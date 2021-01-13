 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.01.2021
13:22  Ледоходное место. Всплеск цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути, - "Къ"
12:55  Возвращение Дариги: Казахстан ждет троевластие? - И.Джорбенадзе
12:53  Почему и чем недавние события в Вашингтоне так разволновали Горбачева? - В.Павленко
11:33  Путин разблокировал Карабах, - Дж.Кучера
10:14  Экс-спикер Исаев объявил избранного Кырпреза Жапарова китайским шпионом
09:36  Премьер Эстонии Ратас обвинен в коррупции и подал в отставку
08:57  Последний бой Трампа, - Исраэль Шамир

08:01  Утвержден список депутатов Парламента от Народной (экс-Коммунистической) партии Казахстана
06:34  Трампа окончательно сломали, - Дм.Бавырин
00:53  Частный бизнес в Китае зависит от судьбы Джэка Ма, - В.Скосырев
00:30  Грузинский олигарх Иванишвили объявил об уходе из политики, - И.Кармазин
00:24  Alibaba и разбойники. Пекин усиливает давление на бизнес-империю богатейшего человека Китая, - "Къ"
00:22  Администрация Путина объявила конкурс политологов - "Россия – страна возможностей"
00:21  КазВыборы-2021: первые уроки, - Д.Ашимбаев
00:14  Сирия может стать ареной высокоточной войны, - И.Субботин
Вторник, 12.01.2021
18:39  Токийская Олимпиада, похоже, накрывается КОВИдным тазом
17:11  Утверждены списки новых депутатов КазПарламента от "Нур Отана" и "Ак Жола"
17:06  Саудиты открыли для туристов набатейский город Хегра, скрытый от глаз 2000 лет
17:00  Д.Ашимбаев: На кресло нового КазПремьера претендуют трое...
16:59  Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек
16:56  Певица Акбота Керимбекова стала замглавы управления культуры Шымкента
16:52  Монгольское земллетрясение содрогнуло всю Сибирь
16:47  Домашний арест неудобного рос-патриота Платошкина как инструмент политического давления
16:34  Жесткий локдаун добивает уркианский мелкий и средний бизнес, - В.Пойманов
16:28  Глина не той системы. В узбекском Джизаке рухнул строящийся 6-этажный дом
16:16  Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд. Бьют рублем
14:12  Российский "КамАЗ-мастер" рвется к 18-му титулу на "Дакаре"
13:16  Садыр Жапаров избрался в волшебники. От нового президента страны ждут и чуда, и репрессий, - "Къ"
11:11  Власти Швеции сознательно организовали "коронавирусный цирк", - Рудольф Херманн
11:09  Удар США по Кубе должен стать сигналом, - Д.Бавырин
10:07  Чем политическая цензура в США опасна для остального мира, - "Взгляд"
09:50  Киргизия: из тюрьмы в президенты. Новым "ханом" самой "демократичной" республики стал Садыр Ж, - И.Джорбенадзе
09:45  Выборы в Казахстане прошли по-старому. В стране выбрали первый парламент при новом президенте, - "Къ"
09:33  Московские переговоры по Карабаху: незримый Эрдоган и новый Кавказ, - А.Арешев
09:26  В Казахстане новый закон об образовании - что изменится?
09:21  Соединенные Штаты готовят долларовую лавину, - А.Комраков
08:23  Бин Сальман построит саудитам город-сад на костях местных племен
00:51  Когда Поднебесная чихает, Азия и Африка кашляют, - В.Скосырев
00:26  Жапаров берет Киргизию в свои руки, - В.Панфилова
00:16  Чем лечить синдром хронической усталости РосМИДа, - А.Халдей
00:15  Пламенный привет: с какими итогами завершился партийный съезд в КНДР
00:12  Как русский милитаризм поимел американские хотелки, - К.Душенов
00:11  Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле
00:08  Скоропостижно скончался уроженец Ташкента, сибирский олигарх Андрей Трубников
Понедельник, 11.01.2021
19:28  Срок поджимают: зачем запускают импичмент против Трампа
19:19  "Париж, полковник, двоюродный брат". "Белые пятна" в био Шокана Уалиханова, - Ж.Ермекбай
19:02  Слито в урны. Сколько денег потратили Кыркандидаты на один голос?
17:22  Казах Арман Давлетяров покинул пост гендиректора рос"Муз-ТВ"
17:07  Россия уступила Китаю инициативу в Таджикистане и Центральной Азии, - М.Кабири
16:24  Выборы в Казахстане – у Аблязова ничего не вышло, - А.Уваров
16:06  Байден доверил ЦРУ далеко не самому отмороженному экс-послу Бернсу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Возвращение Дариги: Казахстан ждет троевластие? - И.Джорбенадзе
12:55 13.01.2021

Хотя парламентские выборы внешне подтвердили незыблемость "системы Назарбаева", стало понятно, что транзит власти в Астане еще не закончен.

Создается впечатление, что если бы Токаев не был подневольной фигурой, то реформы пошли бы быстрее.

На первый взгляд, прошедшие в Казахстане выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) прошли без особых сюрпризов. Как и ожидалось, в законодательный орган из семи партий, претендующих на депутатские мандаты, вошли три: правящая "Nur Otan" во главе с первым и, фактически, пожизненным президентом республики Нурсултаном Назарбаевым - она, по окончательной официальной информации, набрала чуть более 71% голосов избирателей. А также "Ак Жол" (около 11%), и "Народная партия" (бывшие коммунисты) - 9,1%. Остальные две - "Ауыл" и "Adal" - не смогли преодолеть довольно высокий, 7%-й проходной барьер. 98 из 107 депутатов мажилиса избираются всенародным голосованием, 9 назначаются Ассамблеей народа республики.

Если не считать, что в день выборов в стране прошли не слишком многочисленные протестные митинги и шествия, а "отдельные активисты" были задержаны правоохранительными органами за организацию "незаконных акций", день голосования обошелся без эксцессов. По данным МВД, задержанных вскоре отпустили, к административной и уголовной ответственности не привлекли.

А вот явка, по местным стандартам, была довольно низкой - 63,3%, в то время как на парламентских выборах 2016 года она приблизилась к 80%. Отчего так? Особую инертность продемонстрировали жители крупных "продвинутых" городов и центров - Нур-Султана, Алматы, западных регионов. О саботаже речи нет. Скорее, место имеет апатия людей, их раздражение набившей оскомину цветистой агитацией, неверие в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Альтернативы действующей власти люди просто не видят: с одной стороны, ее, возможно, и нет. А если она начинает появляться, то подавляется в зародыше.

В общем, призыв Назарбаева к казахстанцам принять активное участие в голосовании, не сработал: ослушались. Елбасы заявил, что перед страной стоит множество задач. Он особо выделил борьбу с пандемией, "переход в спокойную жизнь", устойчивое посткризисное развитие. Лидер правящей партии также заявил, что в законодательный орган привлечена "активная часть граждан" - это молодые люди и женщины. И что вообще целью правящей команды является "в спокойной политической обстановке показать всему миру единство" нации.

Что касается последнего постулата, с ним Назарбаев, вероятно, несколько заговорился. Столь желанное "единство" невозможно по определению, поскольку в парламенте не существует, в действии, такого понятия как плюрализм мнений. Но внешне он выглядит как "многопартийный", ведь в наличии - три политические силы, две из которых за свою лояльность к властям просто получили утешительные призы в виде ничего не решающей горстки мандатов.

Между тем говорят, что официальный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев желал бы видеть парламент реально многопартийным, однако вменяемым и способным внести свежую струю в "нуротановское" болото. Он, кстати, планирует выступить перед новым составом парламента, провести консультации с фракциями по кандидатурам премьер-министра и членов правительства - ведь после выборов последнее подает в отставку. Токаев также анонсировал "очень серьезный разговор по вопросам реформ".

Вообще же создается впечатление, что если бы Токаев не был подневольной Назарбаеву фигурой, то реформы в Казахстане носили бы не столь декоративный, чем сейчас, характер, и пошли бы быстрее; страна бы стала менее авторитарной, а доверие граждан к государству возросло. Но, похоже, до такой благодати дело вообще может не дойти, поскольку старшая "разжалованная" дочь Назарбаева - Дарига, вернулась в политику: она баллотировалась от партии своего отца. И это заслуживает особого внимания.

Напомним, дочь Нурсултана Абишевича занимала пост спикера Сената, но весной прошлого года произошло сенсационное событие - Токаев, считавшийся "транзитным президентом" в ожидании "коронации" Дариги, подписал, указ о прекращении ее полномочий. Причем, без каких-либо разъяснений. Практически сразу же был избран новый спикер верхней палаты парламента. Все произошло стремительно, без утечки информации. Всем было понятно, что отстранение дочери от должности второго человека в государстве инициировал сам Назарбаев, оставивший за собой абсолютно все властные полномочия.

Что ждет дальше казахстанскую "принцессу"
И тогда начались гадания, почему отец "избавился" от дочери, политическую карьеру которой сам выстраивал долго и тщательно. Версий было множество. В частности, Дарига "всех достала" и паразитировала на имени отца; она вмешивалась во все бизнес-проекты; ее семейные дела, "чудовищное отношение" к родному, теперь уже покойному сыну, были на устах у всех. Наконец, она снискала скандальную известность из-за судебных процессов в Великобритании, "незаконных миллионах" и т. д. Словом, папа "психанул" и снял чадо с высокой должности, дабы "сохранить лицо".

Далеко не все верили в то (хоть и мечтали), что политическая карьера дочери Елбасы завершена: "Росбалт" тогда писал о возможном наличии родительской "домашней заготовки". Как видно, таковая существовала. Но как она будет реализовываться сейчас, когда Дарига - снова в парламенте? Она может возглавить нижнюю палату, сменить отца в качестве первого лица правящей партии; играть против Токаева с перспективой его "свалить" и самой стать президентом, когда родитель полностью отойдет от дел.

Если такие планы имеются, то верхи Казахстана ожидает ожесточенная борьба за власть, революционные волнения, к которым подключатся "денежные мешки" и низы: последние два слоя казахстанского общества предпочтут, скорее, Токаева. Значительную роль в борьбе за власть в Казахстане "после Назарбаева" сыграют и внешние силы.

Словом, надо думать, что Дарига вернулась в политику (вопрос в том, уходила ли она из нее во время вынужденных каникул) в расчете на президентство по наследству. Если она станет председателем мажилиса, то сможет влиять на принятие законов, на правительство и его главу - последние находятся в двойном подчинении, то есть и президенту - тоже. Своего рода - двоевластие, а с учетом фактора безграничного влияния Нурсултана Назарбаева - то и троевластие. Таким образом, можно считать, что период транзита власти в Казахстане не завершен, политические перспективы Токаева, да и Дариги - тоже, не определены.

Но вернемся к собственно выборам. Большинство наблюдательских миссий из числа традиционных "подпевал", в частности, СНГ и ШОС, никаких претензий к ходу выборов, их организации и т. д. не имеют. А вот наблюдатели ОБСЕ "вредничают" - подчеркивают отсутствие "подлинной конкуренции" и "сужение политического пространства" в Казахстане. Отмечается также, что правовая база в республике не способствует проведению выборов в соответствии с обязательствами, взятыми перед ОБСЕ, поскольку в ней сохраняются давние системные недостатки.

И, похоже, это действительно так. Сложно также поверить в то, что в среднесрочной перспективе "ханство" Назарбаева обойдут стороной тяжелые политические потрясения.

Ирина Джорбенадзе
13.01.21

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610531700
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №485
- Нурсултан Назарбаев принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди
- Заседание Центральной избирательной комиссии
- Постановление ЦИК РК от 12 января 2021 года №60/395
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства о водоснабжении
- По кому звонят выборы?
- В 2020 году реальный сектор стал основным фактором устойчивости национальной экономики РК
- Заседание Центральной избирательной комиссии об итогах очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан
- Опубликован список депутатов Мажилиса от партии "Nur Otan"
- Американская "Valmont Industries" откроет в Казахстане завод передовых систем орошения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  