Процесс 447-ми. В Италии решились судить ндрангетту - самую отмороженную мафию

00:03 14.01.2021

В Италии мафию пытаются устранить одним махом



На крупнейшем за 30 лет судебном процессе – 447 обвиняемых



Данила Моисеев

13.01.21



В городке Ламеция-Терме с населением 67,7 тыс. человек в среду начался грандиозный судебный процесс. Обвинения в убийствах, наркотрафике, вымогательстве и коррупции предъявлены 355 гражданам, замешанным в деятельности крупной мафиозной группировки Ндрангета и связях с ней, дела еще 92 человек будут рассмотрены в ускоренном порядке. Процесс может занять годы и даже иметь громкие политические последствия, как это было в случае с операцией "Чистые руки" в 1992–1993 годах.

Разбирательство проводится в бедной провинции Калабрия, где базируется малоизвестный, но могущественный клан. Предполагается, что доход Ндрангеты превышает бюджет всего региона. Свидетелями в деле выступят более 900 человек, процесс может продлиться более двух лет.



В силу беспрецедентных масштабов организаторам судебного процесса пришлось переоборудовать огромный кол-центр города в зал для судебных заседаний, который из-за тщательной охраны стал похож на военный объект. При строительстве этого бункера, возведенного в рекордные сроки, учитывались и реалии пандемии.



На одно лишь перечисление участников процесса на досудебных слушаниях ушло более трех часов, утверждают журналисты AFP. При этом 92 человека, в том числе бывший сенатор от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" Джанкарло Пителли, сумели воспользоваться возможностью пройти по ускоренному судебному процессу, то есть число обвиняемых на самом деле достигло 447 человек и включает в себя как мафиози, так и чиновников.



Главным обвиняемым пресса называет босса клана, 66-летнего Луиджи Манкузо по кличке "Дядя", передает Би-би-си, а главным обвинителем стал небезызвестный борец с мафией прокурор провинции Катандзаро Никола Граттери. Из-за своей деятельности он уже три десятилетия находится под защитой полиции.



Ндрангета вплелась в жизнь Калабрии и неразрывно с ней связана, утверждают прокурор и эксперты. Это неудивительно, ведь, судя по их оценкам, масштабы этого клана и число его участников значительнее, чем у Коза-Ностры. В Ндрангету входят до 6 тыс. человек и 150 семей в одной только Калабрии. При этом семья Манкузо составляет лишь одну из ветвей преступной группировки.



Как и у других самых могущественных кланов, деятельность Ндрангеты отнюдь не ограничивается рамками Апеннин. Из-за этого одна лишь одномоментная поимка обвиняемых в декабре 2019 года была событием международным: аресты проводились в Германии, Швейцарии и Болгарии. Мафия имеет налаженные связи с Колумбией и является монополистом по ввозу кокаина в Европу, утверждает Граттери.



По своему масштабу судебное разбирательство сопоставимо разве что с судом над Коза-Нострой в 1986–1987 годах, когда было вынесено 338 обвинительных вердиктов.



"По оценке прокурора, ежегодный доход клана Ндрангета составляет 50 млрд долл., что сопоставимо с ВВП всей Калабрии –33,5 млрд евро. В Европе у группировки имеется также большая сеть в Германии. Предварительные слушания проводились в Риме, а вот сам процесс было решено показательно перенести в Калабрию – на родину Ндрангеты. Это не значит, что до настоящего момента мафии не противодействовали: точечные поимки были, причем нередко с драматическими развязками и убийствами прокуроров и журналистов",– поясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Елена Маслова.



В разговоре с "НГ" эксперт отметила, что в процесс вовлечены как люди непубличных профессий, так и политики с бизнесменами. Последнее означает, что суд может иметь политические последствия.



"Напомню, что хотя процесс над Коза-Нострой и был масштабным, но наиболее громким делом была операция "Чистые руки" под руководством Антонио Ди Пьетро, которая буквально смела политическую элиту и привела к радикальному обновлению сферы власти и установлению Второй республики. В 2012 году Ндрангету заподозрили в спонсорстве "Лиги Севера", но веских доказательств найдено все же не было. Политические последствия не исключены и в этом деле, громкие разоблачения в ходе процесса вполне возможны",– говорит Маслова.



Эксперт отмечает, что последнее тем вероятнее, что правительство страны сталкивается с очередным политическим кризисом в условиях отсутствия сил, способных сформировать уверенное большинство. Потенциальная дискредитация парламентских партий в этом положении способна расшатать и так нестабильную политическую систему Италии.