Промедление с созданием правительства грозит Ливану катастрофой, - Р.Мустафин

00:32 14.01.2021

Переживаемый страной кризис заставляет Бейрут просить помощи у Анкары

Равиль Мустафин

13.01.21

Обострившиеся за посленовогодние дни противоречия между ведущими ливанскими политиками по-прежнему блокируют формирование работоспособного правительства. А это непременное условие получения Бейрутом финансовой помощи от зарубежных, главным образом западных, стран. Без иностранного вливания, по мнению экспертов, в 2021 году половина населения страны приобретет статус бедняков или живущих за чертой бедности.

Джебран Бассыль, зять президента Ливана Мишеля Ауна, заявил, что возглавляемое им Свободное патриотическое движение (СПД) не войдет в состав ливанского правительства, если назначенный еще в октябре на должность главы кабинета министров Саад Харири будет настаивать на единоличном формировании правительства, не считаясь с мнением других политиков. Кроме того, лидер СПД в резкой форме выразил сомнение в способности Харири в одиночку осуществить необходимые стране реформы.



Выступая перед своими сторонниками, Бассыль уточнил, что "не видит смысла без конца перетасовывать одних и тех же людей", которых предлагает Харири, тем более что, работая в предыдущих кабинетах министров, они ничем себя не проявили. Издаваемая в Саудовской Аравии англоязычная газета Arab News со ссылкой на близкие Харири источники пишет, что таким образом Бассыль преследует две цели. Во-первых, он старается вынудить Харири отказаться от формирования правительства, то есть, по сути, признаться в неспособности выполнить задачу, которая стоит перед ним еще с минувшей осени.



Во-вторых, не скрываемая в адрес Харири критика на самом деле нацелена еще и на его союзников, прежде всего на спикера парламента, лидера шиитского движения "Амаль" Набиха Берри, который наиболее последовательно отстаивает идею проведения аудита не только ливанского Центробанка, но и вообще всех важнейших государственных учреждений и ведомств. По мнению Бассыля, сторонники такой идеи "задумали справиться со слишком неподъемным камнем".



Между тем терпение ливанцев подходит к концу. Обозреватели обращают внимание на эмоциональное выступление патриарха ливанских маронитов Бешары ар-Раи, с которым он выступил спустя несколько часов после заявления Бассыля. "Неужели министерский портфель для тех, кто отвечает за формирование правительства, сегодня намного важнее слез матери, которая не знает, как прокормить голодных детей?" – задается вопросом духовный лидер маронитов. По его мнению, президент Аун и Харири должны вести переговоры ровно до тех пор, чтобы по их окончании они могли сказать, что достигли взаимоприемлемого решения. "Нельзя заканчивать переговоры нулевым результатом", – считает священник.



В свою очередь, ливанские эксперты пояснили, что без иностранной помощи, которая может быть предоставлена после создания работоспособного кабинета министров, в 2021 году половина населения страны приобретет статус бедняков или живущих за чертой бедности.



Серьезные опасения в связи с тем, что обстановка в стране может выйти из-под контроля, заставила Харири искать помощь не только на Западе. На днях он совершил неожиданный и не очень афишируемый визит в Турцию, где его особенно никто не ждал. Судя по тому, что визит получил весьма скромное освещение как в турецких, так и в ливанских СМИ, его итогами ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни Харири особо похвалиться не могут. Турция находится нынче не в тех экономических и финансовых кондициях, чтобы оказывать Ливану помощь в необходимых ему объемах.



Тем не менее, по информации Управления связи аппарата президента Турции, во время двухчасового рандеву Эрдогана и Харири обсуждались вопросы развития турецко-ливанских отношений в политической, экономической, торговой и культурной областях, а также возможное сотрудничество по региональным проблемам. По словам Эрдогана, у Турции есть решимость укреплять двусторонние связи, основанные на долгой общей истории, во всех сферах. Глава Турции также отметил необходимость политической стабильности в Ливане не только для самих ливанцев, но и для жителей всего Ближнего Востока.



В свою очередь, Харири поблагодарил президента Турции за поддержку и инвестиции в Ливан. Какие инвестиции имелись в виду и в каких объемах, не сообщалось, что позволяет предположить, что на этот раз Ливан от Турции или вообще ничего не получил, или получил нечто весьма символическое.



Между тем имя Харири в Турции зачастую ассоциируется с крупными коррупционерами. Речь идет о финансовых махинациях, которые проворачивали в Турции лично Харири и члены его семьи в нулевые годы в связи с приватизацией телекоммуникационной компании Turk Telecom. Как сообщает проправительственная газета Sabah, представитель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Фаик Озтрак задает риторический вопрос президенту Эрдогану, как он может сидеть за одним столом с Харири, который умудрился заработать миллиардное состояние на турецкой компании, не заплатив турецкой казне ни лиры.