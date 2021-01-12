Последний бой Трампа, - Исраэль Шамир

08:57 13.01.2021 Исраэль Шамир о последствии американского восстания 6 января

12.01.21



Президент Трамп был решительно бит - пусть и нечестно. Надежды миллионов американских избирателей были сокрушены и уничтожены. Сага об "Оранжевом человеке" окончена. Победители применили гамбит - они пожертвовали священностью и безопасностью Капитолия, впустили злоумышленников, позволили им сделать селфи в кабинете спикера (палаты представителей - С. Д.), а затем изобразили ужас и возмущение. Попытки обеспечить прозрачность выборов в режиме реального времени отклонили, в то же самое время, как огромные толпы людей рассеяли, выборщиков утвердили, восхождение Байдена во власть обеспечили, а последователей Трампа заклеймили как "внутренних террористов".



Дональд Трамп осудил тех людей, которых он лично призывал к протесту. Его близкие политические союзники отказались его поддержать. В течение часов или даже минут этот правитель мира, которым восхищались миллионы, превратился в не-личность. Как мальчика, опубликовавшего непристойность, его забанили в Twitter’е и Facebook’е. Время покажет, попадет ли он в тюрьму - о чем молятся многие демократы, - но его политическая жизнь, похоже, закончилась, даже если его дело может жить.



Америка, кажется, должна разделиться на несколько частей

Карты в колоде подтасовали против президента Трампа с самого первого дня. Его приказы проигнорировали. Американские суды, судьи, полиция, вся система правоохранительных органов были против него; его указы блокировали или отменяли. Между тем СМИ высмеивали его, а оппозиция безжалостно делегитимизировала его. Его заблокировал даже Fox News. Демократические штаты скорректировали свои законы, чтобы гарантировать результат выборов. Трамп был "хромой уткой"* с самого начала своего президентства до его горького конца. Всемогущее Глубинное Государство держало его на коротком поводке, и когда он попытался освободиться, поводок натянули.



6 января в Вашингтоне прошла массовая демонстрация в его поддержку. Сотни тысяч американцев приехали в столицу потребовать справедливости после того, как фальсификация выборов стала очевидной. Они надеялись, что представители республиканцев откажутся засвидетельствовать факт мошенничества и назначат комиссию для проверки и пересчета голосов. Некоторым из протестующих удалось ворваться в Капитолий или их впустила полиция. Эта мирная акция "Оккупируй Капитолий" - осуществление естественного права на протест - была встречена смертоносным огнем, а Эшли Бэббит, молодую женщину из Сан-Диего, убил полицейский в штатском. Республиканских представителей запугали, и они сдались; Байдена утвердили для вступления в должность.



Ужас и возмущение политиков и СМИ Демократической партии были такими же фальшивыми, как и их новости. В течение прошлого года спонсируемые демократами активисты BLM захватывали многочисленные правительственные здания, и ни в одном из этих случаев полиция не применила смертоносное оружие и даже не выдворяла протестующих из зданий.



"Вскоре после 20:00 в среду сотни протестующих собрались у запертого входа на Кинг-стрит в Капитолий, скандируя „Выломай дверь!" и „Всеобщая забастовка!" Несколько мгновений спустя полиция уступила контроль над дверями на Стейт-стрит и позволила толпе ворваться внутрь, присоединившись к тысячам, которые уже собрались в Капитолии, чтобы выразить протест против голосования. Пространство перед Ассамблеей, где сегодня в 11 часов утра должны принять законопроект, была заполнена протестующими, скандировавшими: „Мы не уходим. Не в этот раз". …



Представитель Департамента администрации Тим Донован сказал, что хотя протестующих призывали уйти, никого насильственно удалять не будут. … Мэр Дэйв Сислевич** сказал, что он проинструктировал … начальника полиции Ноубла Рэя не позволять своим офицерам участвовать в удалении демонстрантов из здания".



Как напомнил нам Стив Зайлер, именно это произошло в Мэдисоне, штат Висконсин, в марте 2011 года.



На самом деле, протестующие ожидали как раз того же; некоторые были одеты в яркие карнавальные наряды; они вели себя хорошо и мирно, в допустимых пределах. Это не было восстанием, они не пытались захватить конгресс в каком-либо значимом смысле этого слова. Для них это был честный и забавный способ выразить свое возмущение. Но настоящие планировщики гамбита намеревались их подставить. Они даже убили четырех протестовавших в надежде на то, что ответом будет насилие - но тщетно.



Белые американские протестующие - исключительно ненасильственная масса. Как и в случае с "Оккупай Уолл-стрит" несколько лет назад, протестующие у Капитолия 6 января были робкими и послушными, как ягнята. По этой причине было изобретено движение BLM, так как черные способны на насильственные бунты - в отличие от имеющих хорошее образование белых. И дело не в расе: белые как лилии французские "желтые жилеты" и украинские националисты прекрасно воевали с полицией. Но в США белые не склонны к беспорядкам со времен Гражданской войны. Как иностранец, я не понимаю, почему американцы хотят держать свое оружие, если они никогда не используют его - но уж такие они, американцы.



Как бы то ни было, но их ненасилие им не помогло. Избранный президент Байден с недовольством поскупился даже назвать их протестующими: "Не смейте называть их протестующими. Они были буйной толпой, мятежниками, внутренними террористами". На самом деле, это название должно быть сохранено для авторизованных Глубинным Государством мародеров и их собратьев по всему миру - будь то в Гонконге или Минске, в Сиэтле или Портленде.



Российские социальные сети сравнивали события в Вашингтоне с событиями поближе к дому и жаловались на "двойные стандарты". Так, американские СМИ не выразили никакого возмущения, когда их назначенец Борис Ельцин обстрелял российский парламент в 1993 году. "Нью-Йорк Таймс" и государственный департамент призывали толпу националистов штурмовать правительственные учреждения на Украине в 2014 году. Они поощряли оппозицию в Минске, чтобы та захватила свой парламент после повала на выборах. Протестующие в Белоруссии утверждали, что результаты выборов в их стране были сфальсифицированы - как это сделали сторонники Трампа на выборах в США, - но Байден не называл их "внутренними террористами". (На самом деле, и президент Лукашенко тоже назвал их "протестующими", и их насильственные демонстрации были разогнаны без единого выстрела). Евреи в таких случаях отвечают: "Как вы можете сравнивать?!"



Русские сравнили "попытку государственного переворота" в Капитолии с их собственным полуинсценированным "переворотом" 1991 года, заранее спланированной провокацией (коммунистической - С. Д.) партии. В 1991 году слабакам-организаторам переворота не удалось провести задержание Ельцина, и они сдались, как по команде; волна возмущения отстранила от власти Горбачева и Коммунистическую партию. В Капитолии полиция тоже махала рукой "захватчикам", как вы можете видеть на этом видео, переданном на Би-Би-Си. Другие видеоролики, свидетельствующие о причастности полиции Капитолия к якобы провокации, представлены здесь. Инсценированное возмущение позволило победителям подвергнуть побежденного Трампа и его последователей цензуре и чистке. Точно так же, как СССР распался в августе 1991 года, Америка Трампа рухнула в январе 2021 года, и к власти пришли либеральные элиты, представляющие крупные корпорации. Это было достигнуто путем провокации, но рядовые последователи Трампа были очень недовольны кражей выборов. Аналогичным образом провокацией был и 1991 год, простые граждане России были недовольны горбачевской перестройкой, но, между тем, либеральные элиты использовали ее для разрушения советского государства и передачи всех активов своим олигархам.



Люди с хорошим знанием истории ссылаются на поджог Рейхстага в феврале 1933 года - поджог, затеянный самим же только что сформированным нацистским правительством с целью настроить общественное мнение против своих оппонентов и взять на себя чрезвычайные полномочия. В противовес им другие исследователи утверждали, что не было никаких доказательств соучастия нацистов в этом преступлении и что Гитлер просто капитализировал независимое деяние голландского коммуниста Ван дер Люббе. Пожар все еще является предметом постоянных дискуссий и исследований, говорится в Британской энциклопедии. Вероятно, то же самое будет сказано о "вторжении" в Капитолий, а исследователи будут спорить, организовали ли его двуличные приспешники Байдена или просто капитализировали искренний протест трампистов.



НА ЗАВИСТЬ ЛУКАШЕНКО

Нет никаких сомнений в том, что для объективного наблюдателя выборы 2020 года были глубоко несправедливыми. Я не буду беспокоить вас слишком большим количеством опубликованных подробностей о статистически невозможных результатах, но вот один пример мошенничества. Город Детройт отдал 95 процентов голосов Байдену/Камале (Хэррис - С. Д.). Г-н Ким Чен Ын отнесется к этой цифре с легкой завистью, в то время как г-н Лукашенко пробормотал: "Как это можно сделать?" Весьма вероятно, что этот ошеломляющий результат был достигнут следующим образом.



Демократы Детройта передали сбор бюллетеней на аутсорсинг местным наркобаронам, предложив им в качестве приза лицензии на ведение бизнеса с использованием рекреационной марихуаны. Эти лицензии - лучшее, что может быть после лицензии на печатание денег. Иметь такие лицензии - все равно, что иметь собственный банкомат. Здесь вы можете прочитать о прибыльности этого дела и о том, на что преступники готовы пойти, чтобы получить их. Демократы Детройта изменили местные законы, разрешающие продажу марихуаны в их прекрасном городе (это было запрещено до ноября 2020 года). Они изменили местные законы, предписывающие выдачу лицензий на марихуану наркодилерам, ранее судимым за торговлю наркотиками. Они выпустили наркобаронов из тюрьмы. Они изменили местные законы, чтобы разрешить сбор бюллетеней, то есть сбор голосов по почте и оказание помощи в заполнении бюллетеней. После этого наркодилеры собирали почтовые бюллетени и немедленно заполняли их - если вели себя добросовестно - или просто заполняли их на досуге - если ленились. В их распоряжении была судья Синтия Стивенс, которая в одиночку изменила избирательные законы Мичигана, а затем отвергла обвинения Трампа в мошенничестве.



Да, Вирджиния***, во многих американских штатах выборы были фальсифицированы. Опытный игрок и четыре туза в свой черед сдать сумеет, как намекал Марк Твен. Обычно обе партии действуют по очереди и обманывают по очереди. Только на этот раз Трамп убедил многих, что сейчас все по-другому; что это их последний шанс.



Проблема в том, что Трамп проявил себя как плохой организатор. Он мог бы победить на выборах, если бы смог не допустить законодательство, подобное тому, что сотворила Синтия Стивенс, смог бы запретить голосование по почте, смог бы ввести обязательные удостоверения личности для голосования, смог бы мобилизовать своих людей для контроля над выборами. Непростая задача, но не невыполнимая, когда приходится иметь дело с противником, склонным к обману. Он мог бы даже совершить революцию 6 января, поручив нужным людям действовать, сформировав штаб революции, спланировав стратегию захвата власти. Но ничего подобного он не сделал. Он, вероятно, думал, что конгресс увидит огромную толпу и позволит проверять результаты выборов.



Или - он был настолько наивен, что считал, будто революции происходят сами по себе; как в фильмах. Нет, такого не бывает. За каждой успешной революцией стоит большая работа по планированию, за ней стоят вооруженные силы, оружие, готовое к применению, линии снабжения, логистика, поддержка со стороны СМИ и коммуникации. У Трампа не было ничего из этого. Достаточно было отключить "Твиттер", чтобы сделать его глухонемым.



Не было никакой попытки государственного переворота, как правильно заявил Тайлер Дерден: "У Трампа никогда не было сосредоточенности, организационной проницательности или идеологической цельности, чтобы организовать подлинный „переворот", и вторжение толпы, которое было быстро разогнано вооруженными агентами государства, не меняет этого. Вскоре после вторжения он выпустил видео, в котором предписывал своим последователям не взять в заложники сенаторов или заключить в тюрьму Майка Пенса, а „идти домой". К толпе по приказу Трампа не присоединились никакие органы федерального правительства, потому что он не потрудился издать такого приказа. У всего этого эпизода никогда не было ни малейшего шанса помешать сертификации Джо Байдена, не говоря уже о свержении правительства. Это была просто очередная тупая шарада и в этом смысле она стала достойным концом президентству Трампа".



Свою неутешительную роль в этом разгроме сыграли и теории заговора. Многие трамписты верили в заговоры, о которых сообщали QAnon и Kayfabe; они публиковали сообщения об арестах "плохих парней", о серверах, похищенных ФБР, о том, что Клинтон и Байдена за решеткой ждет суровое правосудие. Эта вера обезоруживала людей, которые в других обстоятельствах боролись бы за достижение именно этого результата. В этом проблема заговоров - воображаемые заговоры мешают реальному действию.



И все равно я не хочу заканчивать эту статью на такой грустной и разочаровывающей ноте. Президент Трамп был великим лидером. Ему удалось, несмотря на огромные препятствия, улучшить положение американских рабочих - впервые с 1970-х годов их доходы выросли по сравнению с доходами других классов. Он остановил массовую миграцию в США - легальная иммиграция снизилась до минимума. Он избегал того, чтобы развязывать новые войны; он пытался помириться с Россией. Он отказался бомбить Иран даже в последние дни своего президентства, хотя некоторые произраильски настроенные сторонники обещали ему второй срок, если он на это согласился бы.



Его борьба с коронабезумием была его большим достижением. Он был против тех локдаунов, которые вот-вот разрушат наш мир настолько, что от него немного что останется. Последнего великого правителя США, который не носил маску труса, будут помнить. Ему не удалось нанести поражение ни могущественному медицинскому комплексу, ни FAGMA****, ни Мастерам дискурса. Но он попытался.



День его поражения, 6 января, был Богоявлением, или Поклонением волхвов - трех волхвов, пришедших поклониться Иисусу в его пещере. Это был также Сочельник для Восточной церкви. Это - самое темное время года. С этого момента день будет увеличиваться - как и наши надежды.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора и издателя.



*В американской политике период между выборами (президента и конгресса) в ноябре и инаугурацией чиновников в начале следующего года обычно называют "периодом хромой утки". Президент - "хромая утка" после того, как был избран преемник; в этот период уходящий президент и избранный президент обычно приступают к приему-передаче власти.



В более общем плане - человек, у которого все еще есть время для работы на выборной должности, несмотря на то, что он не был снова избран на недавних выборах, в результате чего у этого человека нет реальной власти.



**Американский политик, который был мэром Мэдисона, штат Висконсин, с 2003 по 2011 год, и которого обычно зовут "Мэр Дэйв".



***Аллюзия на газетную статью 1897 года, фильм 1994 года и мультфильм 2009 года "Да, Вирджиния, Санта Клаус существует".



****FAGMA - Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple. Источник - svpressa.ru

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