В Туркменистане школьников и чиновников обязали носить с собой сироп из корня солодки

20:18 13.01.2021

В Лебапской области Туркменистана чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедиазонаЦА.



Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника государственного учреждения или учащегося.



Как передает корреспондент издания, в Фарапском районе бюджетников предупредили, что они не будут допущены на работу без такой аптечки.



Аналогичные требования касаются и школьников. После возобновления учебы 18 января они должны иметь в своей аптечке сироп корня солодки, антисептик, пять масок, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. В случае отсутствия такого набора преподавателям могут объявить выговор, а родителей – оштрафовать.



В конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о пользе корня солодки, выступая на заседании правительства 25 декабря. Он предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом.