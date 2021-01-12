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|В Туркменистане школьников и чиновников обязали носить с собой сироп из корня солодки
20:18 13.01.2021
В Лебапской области Туркменистана чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедиазонаЦА.
Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника государственного учреждения или учащегося.
Как передает корреспондент издания, в Фарапском районе бюджетников предупредили, что они не будут допущены на работу без такой аптечки.
Аналогичные требования касаются и школьников. После возобновления учебы 18 января они должны иметь в своей аптечке сироп корня солодки, антисептик, пять масок, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. В случае отсутствия такого набора преподавателям могут объявить выговор, а родителей – оштрафовать.
В конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о пользе корня солодки, выступая на заседании правительства 25 декабря. Он предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом.