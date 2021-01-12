Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай

00:13 14.01.2021 И изменится ли что-то в судьбе Тайбэя при Джо Байдене



Наталия Портякова



За считаные дни до ухода из Белого дома Дональда Трампа Госдеп принял решение о снятии всех ограничений на контакты американских чиновников с тайваньскими официальными лицами. Откровенное попрание главной китайской "красной линии" было предпринято в явной попытке перечеркнуть любые гипотетические возможности для президента Джо Байдена к выстраиванию более ровных отношений с КНР. 12 января, правда, на фоне жесткой реакции на это решение в Пекине Госдеп отменил планировавшийся уже на следующий день визит на Тайвань своего посла при ООН Келли Крафт, равно как и все другие заграничные поездки дипломатов, пояснив это стремлением провести спокойный транзит власти. Тем не менее нынешняя тактическая победа Китая вовсе не означает, что принципиальный настрой Штатов на взаимодействие с Тайванем и противодействие Пекину изменится.



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А напоследок я скажу



Весь президентский срок Дональд Трамп частенько любил критиковать своего предшественника Бараку Обаму. Но под занавес своих полномочий республиканец сделал нечто, что очень напомнило действия демократа в его последние дни в Белом доме. В конце декабря 2016 года уходящий 44-й президент США объявил о высылке из Штатов 35 российских дипломатов - с расчетом, что этот демарш максимально осложнит вступавшему тогда в Белый дом Трампу любые попытки наладить отношения с Москвой. В январе 2021 года администрация Трампа, чьим главным врагом оказался уже Китай, объявила о снятии ограничений на контакты чиновников США с официальными лицами Тайваня.



Как пояснил этот шаг госсекретарь США Майк Помпео, все прошлые американские "самоограничения" на контакты чиновников с тайваньскими визави, действовавшие с момента официального признания КНР в 1979 году, вводились в попытке "умиротворить Пекин", но теперь этой практике положен конец. Первым воплощением новой установки стала встреча 11 января посла США в Нидерландах с главой тайваньского представительства в здании американской дипмиссии, тогда как ранее любые рандеву с тайваньскими дипломатами по умолчанию проходили вне территории посольств.



13 января на Тайване, названном Помпео "надежным партнером и динамичной демократией, процветающей, несмотря на усилия КПК подорвать ее огромный успех", должна была приземлиться посол США при ООН Келли Крафт. Но за считаные часы до поездки Госдеп объявил об отмене ее визита в рамках сворачивания вообще всех поездок чиновников уходящей администрации - дабы транзит власти в Вашингтоне прошел спокойно.



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Отчасти дать задний ход с зарубежными поездками госдеповцев в последние дни президентства Трампа пришлось из-за отказа европейских коллег встречаться с Майком Помпео, который со дня на день собирался в Люксембург. Но немалую роль определенно сыграла и китайская реакция на планировавшийся визит Келли Крафт на Тайвань. В МИД КНР, традиционно не вдаваясь в детали, пообещали отвечать на любой шаг, наносящий ущерб интересам Китая, "решительным контрударом". А китайские СМИ, отчего-то решив, что с визитом на Тайвань собирался сам Помпео, даже заговорили о возможности войны. "Если так случится, то истребители НОАК впервые пролетят над воздушным пространством Тайваня, беспрецедентным образом заявив о суверенных правах Китая на остров. Если Тайвань и США осмелятся отреагировать слишком бурно, это может спровоцировать войну, и мы кардинальным образом накажем власти Тайваня, которые бездумно решились на сотрудничество с Помпео", - написала в редакционной колонке прославившаяся своей риторической воинственностью газета Global Times.



Тайвань маленький, мир большой



США всегда дружественно относились к Тайваню, который Китай считает, а большинство стран мира официально признает неотъемлемой частью территории КНР. Однако при Дональде Трампе поддержка островных властей - в огромной мере в пику Пекину - заметно усилилась. В прошлом году США приняли закон о способствовании расширению международной поддержки Тайваня, а в августе в рамках еще одного закона, давшего добро на поездки на остров членов правительства США, там побывал министр здравоохранения Алекс Азар.



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- На самом деле многие ограничения по Тайваню и так постепенно смягчались США в последние несколько лет, просто делалось это без лишнего шума. Сейчас же, похоже, Штаты решили громогласно поведать о снятии ограничений всему миру, - сказал "Известиям" профессор тайваньского Института исследований Восточной Азии Национального университета Чэнчи Артур Дин.



При этом тайваньская политика нынешней администрации и ее антикитайская мотивация ни разу не вызвала нареканий или упреков со стороны политических соперников. И ничто не обещает того, что, вступив в Белый дом, Джо Байден резко изменит антагонистичный настрой на отношения с Пекином. Но разыгрывая напоследок тайваньскую карту, Трамп явно добивается, чтобы у преемника не было никаких отступных путей.



Впрочем, китайские эксперты считают, что Байден окажется мудрее предшественника и не станет слишком активно вовлекаться в поддержку Тайваня.



- Тайвань маленький, а мир большой. Байдену прежде всего необходимо разобраться с внутренними делами и обсудить с КНР более важные (нежели тайваньская тема) вопросы, - заверил "Известия" директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.



Директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо не исключил, что Байден даже отменит ранее снятые ограничения на взаимодействие США с Тайванем.



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- Хотя бы потому, что Байдену нужно как-то наладить и без того натянутые связи с Китаем и ему нет смысла провоцировать Пекин по тайваньскому вопросу, - пояснил специалист "Известиям".



Будь готов



Между тем эксперты за пределами КНР уверены в том, что кардинальный настрой Вашингтона на взаимодействие с Тайванем при Джо Байдене не изменится.



- Нарушение Китая в области прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге вместе с его агрессивной дипломатией послужили толчком к тому, что обе политические партии США заняли почти единую позицию по КНР. И я ожидал бы больше преемственности, чем изменений в том, как администрация Байдена будет обращаться с Китаем и Тайванем, - сказал "Известиям" глава Центра по изучению Тайваня при Лондонском университете Дафидд Фэлл.



В том, что тайваньская тема не уйдет из американской повестки при Байдене, уверены и на самом острове. Но ожидания в этой связи отчасти и тревожные.



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- Пекин, скорее всего, предпримет какие-то шаги, чтобы дать отпор. Он может, например, снова начать перехватывать дипломатических союзников Тайбэя (на данный момент их 15) либо пойти на усиление военной напряженности в Тайваньском проливе. Какие именно меры предпримет КНР, чтобы отомстить США и Тайваню, мы пока не знаем, но они обязательно это сделают. И над подготовкой к потенциальному военному кризису в проливе Вашингтону и Тайбэю приходится работать заранее, - сказал "Известиям" эксперт тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Эванс Чэнь.



К слову, в январе Тайбэй заявил, что намерен расширить свой оборонительный периметр до 300–500 км к 2025 году. Это станет возможным благодаря вводу в строй первой национальной подлодки и 11 комплексов высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, которые американцы продали тайванцам в прошлом октябре. И вряд ли Пекин, загодя ответивший на так и не состоявшийся визит американского посла на Тайвань пролетом своих истребителей вблизи острова, будет взирать на такие приготовления сложа руки. Источник - Известия

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