Путин разблокировал Карабах, - Дж.Кучера

11:33 13.01.2021

Никол Пашинян, Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали соглашение о создании новой транспортной инфраструктуры, направленной на "разблокирование" границ в районе азербайджанско-армянской границы и в Нагорном Карабахе. Новые проекты могут кардинально изменить ситуацию в регионе.

Eurasianet (США): лидеры Армении и Азербайджана провели первую встречу после войны



13.01.2021

Джошуа Кучера (Joshua Kucera)



Лидеры Армении, Азербайджана и России собрались в Москве на первый саммит с момента окончания прошлогодней войны на Кавказе и договорились о совместных усилиях по созданию новой транспортной инфраструктуры.



Встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева длилась около четырех часов. По итогам переговоров они выступили с заявлением для СМИ, а также подписали заявление из четырех пунктов о совместной работе по реализации проектов с целью "разблокирования" границ в регионе.



Какие конкретно проекты находятся на рассмотрении, пока не ясно. Подписанным при посредничестве России соглашением о прекращении огня от 10 ноября, которое положило конец войне между Арменией и Азербайджаном, предусматривалось создание пролегающего через юг Армении коридора между основной частью Азербайджана с его анклавом Нахичевань. В преддверии встречи пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян сказала, что обсуждаются и другие проекты, в том числе о том, чтобы позволить Армении осуществлять транзит в Иран через Нахичевань, а также пользоваться пролегающей по территории Нахичевани железной дорогой, которая в советские времена соединяла Ереван с южными регионами Армении.



В соответствии с подписанным 11 января трехсторонним соглашением, будет сформирована рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран, которые будут руководить работой экспертных подгрупп. Они будут работать согласно жесткому графику: рабочая группа должна провести первое заседание уже до 30 января, и в течение месяца после этого экспертные подгруппы должны представить на утверждение "перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации".



"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин после подписания документа.



Эти новые проекты могут кардинально изменить ситуацию в регионе. Сейчас у Армении открыты границы только с Грузией на севере и Ираном на юге, а границы с Азербайджаном и Турцией полностью закрыты со времен первой карабахской войны в 1990-х годах. Азербайджану легче, но он тоже испытывает определенные неудобствами, в частности, в вопросе транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью страны.



Это была первая встреча между двумя противниками после разгоревшейся в прошлом году войны. Путин поприветствовал каждого из своих кавказских коллег рукопожатием и братскими объятиями. Тем временем Алиев и Пашинян лишь кивнули друг другу и сказали "здрасьте".



Во время совместного заявления для прессы Путин стоял между ними. Алиев говорил в оптимистичном ключе, заявив, что конфликт окончен, договор от 10 ноября "выполняется успешно", а соглашение о разблокировании транспортных артерий обещает светлое будущее.



Пашинян высказался в более мрачном тоне, заявив, что конфликт остается неурегулированным, и выразив несогласие с удовлетворенностью Алиева (и Путина) выполнением соглашения от 10 ноября.



"К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный, болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению, - сказал он.



При этом Пашинян высказался в поддержку соглашения о транспортных путях, заявив, что "экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности, и мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению".



различающейся внутриполитической обстановки в своих странах. Алиев сейчас "на коне" после решительной победы в войне, в результате которой Азербайджан восстановил контроль над значительной частью Нагорного Карабаха и территорий вокруг него, потерянный во время первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах.



Тем временем Пашинян борется за политическое выживание, чем перед встречей в Москве попытались воспользоваться его многочисленные оппоненты. Многие из них утверждали (без всяких оснований), что на встрече с Алиевым он договорится о новых территориальных уступках. В этой связи во время переговоров со своими двумя коллегами Пашинян, несомненно, будет вынужден учитывать свое слабое положение внутри страны.



Перед отлетом Пашиняна в Москву утром 11 января демонстранты попытались заблокировать дорогу в аэропорт, чтобы не дать ему уехать, но им это не удалось.



Вазген Манукян, которого коалиция оппозиционных партий выдвинула в качестве кандидата на замену Пашиняну, заявил, что премьер-министр "не представляет Армению и Нагорный Карабах" и "любое решение, которое идет вразрез с интересами Армении и Нагорного Карабаха, будет признано нелегитимным и будет отменено" после ухода Пашиняна.



Алиев, вероятно, был менее ограничен в рамках переговоров, но от него ждали принятия каких-нибудь мер с целью ограничить то, что в Баку считают симпатией к армянам со стороны российского миротворческого контингента, обеспечивающего соблюдение соглашения о прекращении огня. "Должны быть предусмотрены санкции на случай выхода миротворческой миссии за рамки своего мандата", - сказал сайту JAM News проправительственный политический аналитик Кабил Гусейнли перед встречей в Москве.