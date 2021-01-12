Противостояние на Памире - конец банды Гаюра

00:11 14.01.2021

Как и предыдущая часть это - рассказ от одного из самых непосредственных участников этих событий, я только адаптировал его к формату Дзена.



Уже на следующий день наши мобильные группы с представителями Райисполкома, милиции выезжали в кишлаки и там опрашивали местных жителей, проводили фиксацию действий боевиков разных групп, выступали в школах, на улицах кишлаков проводили собрания.



Работа была направлена на то, чтобы показать, что российские пограничники не бросили местных жителей на произвол боевиков



Весь оперативный состав комендатуры внимательно отслеживал все действия боевиков и самого Гаюра.



Были использованы все возможности агента, внедренного в банду. Этот агент нам помог максимально знать все перемещения и встречи Гаюра.



Наступило 30 октября 1994 года.



Была получена информация, что из Афганистана прямо под территорией комендатуры будет переправа боевиков до 10 человек и они что то важное должны принести Гаюру.



Комендант дал команду вооружиться только небольшой группе офицеров с максимальной скрытностью о цели наших действий. Мы выдвинулись к берегу через дувал. Предварительно все патрули внутри комендатуры были отправлены в другие места. На дувале осталось в несколько офицеров для прикрытия нас, внизу действующих.



Переправа с афганского берега началась быстро, вечером в районе 20.00. Луна дала свет и наблюдалась все хорошо в округе и на афганском берегу



Пяндж в этом месте не более 70 метров шириной и уже при их причаливании к нашему берегу мы открыли огонь с разных точек. Потопили. Но вторая лодка на камерах причалила чуть выше по течению и оттуда был открыт ответный огонь. Мы ответным огнем ранили несколько человек, была кровь на камнях на берегу и отступление их в кишлак этому свидетельство.



Схема переправы



Мы бросились в погоню, ведя огонь на ходу, достигнув переправившихся камер лодки боевиков обнаружили там груз. Разбираться некогда было, оставили охрану и бросились прочесывать близлежащие подворья, где боевики могли скрыться.



На поиск нарушителей мы потратили до двух часов, но безрезультатно. Плотная застройка и , возможно, пособники из числа местных жителей прилегающих дворов к берегу реки могли помочь им скрыться или спрятаться



Впоследствии мы отрабатывали их (нарушителей) несколько дней. Успешно. (Взяли)



События разворачивались динамично .



Вернувшись в комендатуру, комендант получил доклад от нашего оперативника, что Гаюр с небольшой группой в 5-7 человек находится в кишлаке Зинг, где в одном из домов заказал себе плов, барашка, водку и девушек.



Все в соответствии с канонами. Просто святой человек, защитник памирцев.



Возможность была исключительна по внезапности. Для нас. Тем более, возможно, этот заказ Гаюра был приурочен к тому, что переправившиеся под нашим огнем будут с ним на этой "вечеринке". Наглость и самоуспокоенность Гаюра была нам известна.



Гродековская мотомангруппа к этому дню уже как две недели уехала на Дальний Восток и наши силы были укреплены заставами мотомангруппы Пянджского отряда.



Комендант дал команду старшему группы Пянджского отряда майору Н. выдвинуться со своего поста (Хумраги) на БТР на базу комендатуры. Через час мы провели сбор сил, поставил задачи и уточнили взаимодействие.



Окружить район дома, где был Гаюр с людьми, незаметно не удалось.



Во время возникшей перестрелки с боевиками мы оттеснили их , сам Гаюр был в перестрелке ранен и впоследствии благополучно отправился в мир иной.



Не уверен, что он попал в рай с гуриями. В момент захвата Гаюр занимался очень богоугодным делом – откушав харамной водочки, занимался другим харамным непотребством….



Пытался отстреливаться, но куда ему в голом виде с одним пистолетом против автомата…



Недаром говорят, бабы до цугундера доведут.



Тело Гаюра привезли в комендатуру, и до утра положили на плац, накрыв плащ-палаткой, чтобы не смущать женскую часть Гарнизона.



Была выставлена охрану - важно было, чтобы все местные жители и находящиеся в кишлаке боевики и их пособники увидели, что комендант сдержал свое слово, данное на сходе старейшин в середине октября.



Тело отдали для захоронения, когда в комендатуру к 7.00 пришел глава Райисполкома Сангов Е., с начальником милиции и старейшинами.



С этого дня началась активная фаза действий. Спецподразделениями Погранвойск все первые числа ноября проводились мероприятия по захвату/уничтожению оставшихся главарей.



Боевики как крысы растворились за несколько дней. Они уже не рисковали ходить открыто с оружием, даже вдали от Калай –Хумба. Сидели тихо или тихо уходили в Афганистан, или в горы в сторону Тавильдары...



Была восстановлена власть местного руководства, начала активно действовать милиция, при активной помощи местного населения начались рейды по захвату бандитских схронов.



Оператор ЦТ снимает захваченные с схронах трофеи,оружие и боеприпасы. В фуражке -Комендант Калай -Хумба подполковник А.Д. Михеев.



Эпоха Гаюра закончилась. Как через неделю закончилась и эпоха Алеша Горбуна, тоже защитника обездоленных, а по совместительству – наркобарона



Его взорвали свои же, после того как он, почуяв что пахнет жаренным, заявил о том, что готов сложить оружие и сотрудничать с местной властью. Взорвали у собственного дома.



Но не закончилась война. Старший брат Гаюра, Джунайдулло, устроил несколько засад на наши колонны и бронегруппы - у Мой-Мая, на Курговаде, на Пшихарве. О бое на Пшихарве рассказ будет позднее.



Оправдывали это местью за смерть командона Гаюра. Приплели еще генерала Грачева и Чечню.



Хотя какой он командон. Обыкновенный вор, убийца и насильник, решивший половить рыбку в мутной воде. Широко известный в узких кругах бандит средней руки.



С бесславным концом…..