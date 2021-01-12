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Пандемия обеспечит Китаю статус безусловного мирового лидера,- О.Соловьева
00:34 14.01.2021

Крупнейшую экономику мира определит коронавирус
Ольга Соловьева

12.01.21

Промышленное производство в КНР постепенно восстанавливается от коронакризиса. Фото Reuters
Благодаря пандемии коронавируса Китай быстрее займет позицию крупнейшей экономики мира, подсчитали эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Буквально через несколько лет Поднебесная потеснит США с пьедестала ведущей экономической державы. Технологический прогресс и пятикратное преимущество Китая над США по численности населения делают победу КНР практически неизбежной, рассуждают экономисты.

По итогам 2020 года объем ВВП Китая в текущих ценах скорее всего превысит 15,2 трлн долл., США – 20,2 трлн долл. Китай займет место первой экономики мира вместо США уже к 2028 году, утверждают аналитики ВЭФ со ссылкой на данные Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Теперь победа Китая будет зафиксирована на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее.

Еще в сентябре 2020 года базирующийся в Пекине Исследовательский центр развития Госсовета прогнозировал, что Китай опередит США по объему ВВП лишь к 2032 году. Японский центр экономических исследований прогнозировал, что экономика Поднебесной обгонит американскую к 2030 году.

Теперешнее сокращение китайского отставания от США эксперты связывают с влиянием коронавируса. "Пандемия COVID-19 и соответствующие экономические последствия склонили соперничество (между КНР и США. – "НГ") в пользу Китая", – подчеркивают исследователи. По мнению CEBR, "умелое управление пандемией в Китае со строгой ранней изоляцией" с "ударами по долгосрочному росту на Западе" привело к тому, что относительные экономические показатели Китая улучшились.

Экономика КНР продолжает восстанавливаться быстрыми темпами от последствий пандемии, признают в Международном валютном фонде (МВФ). ВВП Китая вырос на 4,9% в третьем квартале 2020 года после восстановления на 3,2% во втором квартале. По мнению аналитиков, восстановлению способствуют "решительные меры по сдерживанию (распространения вируса. – "НГ"), а также оперативные действия властей по смягчению последствий кризиса". Рост ВВП по итогам 2020 года эксперты оценивают на уровне 1,9%. Таким образом, Китай окажется одной из немногих стран, кто завершил кризисный 2020 год не падением экономики, а ее ростом.

Уже в этом году Поднебесная перейдет к стремительному росту. "В 2021 году (темпы роста ВВП прогнозируются на уровне. – "НГ") 7,9% на фоне того, что экономическая активность продолжает нормализоваться, а вспышки (коронавируса. – "НГ") внутри страны остаются под контролем", – говорилось в отчете фонда. "Рост ВВП Китая, вероятно, увеличится до 8,2% в 2021 году, а внутреннее потребление высвободит дополнительные силы для поддержки роста на фоне глобального спада пандемии COVID-19 после широкомасштабной вакцинации", – прогнозирует инвестиционный банк UBS.

ВЭФ напоминает, что ранее прогнозировалось, что средний рост ВВП КНР составит 5,7% в год в период с 2021 по 2025 год, а затем снизится до 4,5% в год с 2026 по 2030 год.

Темпы роста китайской экономики скорее всего окажутся куда выше американской. Федеральная резервная система США ожидает, что по итогам 2020 года ВВП США снизится на 2,4% и вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. Уже в 2023 году американская экономика прибавит 2,4%, а после этого будет расти лишь на 1,8% в год, полагают аналитики ФРС. В свою очередь, эксперты CEBR ожидают, что рост экономики США замедлится до 1,9% годовых в период с 2022 по 2024 год и до 1,6% в год после 2024 года.

Между тем в Китае уже активно готовятся к новой ступени на "пьедестале почета". Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник объявил, что в текущем году в стране завершается первый этап плана "великого возрождения китайской нации", главной целью являлось создание в стране общества "среднего достатка". Почти 100 млн сельских жителей КНР, находившихся за чертой бедности по ныне действующему в Китае критерию, избавились от "ярлыка" бедности, а сама страна "продолжит писать великолепную картину возрождения села и идти к цели всеобщего процветания". В уже наступившем году, подчеркивал Си, Китай займется полноценным строительством "модернизированного социалистического государства".

Эксперты "НГ" напоминают, что Китай обогнал США по ВВП в пересчете по паритету покупательной способности (ППП) еще в 2014 году. "При этом Поднебесная продолжает расти высокими темпами по 5–7% в год, в то время как средний прирост ВВП Штатов в последние годы составляет около 1,5–3% в год", – отмечает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По мнению эксперта, единственный способ, которым США могли бы сдерживать экономический рост Поднебесной, – это военно-политический путь с формированием коалиции союзников, контролем над товарными маршрутами и провокациями Китая. Скорее всего, рассуждает руководитель отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая, США и дальше будут продолжать попытки проводить политику сдерживания Китая. "Наиболее чувствительным мог бы быть запрет на передачу Китаю передовых технологий, ограничения доступа китайских компаний в экономики стран – союзников США", – говорит эксперт. Для США перспектива потери экономического лидерства означает слишком многое, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он считает, что давление на КНР продолжится в виде санкций и пошлин.

По мнению части экспертов, выход Китая в лидеры хоть и был предрешен, но мало что решает при решении конкретных экономических вопросов. Абсолютный размер экономики Китая вовсе не означает, что китайцы буду жить лучше других, замечает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб. "Номинальный ВВП – это произведение численности населения и средней производительности труда. Имея рекордное население даже с умеренным ростом производительности Китай заметно прибавляет в абсолютном размере экономики. По этим же причинам (громадное население) лидерам на пятки наступает Индия", – рассказывает эксперт.

Для России же, как считает Бушуев, выход экономики Китая в лидеры несет в себе риски. "Чрезмерное усиление Поднебесной может в будущем угрожать и России, если новое поколение китайских политиков по каким-либо причинам решит говорить с Россией с позиции силы", – говорит он.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610573640
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