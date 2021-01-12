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Золотые дни впереди: биткоин грозится заменить драгметаллы
17:17 13.01.2021

Однако золото как средство "защитных" инвестиций в обозримом будущем никуда не денется

Дмитрий Мигунов

Масштабное ралли на мировых рынках в начале года никак не затронуло золото. Оно, напротив, опустилось в цене более чем на $50 и в последние дни демонстрирует достаточно вялую динамику. Многие аналитики связывают скромный интерес инвесторов к металлу с возникновением реального конкурента в лице биткоина, который с начала года несколько раз продемонстрировал исторический максимум. У двух инструментов действительно много сходств, но несмотря на огромную популярность криптовалюты, списывать золото со счетов рано - его преимущества перед биткоином все еще очевидны. Подробности - в материале "Известий".

Конец долгого ралли

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Но о распродаже золотого запаса речи не идет

Первая половина 2020 года выдалась поистине золотой эрой для золота. Драгоценный металл побил несколько рекордов, а потом и превысил исторически значимую отметку в $2 тыс. за унцию. Все тогда объяснялось очевидно: коронавирус, экономический кризис, включенный на полную мощность печатный станок (более 35% долларов за всю историю были напечатаны в течение года) - эти факторы во все времена играли в пользу золота.

Во втором полугодии графики оказались не столь впечатляющими. Максимумов лета цены уже не достигли. Напротив, драгметалл "похудел" примерно на $200, откатившись к отметке в $1850 за унцию в начале-середине января. Все еще много, если сравнивать с докризисными временами, но ничего выдающегося в ряду рекордов, которые бьются большинством других активов.

Ценная реакция: как рынки и биткоин отреагировали на события в США
С начала 2021-го индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а курс биткоина пробил $41 тыс.

Скажем, американский фондовый индекс S&P 500 сейчас оценивается почти на 20% выше, чем в конце лета, котировки отдельных компаний выросли за последние месяцы на десятки процентов или даже в разы. Например, Tesla подорожала с октября вдвое, что позволило Илону Маску стать самым богатым человеком в мире. Даже цены на нефть поднялись выше $50 за баррель. Таким образом, золото оказалось в аутсайдерах невиданного "бычьего рынка", происходящего на фоне слабого восстановления мировой экономики после кризиса.

На сравнительно низкие показатели золота могло повлиять множество факторов. Во-первых, инвесторы на фоне ободряющих новостей об успехах вакцин могли вложиться в другие, более рискованные активы. Золото как "актив-убежище" перестало играть одну из главных ролей. Во-вторых, в последние недели доллар стал усиливаться параллельно с ростом ставок по американским государственным облигациям - такая комбинация играет не в пользу драгоценного металла. Однако самой популярной теорией последних месяцев стала идея о том, что золоту найдена долгосрочная замена в лице криптовалют и конкретно биткоина.

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Действительно, биткоин по многим параметрам выглядит как привлекательная альтернатива традиционному вложению средств в золотые слитки и бумаги ориентирующихся на инвестиции в драгоценные металлы фондов. Его взлет в минувшем году был совершенно невероятным - с $8 тыс. в начале года до $27 тыс. в конце (как и в случае с золотом, был многократно побит исторический максимум). Более того, он продолжил подъем и в новом году, за считаные дни добравшись и превзойдя отметку в $40 тыс. Лишь в самые последние дни было зафиксировано некоторое снижение, но даже так котировки самой популярной криптовалюты на 12 января выглядели фантастическими - $34 тыс.

Взрыв популярности биткоина стал возможен благодаря его признанию институциональными игроками фондового и валютного рынков. Кроме того, благодаря поддержке PayPal биткоин стало легче купить и продать - и это огромный шаг к превращению его в "нормальную" валюту. Уже сам этот факт вызвал бурный всплеск интереса к "битку", и в игру втянулись миллионы мелких инвесторов, ранее безразличных к криптовалютам.

Форт-Нокс не нужен

Преимущества биткоина даже по сравнению с золотом фиксируются многими аналитиками. Основной плюс драгоценного металла - его ограниченность "эмиссии". В мире хранится и ходит несколько сотен тысяч тонн золота, скорее всего, большая его часть уже добыта. В то же время фиатные валюты могут эмитироваться и обесцениваться до бесконечности. Однако у биткоина есть четко очерченный потолок - 21 млн монет, после чего его выпуск прекратится. На самом деле, майнинг закончится еще раньше, поскольку в определенный момент даже очень дорогой биткоин не сможет оправдать стоимость электричества, затраченного на его производство. Это ставит криптовалюту в выигрышное положение даже в сравнении с золотом, запасы которого будут расти еще долго.

Второй плюс в том, что биткоин удобно хранить. Настоящее золото требует места в хранилищах, ему необходим транспорт для перевозки. Обменять его на ту или иную валюту может быть делом сложным и затратным, тогда как для конвертации биткоина достаточно просто компьютера или смартфона.

В-третьих, биткоин популярен у молодежи. "Мода" на него ассоциируется с цифровой свободой и независимостью от государственных институтов. В криптовалюту серьезно вложились энтузиасты, убежденные, что за ней будущее. Такого рода энтузиазм в отношении будущего может преодолевать вполне объективные сомнения инвесторов даже на протяжении длительных временных периодов - достаточно вспомнить ту же Tesla, которая не так уж далека от триллионной рыночной капитализации, несмотря на то, что все еще ждет своей первой годовой прибыли. Цены поддерживают миллионы уверенных в конечном успехе инвесторов.

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И все-таки утверждать, что биткоин окончательно свергнет золото с позиции самого надежного альтернативного вложения, пока рано. Несмотря на колоссальные успехи последнего года, слишком много факторов все еще могут сыграть на стороне традиционалистов, предпочитающих классический драгоценный металл.

Во-первых, подвижки в направлении признания биткоина официальным расчетным средством все еще малы. PayPal позволил пользователям покупать и продавать криптовалюту, но по факту, он лишь разрешил спекулировать ей - чем люди и так занимались на криптовалютных биржах или в частных сделках. Список товаров, за которые можно напрямую заплатить биткоином, по-прежнему ограничен.

Во-вторых, биткоин остается крайне волатильным средством. Рост и обвал на 10% в день - нормальное для него явление. Любой серьезный инвестор десять раз задумается, прежде чем рискнет ставить на такой нестабильный актив. В-третьих, один из главных козырей золота - поддержка со стороны центральных банков.

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В начале 2021 года драгоценный металл в стоимостном выражении обошел доллар в качестве доли международных резервов России. Скупкой золота занимается Народный банк Китая, ЦБ Индии, Турции и множества других государств, а самый большой золотой запас находится в распоряжении ФРС США. О покупке независимых криптовалют не задумывался пока никто из государственных игроков - и вряд ли это произойдет в обозримом будущем.

Золото ко всему прочему еще и не знает конкурентов в своем классе - обороты платины недостаточно высоки, а серебро всерьез бороться с золотом не могло никогда. Биткоин же растет во многом из-за общего оптимизма по поводу перспектив криптовалют. Однако даже если эта форма денег завоюет всемирную популярность, никто не дает гарантии, что биткоин останется лидером в этом секторе.

Наконец, золото сейчас и в будущем будет иметь практическое применение. Его ценность в промышленности и при производстве украшений бесспорна. Утилитарность золота исторически играла ключевую роль в его популярности в качестве платежного средства и здесь едва ли что-то поменяется.

Хотя в данный момент биткоин показывает намного лучшую динамику по сравнению с золотом, в будущем инвесторы с высокой вероятностью будут использовать оба способа защиты и приумножения своих средств. А подобные инструменты в целом и дальше будут оставаться актуальными, поскольку центральные банки не торопятся со свертыванием своих программ насыщения ликвидностью, то есть печатания денег в практически неограниченном количестве.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610547420
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