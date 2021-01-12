Что происходит на "островке демократии"? Взгляд из Душанбе на выборы в Кыргызстане, - "РО"

19:51 13.01.2021

Январь 12, 2021

Алишер Зарифи

Амриддин Олим



Итоги выборов в соседнем Кыргызстане, в результате которых президентом этой страны стал бывший заключенный Садыр Жапаров, а большинство населения высказалось за переход страны от парламентской формы правления к президентской, вызвала неоднозначную реакцию в Таджикистане.



Некоторые считают введение президентского правления на "островке демократии" шагом к автократии, другие считают, что такая система присуща всем центральноазиатским государствам и Кыргызстан лишь "исправил прошлые ошибки". Президентские выборы в Кыргызстане были проведены в один день 10 января с референдумом по форме правления в стране.



Взгляд из Таджикистана: как прошли выборы?



Абдумалик Кодиров, таджикский аналитик, говорит, что несмотря на некоторую открытость выборов и их прозрачность, эти выборы нельзя назвать справедливыми. Кодиров сказал 11 января Радио Озоди, что "Жапаров, который был недавно освобожден из тюрьмы, пришел к власти в стране в условиях беспорядков. Он в полной мере сумел воспользоваться ситуацией и использовал все ресурсы власти, чтобы взять власть в свои руки и затем стать президентом".



По официальной информации, экс-премьер и врио главы республики Садыр Жапаров набрал более 79% голосов избирателей. Некоторые из его соперников на выборах заявили о нарушениях и неравных условиях при проведении избирательной кампании.



Председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров считает, что результаты выборов в соседней стране отражают реальную картину в Кыргызстане. Он сказал: "Конечно же, против Жапарова были и другие кандидаты и они хотели победить. Суть демократии в том, что большинство всегда побеждает меньшинство и меньшинство поэтому должно признать мнение большинства".



Что лучше: парламентская форма или президентская



Однако оппоненты Садыра Жапарова и его союзников обеспокоены тем, что он хочет сменить парламентскую систему правления в стране на президентскую и усилить роль президента в Кыргызстане.



Наряду с президентскими выборами в Кыргызстане 10 января прошел референдум по форме правления в стране. По официальной информации, 81 процент принявших участие на референдуме граждан проголосовали за введение в стране президентской формы правления, за парламентскую форму высказались лишь чуть более 10 процентов населения. То есть большинство проголосовало за систему, которая практикуется в других странах Центральной Азии в течение многих лет, и правозащитники обеспокоены, что то же самое повторится и в Кыргызстане.



Абдумалик Кодиров, таджикский аналитик, также указывает на то, что попытки новоиспеченного президента Кыргызстана ввести в стране президентскую форму правления вместо парламентской являются шагом к автократии, что не принесет ничего хорошего для гражданского общества в этой стране.



"Кыргызстан, который сегодня в Центральной Азии считается "островком демократии", не должен превратиться в "остров автократии", так как такие изменения повлияют и на другие страны региона", - говорит аналитик.



Однако таджикский политолог Сайфулло Сафаров не согласен с такой точкой зрения: "Парламентская система, которую мы тоже прошли в свое время, для Кыргызстана и Таджикистана, как и для некоторых других государств Центральной Азии, не очень хорошая форма правления и заканчивается обычно с ущербом для этих государств. Различные политические силы в парламенте начинают конкурировать друг с другом, создаются конфликты, нарушается спокойствие в стране. Кыргызский народ осознал тоже, что такая система не подходит им и они требуют перемен".



Сейчас в Кыргызстане начата работа над поправками в Основной закон страны. Жапаров сказал, что референдум по внесению поправок в Конституцию страны будет проведен до июня этого года.



"Граждане выбрали президентское правление. Теперь конституционный совет должен разработать новую редакцию Конституции страны и затем парламент назначит дату проведения референдума. Также изменится и система выборов парламента страны. Половина парламента будет избираться по одномандатным спискам, другая половина – по партийным. Я думаю, что все эти вопросы будут решены к июню текущего года", - сказал Жапаров.



Что будет решено с пограничным вопросом?



Пока политологи спорят о плюсах и минусах той или иной системы правления, простые люди в Таджикистане думают о том, чтобы как можно скорее решились пограничные споры между двумя соседними странами. В течение многих лет Таджикистан и Кыргызстан не могут провести демаркацию границ, и это приводит к столкновениям и гибели и ранениям десятков людей с обеих сторон границы.



Марат Мамадшоев, таджикский эксперт, говорит, что он понимает эти ожидания жителей, но считает, что "как и прежде, опять переговоры по пограничным вопросам продолжатся". "Я не верю в то, что будут какие-то изменения. Но, возможно, с Жапаровым, нам, как соседям, будет легче договориться", - полагает он.



Внеочередные выборы в Кыргызстане состоялись после политического кризиса во время парламентских выборов осенью 2020 года, который привел к отставке президента страны и правительства. В ходе тех выборов победителями были названы парламентские партии, близкие к действующему тогда президенту страны Сооронбою Жээнбекову. Другие политические силы не признали результаты этих выборов и вышли на улицы в знак протеста.



В разгар протестов в Бишкеке Жээнбеков подал в отставку и освобожденный в первый день протестов (5-6 октября) из заключения Садыр Жапаров стал главным претендентом на пост президента Кыргызстана.