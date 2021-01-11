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|Утвержден список депутатов Парламента от Народной (экс-Коммунистической) партии Казахстана
08:01 13.01.2021
Кто станет депутатами от Народной партии Казахстана - список
Опубликован список из 10 человек от Народной партии Казахстана (НПК), которых выдвинули на регистрацию в качестве депутатов Мажилиса, передает Tengrinews.kz.
1) Айкын Конуров.
2) Жамбыл Ахметбеков.
3) Ирина Смирнова.
4) Айбек Паяев.
5) Сергей Решетников.
6) Файзулла Каменов.
7) Газиз Кулахметов.
8) Ерлан Смайлов.
9) Александр Милютин.
10) Айжан Скакова.
"Думаю, что этот список является как раз основой для того, чтобы партия достойно была представлена в Мажилисе. Итоги выборов могут быть разными, правда у всех своя. Но истина одна. НПК идет в Парламент с целью защиты прав людей. То количество голосов, которые отдали за нас, говорит само за себя", - отметил Айкын Конуров.
Народная партия Казахстана получила 10 депутатских мест в Мажилисе по итогам выборов 10 января 2021 года, Nur Otan - 76 мандатов, "Ак жол" - 12 мандатов.