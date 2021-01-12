Где густо, а где и пусто… Как развиваются регионы Таджикистана? - Хурсанд Хуррамов

20:11 13.01.2021

По истечению тридцати лет с момента обретения Таджикистаном независимости проблема непропорционального развития регионов так и не нашла своего решения. Власти считают это естественным наследием СССР, и рассчитывают решать проблемы регионов по мере поступления инвестиций.



Ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 году, которая привела к зарытию границ, продовольственному и финансовом кризису, еще больше раскрыла необходимость развития и самодостаточности регионов Таджикистана. Чем дольше административно-территориальная единица способна без помощи центра обеспечивать некоторые виды безопасности и развиваться самостоятельно, опираясь на свои ресурсы, тем стабильнее остается ситуация в целом по стране.



В этом плане наиболее развитым регионом Таджикистана еще с советских времен остается Согдийская область. Хатлонская и Горно-Бадахшанская автономная области сохраняют статус дотационных регионов.



"Разный потенциал"

Мустафо Абдуллоев, старший специалист отдела развития регионов при Министерстве развития экономики и торговли Таджикистана ранее в беседе с Радио Озоди назвал несколько причин неравномерного развития областей.



"Регионы в Таджикистане имеют разный потенциал с точки зрения территории, количества населения, человеческих ресурсов и географического расположения. Поэтому частный сектор в этих регионах также находится на разных уровнях развития. Например, если в Согдийской области за один год начали работать 65 средних и мелких предприятий, то в Хатлонской области, несмотря на плотность населения, только 42".



На долю Согдийской области приходится 46,9% производства промышленной продукции. Население области составляет более 2,7 млн человек или 101, 6 человек на 1 кв. км. В области 14 сельских районов и 8 городов, 93 сельских джамоата. Численность городского населения составляет 635,6 тыс. человек (или 24,8% от общей численности населения области), сельского населения 1925,2 тыс. чел. (75,2%). Промышленность области представлена 676 предприятиями. В регионе производят электроэнергию, строительные материалы, хлопок, ковровые изделия, зерно, картофель, фрукты и овощи, мясо и.т.д. Регион также представляет интерес и для внешних инвесторов.



Российско-таджикское производственное предприятие - одно из сотни объектов региона, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре 2020 года в ходе визита президента Эмомали Рахмона в Матчинский район. Предприятие построено на сумму 1,4 млн долларов а ее мощность составляет 2,9 млн голов.



В конце 2020 года председатель области Раджаббой Ахмадзода отметил, что за год по инициативе предпринимателей заработали 90 новых предприятий и создано 1469 рабочих мест.



В Хатлонской области объем производственной промышленности составляет чуть более трех процентов.. Население региона по последним данным составляет 3,3 млн человек с плотностью 126,5 человек на 1 кв. км. В области 24 сельских района и 4 города, 133 сельских джамоата. Численность городского населения составляет 47,5 тыс. человек (18,0% к общей численности населения области), сельского населения 2 млн. 500,3 тыс. человек (82,0%).



В регионе, по официальным данным, функционируют 537 предприятий. Помимо тяжелой и легкой промышленности, население региона активно занято земледелием.



Дехкане хозяйства Сафара Джумаева одни из тех, кто летом 2020 года побили рекорды по сбору персиков в регионе и привлекли к себе внимание адмнистрации и местного телевидения. У них насчитывается свыше 300 гектаров персиковых садов, где выращивается свыше 13 сортов этих фруктов. "Фрукты начинаем собирать с конца мая и до начала сентября, один сорт созревает следом за другим. И мы практически не остаемся без работы", - поделился дехканин хозяйства Иброхим.



Нереализованные программы

Умед Давлатов, специалист Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана отмечает, что каждый регион развивается исходя из своих возможностей и ресурсов. "В северной части еще с советских времен функционировали предприятий и тенденция продолжается до сих пор, в южных и югозападных районах население преимущественно занято в сельском хозяйстве, в ГБАО есть потенциал в добыче полезных ископаемых и усилия направлены на возможность их разработки", - поясняет специалист.



По его словам, сложность в основном возникает из-за проблем с финансированием. "Для реализации проектов, как правило, нужны внутренние и внешние финансы. Иногда из-за отсутствия финансирования многие проекты приходится отложить на неопределенное время, но это вовсе не означает отказ от их выполнения", - говорит Давлатов.



Для развития регионов при министерстве экономики существует отдельное подразделение, регионы подготавливают, а местные органы утверждают пятилетние программы развития, которые не всегда достигают свои задачи.



В октябре 2020 года председатель ГБАО Едгор Файзов подверг критике реализацию "Программы развития ГБАО 2015-2020". По его словам в большинстве районов области реализация программы даже не началась, а в некоторых была реализована максимум на 20%. Тогда же Файзов отметил, что программы, не имеющие четкие источники финансирования и не согласованные с инвесторами, не могут быть эффективными.



ГБАО, к слову, остается наименее населенной и наименее развитой областью. Удельный вес промышленной продукции на долю области равен 0,8%. Население региона составляет около 230 тысяч человек. Численность городского населения 13,4%, сельского - 86,6%. Промышленность в области, по официальной статистике, представлено 47 предприятиями. В регионе производится электроэнергия, безалкогольные напитки, зерно, картофель, овощи и мясо.



Программы по развитию Согдийской и Хатлонской областях выставлены также на сайте Министерства экономики Таджикистана, где расписаны статистические данные и задачи по социально-экономическому развитию региона. Однако отчетность по выполнению этих программ населению обычно не предоставляется.



Программы есть – отчетности нет

Экономист Назарали Назаралиев назывет пять основных причин, которые, по его словам, препяствуют устойчивому развитию, в том числе в регионах:



"Мы опираемся, прежде всего, в отсутствии инвестиций, которые к нам не приходят из-за высоких сдержек на производстве, нестабильного перебойного энергоснабжения, низкого качества транспортной и логистической инфраструктуры, отсутствия независимости судов и процветающей коррупции, а также наличие монополий, разрушающих рыночные механизмы".



По его словам, эти причины не позволят и дальше реализовать программы по развитию регионов, а отсутствие успеха не будет стимулировать местный чиновничий аппарат к предоставлению отчетности.



Эту оценку не разделяет рредседатель Партии экономических реформ депутат парламента Рустам Рахматзода. "Мы, группа депутатов в парламенте, работаем сейчас над законопроектом о создании промышленных зон, чтобы такие зоны были во всех регионах страны. В будущем государство будет привлекать инвестиции больше в те регионы, где наблюдается слабое развитие. Примем соответствующий закон, чтобы регионы развивались", - отмечает депутат. По его словам, развитие в регионах даст мультипликативный эффект, приведет в возвращению внутренних мигрантов, восстановлению пахотных земель, сбору налогов и увеличению бюджетов.



Пока же, по данным Всемирного банка, уровень бедности в Согдийской области составляет 17,5%, в Хатлонской области 32,7%, в районах республиканского подчинения 33,2%, в ГБАО 27,7%, в городе Душанбе 23,5%.



Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, 17 городов, 62 районов (включая 13 районов республиканского подчинения), 55 поселков и 368 сельских джамоатов.



Хурсанд Хуррамов