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|В Узбе новые министры - Хидоятов (МинЖКО), Тошкулов (Минобраз)
08:49 14.01.2021
Депутаты одобрили кандидатов в главы Минвуза и МинЖКО
Депутаты одобрили кандидатуры Шерзода Хидоятова на пост министра ЖКО и Абдукодира Тошкулова - на пост министра высшего и среднего специального образования.
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 14 января одобрила кандидатуры двух министров, сообщила пресс-служба палаты.
На пост министра жилищно-коммунального обслуживания рассматривался Шерзод Хидоятов (на фото - слева), на пост министра высшего и среднего специального образования - Абдукодир Тошкулов.
Кандидаты будут утверждены в должностях после указов президента.
Шерзод Хидоятов занимает пост первого заместителя министра строительства Узбекистана.
Предыдущий министр ЖКО Музаффар Салиев был освобожден от должности 5 января за недостатки в работе.
Абдукодир Тошкулов является ректором Термезского государственного университета, сенатором.
С 2017 года должность министра высшего и среднего специального образования занимает Ином Маджидов.