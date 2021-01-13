Возвращение Дариги: Казахстан ждет троевластие? - И.Джорбенадзе

12:55 13.01.2021

Хотя парламентские выборы внешне подтвердили незыблемость "системы Назарбаева", стало понятно, что транзит власти в Астане еще не закончен.



Создается впечатление, что если бы Токаев не был подневольной фигурой, то реформы пошли бы быстрее.



На первый взгляд, прошедшие в Казахстане выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) прошли без особых сюрпризов. Как и ожидалось, в законодательный орган из семи партий, претендующих на депутатские мандаты, вошли три: правящая "Nur Otan" во главе с первым и, фактически, пожизненным президентом республики Нурсултаном Назарбаевым - она, по окончательной официальной информации, набрала чуть более 71% голосов избирателей. А также "Ак Жол" (около 11%), и "Народная партия" (бывшие коммунисты) - 9,1%. Остальные две - "Ауыл" и "Adal" - не смогли преодолеть довольно высокий, 7%-й проходной барьер. 98 из 107 депутатов мажилиса избираются всенародным голосованием, 9 назначаются Ассамблеей народа республики.



Если не считать, что в день выборов в стране прошли не слишком многочисленные протестные митинги и шествия, а "отдельные активисты" были задержаны правоохранительными органами за организацию "незаконных акций", день голосования обошелся без эксцессов. По данным МВД, задержанных вскоре отпустили, к административной и уголовной ответственности не привлекли.



А вот явка, по местным стандартам, была довольно низкой - 63,3%, в то время как на парламентских выборах 2016 года она приблизилась к 80%. Отчего так? Особую инертность продемонстрировали жители крупных "продвинутых" городов и центров - Нур-Султана, Алматы, западных регионов. О саботаже речи нет. Скорее, место имеет апатия людей, их раздражение набившей оскомину цветистой агитацией, неверие в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Альтернативы действующей власти люди просто не видят: с одной стороны, ее, возможно, и нет. А если она начинает появляться, то подавляется в зародыше.



В общем, призыв Назарбаева к казахстанцам принять активное участие в голосовании, не сработал: ослушались. Елбасы заявил, что перед страной стоит множество задач. Он особо выделил борьбу с пандемией, "переход в спокойную жизнь", устойчивое посткризисное развитие. Лидер правящей партии также заявил, что в законодательный орган привлечена "активная часть граждан" - это молодые люди и женщины. И что вообще целью правящей команды является "в спокойной политической обстановке показать всему миру единство" нации.



Что касается последнего постулата, с ним Назарбаев, вероятно, несколько заговорился. Столь желанное "единство" невозможно по определению, поскольку в парламенте не существует, в действии, такого понятия как плюрализм мнений. Но внешне он выглядит как "многопартийный", ведь в наличии - три политические силы, две из которых за свою лояльность к властям просто получили утешительные призы в виде ничего не решающей горстки мандатов.



Между тем говорят, что официальный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев желал бы видеть парламент реально многопартийным, однако вменяемым и способным внести свежую струю в "нуротановское" болото. Он, кстати, планирует выступить перед новым составом парламента, провести консультации с фракциями по кандидатурам премьер-министра и членов правительства - ведь после выборов последнее подает в отставку. Токаев также анонсировал "очень серьезный разговор по вопросам реформ".



Вообще же создается впечатление, что если бы Токаев не был подневольной Назарбаеву фигурой, то реформы в Казахстане носили бы не столь декоративный, чем сейчас, характер, и пошли бы быстрее; страна бы стала менее авторитарной, а доверие граждан к государству возросло. Но, похоже, до такой благодати дело вообще может не дойти, поскольку старшая "разжалованная" дочь Назарбаева - Дарига, вернулась в политику: она баллотировалась от партии своего отца. И это заслуживает особого внимания.



Напомним, дочь Нурсултана Абишевича занимала пост спикера Сената, но весной прошлого года произошло сенсационное событие - Токаев, считавшийся "транзитным президентом" в ожидании "коронации" Дариги, подписал, указ о прекращении ее полномочий. Причем, без каких-либо разъяснений. Практически сразу же был избран новый спикер верхней палаты парламента. Все произошло стремительно, без утечки информации. Всем было понятно, что отстранение дочери от должности второго человека в государстве инициировал сам Назарбаев, оставивший за собой абсолютно все властные полномочия.



Что ждет дальше казахстанскую "принцессу"

И тогда начались гадания, почему отец "избавился" от дочери, политическую карьеру которой сам выстраивал долго и тщательно. Версий было множество. В частности, Дарига "всех достала" и паразитировала на имени отца; она вмешивалась во все бизнес-проекты; ее семейные дела, "чудовищное отношение" к родному, теперь уже покойному сыну, были на устах у всех. Наконец, она снискала скандальную известность из-за судебных процессов в Великобритании, "незаконных миллионах" и т. д. Словом, папа "психанул" и снял чадо с высокой должности, дабы "сохранить лицо".



Далеко не все верили в то (хоть и мечтали), что политическая карьера дочери Елбасы завершена: "Росбалт" тогда писал о возможном наличии родительской "домашней заготовки". Как видно, таковая существовала. Но как она будет реализовываться сейчас, когда Дарига - снова в парламенте? Она может возглавить нижнюю палату, сменить отца в качестве первого лица правящей партии; играть против Токаева с перспективой его "свалить" и самой стать президентом, когда родитель полностью отойдет от дел.



Если такие планы имеются, то верхи Казахстана ожидает ожесточенная борьба за власть, революционные волнения, к которым подключатся "денежные мешки" и низы: последние два слоя казахстанского общества предпочтут, скорее, Токаева. Значительную роль в борьбе за власть в Казахстане "после Назарбаева" сыграют и внешние силы.



Словом, надо думать, что Дарига вернулась в политику (вопрос в том, уходила ли она из нее во время вынужденных каникул) в расчете на президентство по наследству. Если она станет председателем мажилиса, то сможет влиять на принятие законов, на правительство и его главу - последние находятся в двойном подчинении, то есть и президенту - тоже. Своего рода - двоевластие, а с учетом фактора безграничного влияния Нурсултана Назарбаева - то и троевластие. Таким образом, можно считать, что период транзита власти в Казахстане не завершен, политические перспективы Токаева, да и Дариги - тоже, не определены.



Но вернемся к собственно выборам. Большинство наблюдательских миссий из числа традиционных "подпевал", в частности, СНГ и ШОС, никаких претензий к ходу выборов, их организации и т. д. не имеют. А вот наблюдатели ОБСЕ "вредничают" - подчеркивают отсутствие "подлинной конкуренции" и "сужение политического пространства" в Казахстане. Отмечается также, что правовая база в республике не способствует проведению выборов в соответствии с обязательствами, взятыми перед ОБСЕ, поскольку в ней сохраняются давние системные недостатки.



И, похоже, это действительно так. Сложно также поверить в то, что в среднесрочной перспективе "ханство" Назарбаева обойдут стороной тяжелые политические потрясения.



Ирина Джорбенадзе

13.01.21