В Йемене скончались два врача из Таджикистана

19:13 13.01.2021

Абдулло Ашуров

Саидмухиддин Тошев, один из ушедших из жизни в Йемене таджикских врачей



Два таджикских врача скончались в Йемене: один от инсульта, другой от инфаркта. Похороны прошли 11 января на кладбище города Эль-Мукалла региона Хадрамаут, сообщил Манучехр Абдуев, представитель российской компании "Здравэкспорт", которая занимается трудоустройством таджикских врачей в Йемене.



49-летний Джамшед Бегалиев и 56-летний Саидмухиддин Тошев, по словам собеседника Радио Озоди, работали в частной клинике имени Абуали ибн Сина города Эль-Мукалла – Бегалиев был хирургом, а Тошев – анестизиологом. "Родные умерших врачей согласились, чтобы их похоронили в Йемене", добавил Абдуев. По его словам, посольство Таджикистана в Саудовской Аравии оказало помощь родным умерших при оформлении необходимых документов.



Тем временем, СМИ Йемена написали, что Бегалиев и Тошев был близкими друзьями и один из них, услышав о кончине другого, упал в обморок и умер.



Таджикские врачи часто из-за низкой зарплаты на родине уезжают на работу в другие страны, в том числе в охваченную гражданской войной Йемен. С 2015 года в Йемене продолжается бои между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых, возможно, Иран. Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу - город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.



По словам Манучехра Абдуева, из-за военного конфликта многие таджикские врачи, работавшие по контракту в больницах и клиниках Йемене, покинули страну. В настощее время таджикских врачей в Йемене – от 50 до 80 человек. Почти все работают в частных клиниках, где зарплата выплачивается без всяких задержек", говорит наш собеседник. Абдуев добавил, что среди находящихся в Йемене таджикских врачей есть и женщины – они работают, в основном, гинекологами.



11.01.21