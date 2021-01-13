Когда преступники становятся обвинителями. Волки в овечьих шкурах захватили Америку, - В.Овчинский

07:47 14.01.2021

Владимир Овчинский

13.01.21



Подготовленный и осуществленный теневым штабом тайной армии Обамы совместно с опытными агентуристами ФБР штурм Капитолия 6 января решил несколько сложнейших, взаимосвязанных политических задач.



Первое. Он предотвратил обсуждение в Конгрессе вопроса о фактах массовой фальсификации выборов со стороны демократов.



Второе. Придал легитимность результатам выборов Байдена, которые вызывали сомнение даже у значительной части членов демократической партии, не говоря уже о всем обществе.



Третье. Штурм делегитимизировал активную часть сторонников Трампа, получивших ярлык "погромщиков" и "внутренних террористов". Причем этот ярлык навешали политики, которые последние годы взращивали реальных погромщиков и террористов в рядах Антифы, BLM и других экстремистских структур, крушивших американские города прошлым летом и осенью.



Например, будущая вице-президент Камала Харрис в телеинтервью в конце августа 2020 года, выступила, вдохновляя и подстрекая бандитов. В интервью Стивену Колберту Харрис заявила, говоря о погромщиках: "Берегитесь все! Они не собираются останавливаться до дня выборов в ноябре, и они не собираются останавливаться после дня выборов… Они не собираются сдаваться, да и не должны".



Средства массовой информации, включая и гигантов социальных сетей Facebook, Twitter и YouTube, также поддерживали погромщиков. Хэштеги головорезов оставались в тренде, а насилие замалчивалось даже тогда, когда были жертвы - убитые и раненые, а спровоцированный хаос нанес и без того пострадавшей от коронавируса экономика США ущерб от погромов еще на 2 миллиарда долларов, обрушившись в первую очередь на владельцев малого бизнеса.



Четвертое. Поскольку за день до этого Джорджия избрала двух новых сенаторов-демократов, начиная с 20 января демократы станут контролировать все три выборных правительственных органа в Вашингтоне. Таким образом, по крайней мере, до выборов в Конгресс 2022 года демократы получат возможность делать все, что им заблагорассудится, и остановить их республиканцы не смогут.



Кроме того, демократы намерены превратить Пуэрто-Рико и Вашингтон (округ Колумбия) в отдельные штаты. Добавив четырех новых сенаторов от этих территорий, демократы фактически обеспечат себе постоянный контроль над Сенатом на неопределенный срок.



Демократы также намерены увеличить количество судей Верховного суда с девяти до пятнадцати, что позволит им заполнить суд так называемыми прогрессистскими юристами, гарантирующими прогрессистское большинство по крайней мере на все следующее поколение.



Пятое. Штурм практически лишил Трампа политического будущего, и, мало того, создал для него реальную угрозу уголовного преследования. Вряд ли у демократов пройдет идея по второму импичменту и отстранению Трампа от должности до окончания его срока президентства. Но после этого всевозможные нападки на Трампа и его семью будут продолжаться.



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Несмотря на внешнюю поляризацию американского общества, серьезной конфронтации между сторонниками различных политических партий и идеологических пристрастий ждать не приходиться. Тем более, развития конфликта до уровня гражданской войны.



События 6 января показали, что спецслужбы США довольно эффективно решают свои оперативные задачи, а техногиганты способны скоординировано контролировать ситуацию в зависимости от объекта воздействия, вплоть до информационной блокировки президента своей страны.



В таких условиях России придется строить систему защиты от информационных и политических дестабилизационных атак со стороны нового руководства США, количество и масштабы которых будут постоянно возрастать.