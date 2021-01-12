В Алматы уничтожили вторую по величине партию героина в мировой истории

15:57 13.01.2021

В Алматы уничтожена вторая по объему партия героина в мировой истории борьбы с контрабандой наркотиков, передает zakon.kz.



Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы уничтожили особо крупную партию героина общим весом более 1,1 тонны. Это происходило при координации Семиреченской транспортной прокуратуры в присутствии специальной комиссии.



Наркотики были изъяты в результате международной спецоперации, которую провели вместе с сотрудниками правоохранительных органов и таможенных служб Германии, России, Беларуси, Литвы, Польши и Нидерландов.



Так, в октябре 2019 года на территорию Казахстана ввезен так называемый "обработанный мрамор". При досмотре товара, отгружаемого в Нидерланды, оперативники обнаружили 2208 брикетов с героином. Преступная группа планировала осуществить транзит наркотиков из Ирана в страны Европейского Союза.



Методом контролируемой поставки груз под сопровождением оперативников Комитета был перемещен в Германию, где при получении товара задержаны граждане Турции.



В мировой истории борьбы с наркотрафиком, контролируемая поставка считается высшей формой оперативно-розыскной деятельности. С такими крупными партиями наркотиков, подобная операция проводилась только в трех странах США, Колумбии и ФРГ.

пресс-служба Комитета финансового мониторинга.

Отмечается, что власти ФРГ выразили признательность за организацию и проведение операции.



Сейчас по данному делу проводится досудебное расследование по ст. 286 ч. 4 УК РК (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере).



СМИ пишут, что самая крупная партия героина в истории была уничтожена в 2007 году в США. Ее вес составил 1,3 тонны. Полиция нашла эту партию на заброшенном пляже в Сн-Франциско. Примерная стоимость наркотиков была 2 млрд долларов. Владельца наркотиков не нашли.