Ковид и ОПЕК+ удешевили нефть на треть

16:05 13.01.2021

По итогам 2020 года средняя цена российского сорта нефти Urals сложилась в размере $41,73 за баррель, подсчитал Минфин. Это более чем на треть ниже уровня 2019 года - $63,59 за баррель. Заметно ниже цена 2020 года и среднего значения за последние десять лет (2010–2019 годы) - $78,32 за баррель. Напомним, что с рекордных уровней 2011–2013 годов, когда баррель Urals в среднем стоил более $100, цена нефти с конца 2014 года с наступлением нового мирового кризиса стала резко падать. В 2016 году она снизилась до средних $41,9 за баррель. За падением последовал восстановительный рост до $70,01 по итогам 2018 года и коррекция до средних $63,59 в 2019-м.



2020-й же для рынка нефти получился особенным даже на фоне таких "качелей". Новый цикл волатильности цен запустили развал сделки ОПЕК+ и распространение COVID-19. Напомним, что прежнее соглашение добывающих стран развалилось в марте. Россию перестал устраивать курс на сокращение добычи, поскольку не участвовавшие в сделке страны (такие как США), пользуясь ее результатами, успешно зарабатывали на росте цен и расширяли свою долю рынка. Далее были решение Саудовской Аравии увеличить добычу и ценовая война. И все это на фоне стремительно разрастающейся пандемии с ее ограничительными мерами и падением деловой активности.



В результате в начале весны на рынке нефти случился обвал: если в январе 2020-го баррель Urals стоил в среднем $61,67, то в апреле лишь $18,22. Впрочем, стороны быстро одумались, и новое двухлетнее соглашение вступило в силу уже в мае. В июне средняя цена российской нефти восстановилась до $41,93 и до декабря находилась в диапазоне $40–45 за баррель. В декабре она поднялась до средних $49,37. В результате всех этих колебаний итоговая цена Urals в минувшем году в $41,7 заметно отстала от заложенных Минфином при формировании бюджета-2020 $57 за баррель, что в сочетании с коронакризисом обернулось дефицитом госказны в размере 3,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита в 0,8%.



Кроме новой ОПЕК+ мировые цены на нефть поддержали и "пожарные" усилия правительств по стимулированию своих экономик. В итоге спрос на нефть в 2020-м упал не так драматически, как ожидалось,- со 100 млн баррелей в сутки до 91 млн, и, по оценке МЭА, уже в этом году две трети этого падения будут отыграны.



Вадим Вислогузов

Газета "Коммерсантъ" №3 от 13.01.2021, стр. 2