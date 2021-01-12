В УзбГосКомиссию по правам человека допустили гражданских активистов

17:20 13.01.2021

Независимые гражданские активисты вошли в Комиссию по соблюдению конституционных прав и свобод человека. В их числе глава правозащитного общества "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов и директор Гуманитарного правового центра Шухрат Ганиев.

Вчера, 15:52 Общество

Несколько независимых гражданских активистов вошли в состав Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека. Об этом в Twitter сообщил главный технический советник Международной организации труда в Узбекистане Йонас Аструп.



Согласно закону об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека, Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека содействует омбудсману в реализации его полномочий по парламентскому контролю за соблюдением законодательства о правах и свободах человека государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами.



Обновленный состав комиссии, включающей 27 членов, был утвержден совместным постановлением кенгашей Законодательной палаты и Сената от 26 декабря (документ есть у "Газеты.uz"). В нее вошли детский омбудсман Алия Юнусова, исполнительный директор центра "Стратегия развития" Элдор Туляков, заместитель председателя-исполнительный директор Общенационального движения "Юксалиш" Аскар Маматханов, директор Института демократии и прав человека Сайера Ходжаева и другие. Комиссию возглавляет омбудсман Улугбек Мухаммадиев.



Из числа гражданских активистов членами комиссии стали: руководитель Общества прав человека Узбекистана "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов, директор Гуманитарного правового центра Шухрат Ганиев и директор Центра поддержки гражданских инициатив Диловар Кабулова.