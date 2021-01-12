Частный бизнес в Китае зависит от судьбы Джэка Ма, - В.Скосырев

00:53 13.01.2021 Крупнейшие банки отвергли инициативу знаменитого миллиардера



Владимир Скосырев



12.01.21



Джэку Ма есть о чем задуматься.

В медиа за пределами КНР обсуждается вопрос: где находится Джэк Ма, основатель Alibaba Group, компании электронной торговли? Его последний раз видели на конференции по финансам в Шанхае в октябре. После этого для прессы он исчез. Что же случилось? На том форуме бизнесмен сказал, что нынешняя финансовая система – наследие промышленной эпохи, а банкиры действуют как хозяева ломбардов. Предложенная им реформа встретила сопротивление со стороны регулятора и основных кредитных учреждений КНР. По мнению Financial Times, предприниматель бросил вызов установкам Компартии. Но эксперт считает, что произошел не политический конфликт, а спор хозяйствующих субъектов.

Ма, член Коммунистической партии, в прошлом простой учитель английского языка, был символом успеха Китая в сфере высоких технологий. "Китай использовал Джэка Ма и глав других финансово-технологических компаний, чтобы показать миру, какие выдающиеся у него предприниматели. Но эти частные компании работали без контроля правительства, и Джэк слишком далеко запрыгнул на своих лыжах. Стоит вам выбиться из строя, и вас одернут. Ма вел себя, как американский миллиардер. И это было ошибкой. Накануне конференции в Шанхае его финансово-технологическая фирма ANT Group готовила самое крупное в мире первичное размещение акций. И в этот момент он указал, насколько отстали от жизни банки, принадлежащие государству, и регуляторы", – говорит Крэйг Синглтон, эксперт американского Фонда в защиту демократии.



Но конфликт начал назревать намного раньше. Еще в 2013 году ANT Group основала фонд Уu’E Bao, что означает "сокровище счетного баланса". Это позволило, к примеру, официанту в ресторане или таксисту вложить в финансовый рынок сумму величиной в 1 юань (0,15 долл.) и получать более высокий процент, чем на сберегательном депозите в банке. И через четыре года эта финансовая организация стала самым большим в мире фондом финансового рынка, превзойдя фонд JPMorgan.



Уu’E Bao оттягивала средства у банков и привлекла более 260 млрд долл. активов. Госбанки и регуляторы встревожились и потребовали, чтобы Ма укротил фонд. В прошлом году Центральный банк Китая раскритиковал ANT за несдержанность и игнорирование рисков. Драматический успех ANT стал угрозой для интересов наиболее влиятельных группировок – госбанков и чиновников, которые их возглавляют.



Это противостояние стало прелюдией к конфликту гораздо большего масштаба. Конгломератом Джэка Ма недовольны руководство Коммунистической партии и генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин. Исход спора может стать определяющим моментом для будущего частного бизнеса в Китае, прогнозирует Financial Times.



24 декабря китайский рыночный регулятор начал антитрестовское расследование Alibaba и направил дознавателей в город Ханчжоу, родной город Джэка Ма. Сообщение об этом было опубликовано через две недели после того, как политбюро ЦК партии заявило, что будет бороться с монополиями в бизнесе, чтобы предотвратить неупорядоченное увеличение частных капиталов. Этот шаг последовал за запретом финансовыми регуляторами планировавшегося группой ANT первичного размещения акций на 37 млрд долл.



Обе эти меры означают беспрецедентное наступление на позиции бизнес-империи, которая занимала передовые рубежи в стремительно растущей онлайн-экономике Китая. С тех пор как Дэн Сяопин начал реформы 40 лет назад, Компартия стала все больше зависеть от частных компаний, обеспечивающих рост экономики, создание рабочих мест и налоговые поступления. Но после того как Си пришел к власти, партия стала усиливать контроль над обществом и давление на частных предпринимателей. Если регуляторы подрежут крылья группам ANT и Аlibaba или их основатель подвергнется наказанию, то это станет вехой в неровных отношениях партии с частным бизнесом.



В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "В СМИ пишут часто, что Джэк Ма выступил против руководства КНР. Это не так. Выступление Ма на конференции было вполне конструктивным и содержало, по существу, предложение развивать другую форму выделения кредитов для малых и средних предприятий. Сегодня они получают кредиты под залог своего имущества или каких-то других активов. Ма предложил другую форму – беззалоговую. ANT и может этим заниматься. То есть предложил изменить финансовую политику крупнейших китайских банков. Это им не понравилось. То есть имеет место спор хозяйствующих субъектов. Это не политический вопрос".



Тем не менее, поскольку сама схема, предложенная Джеком Ма, не вписывается в финансово-бюджетную политику КНР, она была остановлена. "Наверное, впервые китайский бизнесмен, который не входит в политическое руководство КНР, предложил системные финансовые реформы. Именно это и вызвало недоумение. Но это не был протест против политики китайского руководства. То, что чиновники или бизнесмены, которые подвергаются критике, на какое-то время исчезают, – обычный случай. Я не думаю, что он под домашним арестом. Он слишком популярная личность. Просто государство показывает пределы, в которых может работать китайский бизнес", – полагает эксперт. Источник - ng.ru

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