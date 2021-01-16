 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзьяКадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
17:19 13.01.2021

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Назначение чиновников на вакантные должности в Кыргызстане - крайне странный и не поддающийся логике предмет. Далеко не всегда люди получают кресло, исходя из профессиональных качеств.

Пришедший к власти после октябрьских событий и досрочных президентских выборов Садыр Жапаров не стал исключением. На пресс-конференции сразу после окончания выборного процесса он вновь заявил журналистам, что будет править страной сам.

"Ни друзьям, ни водителям, ни родственникам не позволю вмешиваться", - заверил Садыр Жапаров.

Но анализ показал, что именно его окружение в первую очередь получило должности на высоких и ответственных постах.

Ближайшие друзья и соратники

Среди первых должности получили те, кто активно участвовал в митингах в поддержку Садыра Жапарова, и люди, которые когда-то помогали ему. Так, первым заместителем руководителя аппарата главы государства назначен Медербек Сатыев. Он известен тем, что в 2013-м был в составе коллегии по уголовным делам Бишкекского горсуда, оправдавшей тогдашних депутатов пятого созыва Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.

Это решение стоило Медербеку Сатыеву и Курманкулу Зулушеву места в судейском корпусе.

Последний, кстати, без поста тоже не остался. Он назначен генеральным прокурором Кыргызстана. Ближайший соратник Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев стал председателем Госкомитета национальной безопасности. Кроме того, еще будучи в статусе и. о. президента, Садыр Жапаров отдал в ведение своего друга и Пограничную службу, присоединив ее к ГКНБ.

Те, кто участвовал вместе с Садыром Жапаровым в октябрьских событиях, тоже не остались у разбитого корыта. Лидер партии "Чон казат" Максат Мамытканов стал вице-премьер-министром. Другой член "Чон казата" Сыймык Жапыкеев назначен главой Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовой полиции).

Еще один вице-премьер Равшан Сабиров также оказался в команде Садыра Жапарова не просто так. Он - близкий друг Камчыбека Ташиева. На выборах в октябре 2020 года шел по списку партии Садыра Жапарова "Мекенчил".

Новый министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев также баллотировался в депутаты от партии "Мекенчил". В парламент он не прошел, зато получил место в правительстве.

Земляки и родственники

Есть и еще одна особенность нынешних назначений - региональное происхождение чиновников. Мы провели анализ и выяснили, что как минимум 10 человек, находящихся сегодня на руководящих должностях, - выходцы из Иссык-Кульской области. Оттуда же родом и сам Садыр Жапаров.

Должности получили и некоторые родственники Садыра Жапарова. Например, новый глава госучреждения "Унаа" Турусбек Тумонбаев и председатель Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказались сватами Садыра Жапарова.

Новый полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев является окул бала (названным сыном) ближайшему соратнику Садыра Жапарова Камчыбеку Ташиеву. Он сам подтвердил свое родство с лидером "Мекенчила".

"Это правда, что я являюсь окул бала Ташиеву. Зачем скрывать, это известно всем. Если скажу, что я не окул бала, то получится, что я скрыл. Я стал окул бала 22 года назад. Это не имеет отношения к работе", - рассказал ранее Абсаттар Сыргабаев.

Должность за митинг

Самыми странными на сегодня стали последние назначения в компании MegaCom и мэрии Бишкека. Посты там получили активисты, которые участвовали в митингах против назначения Наримана Тюлеева столичным градоначальником.

Активный участник митингов Торохан Жунусбеков во время беспорядков после выборов пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Он искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, например, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ. Он также не имеет представления, чем отличается дебет от кредита. Или из чего формируется бюджет столицы.

В итоге Торохан Жунусбеков стал советником гендиректора MegaCom.

Еще один активист, который засветился в борьбе за кресло мэра Бишкека - Асхат Осмонов. Он заявлял, что Садыр Жапаров в обмен на поддержку на митингах 5-6 октября пообещал ему высокую должность.

Асхат Осмонов назначен советником мэра Бишкека.

Придя к власти, Садыр Жапаров не раз заявлял, что должности будут получать только те, кто их действительно достоин. Даже жаловался, что портфели пытаются купить через его сына.

В Кыргызстане сложилась практика, когда для руководящей должности профессиональные качества далеко не всегда являются мерилом. В общем, наступать на грабли - излюбленное занятие местных политиков. Садыр Жапаров пока демонстирирует раздачу портфелей именно согласно этой порочной традиции.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610547540
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