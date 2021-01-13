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Об иностранном вмешательстве в выборы президента США. О чем молчат амерСМИ? - В.Малышев
14:17 13.01.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 13.01.2021

Крупнейшие американские СМИ молчат

10 января известный канадский портал Global Research опубликовал подписанное под присягой заявление адвоката из Италии профессора Альфио Д"Урсо, касающееся президентских выборов в США.

Д"Урсо дал показания о причастности компании Leonardo SpA (один из крупнейших итальянских оборонных подрядчиков) к манипуляциям данными в ходе подсчета голосов на американских выборах. Д"Урсо утверждает, что манипуляция голосами Байдена велась через итальянский военный спутник Fucino Tower и серверы фермы Dominion, расположенной во Франкфурте-на-Майне и принадлежащей ЦРУ.

Д"Урсо дал показания о причастности компании Leonardo SpA (один из крупнейших итальянских оборонных подрядчиков) к манипуляциям данными в ходе подсчета голосов на американских выборах.

По словам адвоката, 5 января итальянская полиция задержала программиста Артуро Д"Элиа, работавшего на компанию Leonardo SpA. Программист признался, что был одним из тех, кто "нажимал на кнопку", чтобы обеспечить Байдену необходимый приток голосов. При этом, отмечает Д"Урсо, итальянский специалист получал указания из посольства США в Риме.

Артуро Д"Элиа поведал также, что его рабочее место было оборудовано в Пескаре, а для накрутки голосов он использовал методы шифрования военного класса. Его задача (по его же словам) заключалась в том, чтобы "украсть" у Трампа ключевые штаты и изменить результат выборов. Д"Элиа уже дал показания в Федеральном суде Рима и заявил, что готов дать показания перед всеми лицами и организациями, причастными к "краже" голосов Трампа, но требует обеспечить защиту его и его семьи.

Посольство США в Риме, откуда координировалась операция

Посольство США в Риме, откуда координировалась операция

Д"Элиа был арестован прокуратурой Неаполя по подозрению во взломе компьютеров компании Leonardo SpA, которые подверглись хакерской атаке в декабре 2020 года. Учитывая, что речь идет о компании, входящей в десятку крупнейших военных подрядчиков мира, взломщика ожидал солидный тюремный срок, и не исключено, что рассказ об "участии" гражданина Италии в выборах президента США стал результатом сделки со следствием.

Штаб-квартира итальянской компании Леонардо, причастной к заговору против Трампа

Штаб-квартира итальянской компании Леонардо, причастной к заговору против Трампа

Американский портал Federal Inquirer уточняет картину: "Манипуляция голосами осуществлялась при помощи программного обеспечения Scylt, приобретенного швейцарской национальной почтовой службой, которое напрямую внедрялось в Dominion Voting Machines – систему для голосования... Затем искаженные данные передавались из Франкфурта-на-Майне в Рим через посольство США на Виа Венето…" Однако в какой-то момент хакеры Leonardo SpA поняли, что "Трамп опережает Байдена на очень большое и неожиданное количество голосов". Тогда "высокопоставленные сотрудники посольства США в Италии, которые координировали эту работу, отдали приказ о… разработке "новых алгоритмов", чтобы обеспечить победу кандидату от демократов Джо Байдену".

В Италии эти разоблачения вызвали бурную реакцию. Как сообщает газета Stampa, сведения о махинациях поступили также от лоббиста Трампа Марии Стролло Зак, лидера организации в поддержку семей "Нации в действии", и бывшего агента ЦРУ Брэдли Джонсона. По их словам, операцией руководил представитель американского посольства в Риме Стефано Серафини при помощи генерала Клаудио Грациано.

"Италия сделала это!" – под таким заголовком комментирует скандал газета "Джорнале", но отмечает, что обвинения пока не имеют официального подтверждения.

За океаном одни пока молчат, другие все отрицают. "На основании нашего исследования, – заявила газета USA Today, – утверждение о том, что голоса были переданы от Трампа Байдену при помощи посольства США в Риме, является ложным". Однако шум еще не стих. Как утверждает Брэдли Джонсон, спецназ армии США штурмовал американское консульство во Франкфурте, где расположен крупнейший зарубежный киберцентр ЦРУ, занимающийся воздействием на мировые информационные процессы. Спецназ захватил серверы с программами, доказывающими якобы, что отсюда осуществлялась манипуляция выборами в США в пользу Джо Байдена.

27 ноября сайт Worldviewweekend.com опубликовал интервью с бывшим советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном и генерал-лейтенантом ВВС США в отставке Томасом Макинерни (интервью из Интернета удалено). Оба подтвердили, что атака на киберцентр действительно имела место. По утверждению генералов, она "ударила по одной из ключевых структур глубинного государства, работающего против конституции Америки", так как американский центр во Франкфурте обеспечивал победу Джо Байдена через кражу голосов и подтасовку результатов голосования.

Так ли обстояло дело? Предыдущие попытки Трампа предъявить доказательства мошенничества на выборах в пользу Джо Байдена и оспорить результаты подсчета голосов были отвергнуты. Крупнейшие СМИ США молчат о разразившемся скандале. До официальной инаугурации нового президента США остается одна неделя.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610536620
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