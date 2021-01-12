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Карета украинской власти превращается в тыкву, - Т.Ивженко
21:37 13.01.2021

Граждане повернулись от новых политиков к старым лидерам

Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
12.01.2021

Жители Закарпатья недовольны высокими тарифами и протестуют.
Разочарование новыми лицами в украинской политике сопровождается восстановлением доверия к старым лидерам. Если бы президентские выборы проводились сейчас, то в тройке лидеров оказались бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юрий Бойко. Разница в уровнях поддержки не столь значительна, как в 2019 году.
Опросы о настроениях и политических предпочтениях, с которыми украинцы входят в 2021 год, провели в декабре Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова. Внимание привлекло то, что сейчас 30% граждан считают команду Зеленского хуже команды Порошенко, 41% не видят разницы между ними, только 20% убеждены, что нынешняя власть лучше предшественников.

По данным КМИСа, президенту доверяют 32,8%, не доверяют 59,6% (баланс доверия/недоверия – минус 26,8%). Правда, по отношению к другим украинским политикам недоверия еще больше. Это подтверждает опрос Центра Разумкова: "Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чьи имена представлены в списке, предложенном социологами". И у ближайших политических соперников Зеленского ситуация хуже: лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 20%, не доверяют 74%; одному из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют 70%; лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 17%, не доверяют 76%.

Политический аналитик Сергей Руденко в публикации на DW отметил, что полный контроль над центральной властью, который получила команда Зеленского, "требует от президента четких действий и правильных решений…" Но поскольку ожидания зачастую не оправдываются, "карета" Зеленского превращается в "тыкву". Политический эксперт фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива Мария Золкина в интервью "Газете.ua" считает, что разочарование началось во второй половине прошлого года: "Правительство критикуют за проблемы в здравоохранении, за нерешенные социальные вопросы… Зеленского – за ухудшение условий жизни, самое главное – за процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Эту тему он сделал центральной в своей внешней и внутренней политике. А реального прогресса так и не было".

Эксперты отмечают, что украинцы все еще делают скидки на внешние факторы, оценивая действия власти в решении таких проблем, как ситуация на востоке страны. Но уже не хотят слышать отговорки по внутренним вопросам, в первую очередь – экономическим. По итогам опроса Центр Разумкова отметил: "Граждане оценили экономическое положение страны в 2020 году в среднем на 2 балла по 5-балльной шкале (в 2019-м – 2,5 балла), а уровень благосостояния собственной семьи – 2,4 балла (в 2019-м– 2,8 балла)". При этом 71% указали, что за прошлый год ситуация в стране в целом ухудшилась (по итогам 2019-го – 29%), 20% – что не изменилась (в 2019-м – 47%), только 3% увидели улучшение (в 2019-м – 14%).

С начала января, как писала "НГ", на первый план вышла проблема очередного повышения тарифов. Правительство по поручению президента на этой неделе экстренно ищет способы снизить цену на газ, однако акции протеста в регионах Украины продолжаются. Политолог Юрий Романенко сказал украинским СМИ, что недовольством граждан могут воспользоваться политические противники Зеленского, чтобы подтолкнуть ситуацию к досрочным парламентским выборам.

По данным опросов КМИСа и фонда "Демократические инициативы", если бы выборы в Верховную раду проводились сейчас, то в парламент не прошла бы созданная певцом Вакарчуком партия "Голос". Остальные четыре парламентские политические силы преодолели бы проходной барьер, но размер фракций изменился бы существенно. Так, за правящую сейчас партию "Слуга народа" готовы проголосовать 10–12% среди всех избирателей и 17,3–18% среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился со своим выбором. За "Оппозиционную платформу – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича отдали бы голос 13–13,3% среди всех избирателей и 20–22,5% среди определившихся. За "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 9,5–11% среди всех и 16–17% среди определившихся. За "Батькивщину" Юлии Тимошенко проголосовали бы 7–7,7% среди всех и 12–13,1% среди определившихся.

Сергей Руденко в своей колонке отметил: "Очевидно, что в 2021 году разные политические силы и бизнес-группы будут подталкивать Владимира Зеленского к проведению досрочных парламентских выборов. Теоретически они выгодны сейчас и ОПЗЖ, и "Европейской солидарности", и новым региональным партиям во главе с мэрами, для которых выборы в Раду могут стать трамплином для участия в следующих президентских выборах".

Пока же новые политические лидеры не вышли на всеукраинский уровень, тройка лидеров президентского рейтинга остается неизменной: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юрий Бойко.

Киев

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610563020
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