на публике, сам неоднократно говорил, что мечтает сосредоточиться, больше заниматься йогой. Но реально уйти не сможет при всем желании. Его просто некем заменить, тяжеловеса такого уровня в Грузии больше нет. Он уже пытался уйти, тогда его партия чуть не развалилась. Партийцы перессорились, началась внутренняя война. Вероятно, и сейчас ему придется контролировать процессы. Кроме того, на постсоветском пространстве уход из политики приводит и к потере экономических ресурсов. Вряд ли Иванишвили к этому готов", - подчеркивает собеседник. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610487000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Информационное сообщение

- Избраны депутаты Мажилиса от АНК

- Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте

- Выборы-2021: первые уроки

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №951

- Неестественные монополии

- ADAL и "Ауыл" признали победу ведущей партии

- МОН отозвал приложения к лицензиям по 500 специальностям у 196 колледжей

