 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пандемия усугубила притеснение христиан во всем мире, - А.Миклашевская
00:01 14.01.2021

За веру в Христа пострадали более 340 млн человек

"Коммерсантъ" от 13.01.2021,
В минувшем году более 340 млн христиан во всем мире подвергались притеснениям и преследованиям за свою веру. Из них 4761 человек были убиты, это на 60% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит в своем ежегодном докладе международная христианская правозащитная организация Open Doors.

Международная благотворительная христианская правозащитная организация Open Doors представила ежегодный доклад о притеснении и преследовании христиан в мире. По ее данным, в 2020 году дискриминации из-за своей веры подвергался каждый восьмой христианин в мире, то есть свыше 340 млн человек. За прошедший год погиб за свою веру 4761 христианин, а это на 60% больше, чем в 2019 году. При этом 90% смертей произошли в странах Африки.

Доклад World Watch List включает список 50 стран, где притеснения христиан наиболее сильны. Как отмечает организация, впервые в рейтинге оказались только страны с "очень высоким" и "крайне высоким" уровнем гонения на христиан.

На протяжении уже 20 лет 1-е место в этом списке занимает Северная Корея. В топ-5 также вошли Афганистан, Сомали, Ливия и Пакистан.
Очень тяжелая ситуация сложилась в Индии, где проживает более 67 млн христиан. Как отмечают в Open Doors, националистическое правительство страны создает атмосферу, которая способствует росту числа нападений на христиан и мусульман. Обращение в христианство запрещено законом, обратившихся ждет преследование, их бойкотируют на работе и по месту жительства, от христианок зачастую отказываются семьи, и им грозит тюрьма.

Китай впервые за 10 лет вернулся в топ-20 и занимает 17-е место. Китайские власти, отмечают в Open Doors, усилили слежку за верующими, установив камеры с функцией распознавания лиц в храмах. Публичное выражение христианских взглядов может закончиться допросом в полиции и даже лишением свободы.

В Китае приходам запрещают продавать Библию, из храмов заставляют убирать кресты, заменяя христианскую символику изображениями Си Цзиньпина и национального флага.
Также за год резко ухудшилась ситуация в Турции, которая переместилась в рейтинге с 36-го на 25-е место, и в Тунисе - с 34-го на 26-е. В рейтинге упоминаются и такие консервативные христианские страны, как Мексика и Колумбия. Но там христиане страдают не от представителей иных вероисповеданий, а от организованных преступных группировок, которые ведут постоянную борьбу за контроль над территориями. Как отмечается в докладе, в Мексике преступные организации видят в верующих угрозу для своей деятельности, потому что "они выступают против коррупции и употребления наркотиков и не уступают требованиям преступных группировок". В Колумбии также процветает преступность и коррупция, небольшие населенные пункты контролируются группировками, которые готовы пойти на похищение пастырей с требованием выкупа или даже убийство.

Больше всего христиан погибло в Нигерии - 3800 человек. Это в три раза больше, чем за год до этого, и больше, чем во всех других странах мира.
Нигерийские христиане становятся жертвами терактов экстремистской группировки "Боко-Харам" и других более мелких группировок.

В Open Doors отмечают, что пандемия коронавируса стала катализатором для подавления христиан по всему миру. "На свободу вероисповедания опираются многие другие права и свободы. Авторитарные режимы знают об этом и используют кризис с пандемией, чтобы оказать давление на христиан",- отметил один из руководителей ирландского отделения Open Doors Дэвид Ландрем.

В нескольких странах отмечено множество случаев, когда христианам отказывали в продуктовой и иной помощи в условиях пандемии или оказывали ее в очень ограниченном объеме. В Сомали экстремистская группировка "Аш-Шабааб" объявила, что христиане виноваты в возникновении COVID-19. "Гонители используют любые инструменты для причинения как можно большего вреда христианам,- отмечают авторы доклада.- Ужасает сама мысль, что для этого используется страх перед COVID-19".

Алена Миклашевская

Источник - kommersant.ru
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