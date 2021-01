После нападения на Капитолий ФБР опасается новых восстаний, - Le Temps

16:09 13.01.2021

12 января 2021 г.

Валери де Граффенрид | Le Temps



"(...) Федеральное бюро расследований начеку. После штурма Капитолия активисты-трамписты планируют аналогичные атаки на Капитолии 50 американских штатов, начиная с субботы. И призывают к вооруженному мятежу в Вашингтоне на следующей неделе, до 20 января, дня инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ABC News, у которой был доступ к внутреннему документу ФБР. Информация поступила тогда, когда в понедельник Дональд Трамп и Майк Пенс, в конце концов, встретились в Овальном кабинете, и исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Вулф подал в отставку. По мнению одного ответственного сотрудника Белого дома, сам Дональд Трамп не стал бы рассматривать такой вариант. Что касается Майка Пенса, то он, наверное, заверит уходящего президента, что не будет стремиться отстранить его от должности", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.



"По данным ABC News, одна экстремистская группа также призывает к штурму судов и административных зданий в случае отстранения Дональда Трампа от должности. Угрозы нависают над Джо Байденом и будущим вице-президентом Камалой Харрис, а также над спикером Палаты представителей и членом Демократической партии Нэнси Пелоси. Их безопасность была усилена, - передает журналистка. "ФБР получило информацию о выявленной вооруженной группе, которая намеревается посетить Вашингтон, округ Колумбия, уже 16 января. Люди предупредили, что если Конгресс попытается отстранить POTUS (аббревиатура от President of the United States) от должности с применением 25-й поправки к Конституции, то произойдет огромное восстание", - уточняется в документе.



"Уже на следующий день после нападения на Капитолий в социальных сетях распространились призывы к протестам против "сфальсифицированных" выборов Джо Байдена в защиту Дональда Трампа и ради "спасения Америки". Их интенсивность возросла после того, как демократы в Конгрессе оказали давление на вице-президента Майка Пенса, чтобы тот призвал к применению 25-й поправки, - указывает автор публикации. - Если он не двинется с места, то предпочтительным вариантом станет официальное голосование об импичменте президента, которое должно состояться в среду в Палате представителей".



"(...) В октябре ФБР уже объявило, что ему удалось предотвратить попытку похищения Гретхен Уитмер, демократического губернатора штата Мичиган. Благодаря информации, полученной от агента под прикрытием, ФБР арестовало 13 человек. Некоторые люди заявили, что готовы "убивать тиранов" и создавать атмосферу "гражданской войны", нападая на Капитолий штата", - пишет Le Temps.



"(...) Уже возникли опасения повторения подобных событий. Дональд Трамп подлил масла в огонь, поддержав протестующих против ограничений из-за Covid в штате Мичиган и не осудив насильственные действия. Позже, в контексте расовых беспорядков, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, он зашел так далеко, что велел The Proud Boys, патриотической экстремистской супрематистской организации , "находиться в готовности". "Гордые парни" присутствовали в Вашингтоне в последние дни, включая день атаки на Капитолий, - комментирует автор публикации. "Когда наши руководители говорят, их слова имеют значение. Они оказывают влияние. Когда наши руководители встречаются с террористами, поощряют их или братаются с ними, то они узаконивают их действия и становятся соучастниками", - сказала Гретхен Уитмер.



"Как уточнил Пентагон, в ожидании приведения к присяге Джо Байдена в Вашингтон будут стянуты 15 тыс. служащих национальной гвардии. В эти выходные их уже будет 10 тыс. человек, в то время как Капитолий забаррикадирован и огражден решеткой. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер призвала американцев не ездить в столицу в такой обстановке, хотя церемонии инаугурации новых президентов обычно привлекают сотни тысяч американцев", - резюмирует Валери де Граффенрид.



Источник: Le Temps