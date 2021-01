Майк Помпео нашел базу "Аль-Каиды" в Иране

16:03 13.01.2021 За неделю до окончания президентства Трампа госсекретарь решил предостеречь новую администрацию США



Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). По его словам, контакты между ними активизировались в 2015 году, после заключения с Ираном "ядерной сделки", из которой почти три года назад США вышли. Заявление было сделано за восемь дней до окончания президентского срока Дональда Трампа. Советники избранного президента Джо Байдена считают, что уходящая администрация делает все возможное, чтобы усложнить новому хозяину Белого дома восстановление контактов с Тегераном и возвращение США к "ядерной сделке".



"У "Аль-Каиды" есть новая база - это Исламская Республика Иран",- заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. "Я бы сказал, что Иран - это действительно новый Афганистан, ключевой географический центр "Аль-Каиды", но на самом деле все хуже. В отличие от Афганистана, когда "Аль-Каида" пряталась в горах, сегодня "Аль-Каида" действует под твердой оболочкой защиты иранского режима",- добавил он, подчеркнув, что сотрудничество Ирана с террористической группировкой продолжается уже 30 лет. По его словам, Иран "внимательно следил" за членами "Аль-Каиды" до террористических атак в США 11 сентября 2001 года и после, но решил активизировать связи в 2015 году, когда администрация президента США Обамы вместе с Францией, Германией, Великобританией и Россией заключила с Тегераном "ядерную сделку" (Совместный всеобъемлющий план действий).



Напомним, что в мае 2018 года команда президента Дональда Трампа приняла решение о выходе США из "ядерной сделки" и восстановлении американских санкций в отношении Ирана. Майк Помпео утверждает, что после 2015 года Иран разрешил "Аль-Каиде" создать на своей территории оперативный штаб при условии, что группировка будет соблюдать условия местных властей. В частности, Тегеран в последние годы предоставил лидерам "Аль-Каиды", базирующимся на его территории, большую свободу передвижения, позволил собирать средства и выполнять многие другие функции, которые ранее осуществлялись из Афганистана и Пакистана. Госсекретарь отметил, что США не выбрали военный сценарий в отношении Ирана, а ограничились выходом из ядерной сделки, так как при его исполнении возникло бы больше рисков.



Господин Помпео призвал к усилению международного давления на Тегеран, но при этом не привел никаких конкретных доказательств связей "Аль-Каиды" и Ирана, заявив лишь о том, что сам в этом уверен.

Примечательно, что накануне репортер издания Politico заметила в одном из кафе в Вашингтоне Майка Помпео вместе с главой "Моссада" Йоси Коэном, о чем и написала в своем Twitter. Израиль активнее всех на Ближнем Востоке поддерживал усилия администрации Трампа по созданию антииранского альянса и противодействию "ядерной сделке".



В ходе выступления Майк Помпео объявил о санкциях в отношении двух базирующихся в Иране лидеров "Аль-Каиды" и трех командиров курдских батальонов "Аль-Каиды", а также о награде в $7 млн за сдачу местонахождения еще одного руководителя группировки Абд Аррахмана ал-Магреби, который предположительно находится в Иране. Кроме того, госсекретарь США впервые официально подтвердил информацию, опубликованную в ноябре американской газетой The New York Times, об убийстве в Тегеране так называемого второго человека в "Аль-Каиде" - Абдуллы Ахмеда Абдуллы, известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри. Однако он не назвал, кто стоит за этим убийством.



Как писала The New York Times, Абу Мухаммад аль-Масри был убит 7 августа в Тегеране двумя стрелками на мотоцикле. Погибла и находившаяся с ним дочь Марьям, вдова сына Осамы бен Ладена - Хамзы бен Ладена. Абу Мухаммада аль-Масри обвиняют в организации терактов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека, более 4 тыс. получили ранения. The New York Times со ссылкой на четыре официальных источника утверждает, что ликвидация террориста была совершена израильскими спецслужбами по указанию США.



Новость об этом убийстве в Тегеране еще в августе взбудоражила иранские и арабские СМИ. По их информации, убийство произошло около дома бывшего заместителя командира иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, ликвидированного американцами в январе 2020 года в Багдаде вместе с командующим подразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ливанские СМИ утверждали, что убитые были членами "Хезболлы". По официальной версии, убитые - ливанский профессор истории Хабиб Дауд и его 27-летняя дочь Марьям. Источники The New York Times в разведке настаивают, что "Хабиб Дауд" - псевдоним Абу Мухаммада аль-Масри, его работа историком - всего лишь прикрытие. Иранские власти назвали это ложью.



В убийстве ученого-физика Иран обвинил Израиль

Сразу же после выступления Майка Помпео министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Twitter: "От санкций в отношении Кубы до мнимых "рассекреченных данных" по Ирану и заявлений по "Аль-Каиде", мистер "ложь, мошенник, вор" на патетической ноте завершает свою катастрофическую карьеру еще большей подстрекательской ложью. Но никого не одурачить. Все террористы, участвовавшие в событиях 11 сентября (2001 года), прибыли с излюбленных ближневосточных направлений Помпео, но никто из Ирана".



Обвинения Тегерана со стороны Вашингтона и западных спецслужб в целом в оказании поддержки "Аль-Каиде" и предоставлении убежища ее членам на иранской территории не новы. Они звучали еще до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Но при последнем президенте потеплевшие было американо-иранские отношения вновь обострились, и обвинения в адрес Тегерана стали практически постоянным трендом.



В октябре 2017 года, объявляя о новой стратегии ужесточения давления на Тегеран, президент Трамп назвал иранский режим "главным спонсором терроризма".

По его мнению, Иран оказывает содействие "Аль-Каиде", афганскому движению "Талибан" (запрещено в РФ), ливанскому движению "Хезболла" и палестинскому "Хамас", а также "подвергает опасности американские корабли и угрожает свободе морской навигации в Персидском заливе и Красном море". Спустя несколько дней ЦРУ опубликовало очередную порцию документов из архива ликвидированного американцами лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена. В документе, предположительно написанном одним из руководителей "Аль-Каиды", шла речь о договоренности группировки с Тегераном об ущемлении американских интересов "в Саудовской Аравии и Персидском заливе". Со своей стороны Иран якобы предлагал "Аль-Каиде" деньги, оружие и обучение в лагерях "Хезболлы" в Ливане. Речь идет о периоде до 9 сентября 2001 года. "ЦРУ распространяет фейковые новости с помощью специальной подборки документов "Аль-Каиды"",- заявил тогда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Тем не менее в 2018 году американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, сочтя достаточными доводы, что Тегеран предоставлял материальную помощь "Аль-Каиде". При этом специальная комиссия по расследованию терактов не нашла прямых доказательств причастности к ним Ирана.



Мнения разведывательных кругов о связях Ирана и "Аль-Каиды" расходятся. Так, Reuters цитирует высокопоставленного сотрудника разведки, который подчеркнул, что иранцы никогда не были дружны с "Аль-Каидой" ни до, ни после 11 сентября и к любым заявлениям о текущем сотрудничестве следует относиться с осторожностью. Агентство также еще в 2013 году цитировало бывшего главу отдела по борьбе с терроризмом британской разведывательной службы МИ-6 Ричарда Барретта, который признал, что ранее Иран использовал в своих интересах боевиков "Аль-Каиды", но затем отношения изменились: "Это не стратегический альянс. Присутствие "Аль-Каиды" может устраивать иранцев, потому что позволяет им следить за ними, дает им рычаги воздействия в виде людей, похожих на заложников. Но я не думаю, что иранцы отнеслись бы благосклонно, если бы выяснилось, что на их территории был какой-либо замысел "Аль-Каиды"".



Подразделение космических войск США размещено на базе вблизи Ирана

Отношения шиитского Ирана и суннитской "Аль-Каиды" действительно никогда не были простыми. Группировка брала в заложники иранских военных и дипломатов и использовала их для сделок с Тегераном. Кроме того, после начала войны в Сирии в 2011 году Иран и "Аль-Каида" оказались по разные линии фронта, и лидер группировки Айман аз-Завахири делал достаточно резкие высказывания в адрес Тегерана.



Эксперт РСМД Кирилл Семенов в беседе с "Ъ" напомнил, что корни взаимодействия Ирана с будущими деятелями "Аль-Каиды" и близких к ней групп начали складываться после ввода советских войск в Афганистан и первой афганской войны (1979–1992), а наиболее тесные контакты сложились с лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром, который в 2003 году был объявлен США террористом и внесен в черный список ООН наряду с муллой Омаром и бен Ладеном. Одновременно у Ирана сложились отношения с египетскими исламистами, которые выступили против подписания президентом Анваром Садатом мира с Израилем. "Иран считал боевиков египетского "Исламского джихада" (ЕИД) своими героями. Иранцы поддержали убийство президента Садата в 1981 году членом этой группировки Халидом Исламбули и назвали улицу в Тегеране в его честь. В апреле 1991 года Айман аз-Завахири, член тогдашнего ЕИДа и будущий главарь "Аль-Каиды", тайно посетил Иран",- рассказал он.



По словам эксперта, хотя "Аль-Каида" смогла обосноваться в Афганистане во многом с одобрения и при помощи Ирана, после терактов 11 сентября Тегеран пересмотрел отношения с группировкой.

В 2002 году, например, Иран передал властям Саудовской Аравии 16 саудовских членов "Аль-Каиды", другие лидеры оказались под арестом. "Однако политика США на Ближнем Востоке, их стремление к смене режимов заставили Тегеран задуматься об использовании боевиков "Аль-Каиды". В частности, Абу Мусаб аз-Заркави, находившийся в Иране с декабря 2001 года, был переправлен с группой боевиков на север Ирака для организации сопротивления американскому вторжению в эту страну в 2003 году. Впоследствии именно из ячейки аз-Заркави выросло "Исламское государство"",- добавил Кирилл Семенов.



В то же время многие эксперты считают, что достаточных доказательств активных связей между Тегераном и "Аль-Каидой" в последнее время нет, но американцы могут использовать выявленные факты проживания в Иране лиц, которые ранее имели связи с группировкой.



"Вне зависимости от того, насколько достоверны заявления Помпео, нельзя не заметить, что его слова прозвучали за несколько дней до окончания президентского срока Трампа. Если у них были доказательства вины Ирана, почему они так долго тянули. Не иначе, чтобы осложнить работу Байдена",- сказал "Ъ" иранский политолог Хамидреза Азизи.



Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 12.01.2021, Источник - kommersant.ru

