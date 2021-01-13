В Узбе новые министры - Хидоятов (МинЖКО), Тошкулов (Минобраз)

08:49 14.01.2021

Депутаты одобрили кандидатов в главы Минвуза и МинЖКО

Депутаты одобрили кандидатуры Шерзода Хидоятова на пост министра ЖКО и Абдукодира Тошкулова - на пост министра высшего и среднего специального образования.



Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 14 января одобрила кандидатуры двух министров, сообщила пресс-служба палаты.



На пост министра жилищно-коммунального обслуживания рассматривался Шерзод Хидоятов (на фото - слева), на пост министра высшего и среднего специального образования - Абдукодир Тошкулов.



Кандидаты будут утверждены в должностях после указов президента.



Шерзод Хидоятов занимает пост первого заместителя министра строительства Узбекистана.



Предыдущий министр ЖКО Музаффар Салиев был освобожден от должности 5 января за недостатки в работе.



Абдукодир Тошкулов является ректором Термезского государственного университета, сенатором.



С 2017 года должность министра высшего и среднего специального образования занимает Ином Маджидов.