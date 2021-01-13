С Америки сдирают шкуру, - Александр Проханов

09:40 14.01.2021 граждане России, кончается время вечеринок, фестивалей, праздничных салютов

Александр Проханов

13.01.2021



Дональд Трамп - белый революционер. Он поднял восстание белых - восстание изначальной традиционной Америки, которая была поругана, затоптана банкирами, глобалистами, беспощадными либералами. Восстание Трампа было восстанием националистов, которые стремились свернуть глобалистский курс, уйти из Европы и НАТО, выйти из мировых договоренностей, будь то иранская сделка, всемирное экологическое соглашение или договор с Россией по разоружению.



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Трамп сделал ставку на Америку, которая трудится на заводах, служит в армии, совершает открытия, стремится в космос. Он хотел отринуть паразитарный, медийный, основанный на либеральной мифологии, слой, который истощал Америку, погружал ее на историческое дно.



Это белое восстание провалилось. Крупнейшие информационные корпорации Америки, которые контролируются либералами, устроили травлю Трампа, делая его посмешищем и идиотом в глазах американцев. Во время предвыборной кампании они всей своей мощью, всеми своими бульдозерами сгребали избирателей к урнам, убеждая голосовать за Байдена. Грандиозная фальсификация, которую стремился вскрыть Трамп, не нашла отражения в СМИ, а напротив, была зашифрована прессой. И вся технология чудовищной фальсификации - голосование по почте, бесконечные вбросы - оставалась невидимой для большинства американцев.



Либералы, сокрушая белую революцию Трампа, устроили черную контрреволюцию, выведя на улицы американских городов черных расистов и левых экстремистов троцкистского толка. Уличные беспорядки, погромы и поджоги были интерпретированы прессой как протест черного населения, отвергающего белый расизм Трампа. Вина за эти погромы возлагалась на Трампа. Когда состоялся подсчет голосов и Байдену была вручена победа, Трамп, истерзанный, загнанный в угол, доведенный до психического отчаяния, направил своих сторонников на штурм Капитолия. Этот подавленный штурм был последним аккордом блестяще разыгранной симфонии ниспровержения революции Трампа. Штурм Капитолия напоминал поджог Рейхстага в 1933 году, что позволило Гитлеру разгромить коммунистов и социал-демократов и установить в Германии тотальную нацистскую диктатуру.



Подобное происходит сейчас в Америке. Трамп сокрушен. Его трусливые сторонники предали его и разбежались. У победивших демократов больше нет конкурентов ни в законодательной, ни в исполнительной власти. Наступает пора однопартийной диктатуры. Республиканцам больше никогда не увидеть Белого дома. Они диффамированы, они будут загнаны в свои норы, в тупики. И Америка Байдена обретает форму либеральной, глобалистской, цифровой постковидной диктатуры. Именно с этой диктатурой придется иметь дело России. Именно эта концентрированная, могучая, несокрушимая мощь направит на Россию все свои удары. И Россия, которая возводит бастионы по периметру своих границ, должна успеть к началу тотального американского наступления.



Граждане России, кончается время вечеринок, фестивалей, праздничных салютов. Слушайте черные рупоры громкоговорителей, вещающих с фонарных столбов. Ждите услышать: "Отечество в опасности. Россия, примкнуть штыки!"



Илл. Геннадий Животов. "Взятие Капитолия"



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КомментарииНаписать свой комментарий

Сергей

Ужакин

13 января 2021 в 03:16

Сегодня Америка - это сгусток противоречий. Америка не справилась со своей миссией. Когда к ней стеклись все богатства мира, ожидаемо было, что именно она предложит "О, дивный новый мир". Она укротит демографию, сделает рациональным потребление, сохранит видовое разнообразие, откроет перед всеми мир знаний. Она предложит Разумный, спокойный, коммунизм по-американски. И это вполне объяснимо. Америка сегодня просто нафарширована масонами и евреями, и те и другие не один год живут своей миссианской исключительностью, что только они знают, как должен быть устроен мир. Мол - ратио, спатио, трансформатио. Да и сами белые переселенцы, пассионарии старой Европы считают, что достигли больше, чем кто-либо. И где мы их спрашиваем, все это?



Что у них вместо прекрасного в идее мондиализма? Война каждого против каждого. Где Америка, там война.



Сегодня Америка - это неразрешимые противоречия. У черной Америки все основания ненавидеть эту доктрину, ибо могущество было достигнуто исключительно двух-вековым рабством на плантациях. А тут еще несколько миллионов этнических беглецов из России - прожорливых, говорливых, беспощадных, этаких миниатюрных Иисусов Навинов, которые считают, что жизнь джуишев имеет еще большее значение и которые спалят белую Америку без какого-либо сожаления.



Латинская Америка, на которую Штаты всегда смотрели, как на колонию никогда не простит своего унижения. Сегодня каждый латинос, это всегда Чегевара.



Америку надо обуздать. Это чудовище тянет весь мир к войне, к большой войне.



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 04:12

Латинская Америка, на которую Штаты всегда смотрели, как на колонию никогда не простит своего унижения. Сегодня каждый латинос, это всегда Чегевара.

Сегодня кажый литинос мечтает жить в Америке. Трамп уже заборы километровые построил а все они равно бегут . И русских тут почему стало многа . )



миниатюрных Иисусов Навинов,



В коллекции реликвий Оружейной палаты до сих пор имеются три знамени Ермака, "под которыми он в 1582 году покорил Сибирское ханство Кучума"[2].



Одно из них схематически представлено на иллюстрации справа. Полотнища стягов имеют длину более 3 аршин (2 метра). На одном вышиты образы Иисуса Навина и св. Михаила



Так чта осторожней по Исусу.



Виктор-292

Балацкий-371

13 января 2021 в 08:39

Не вводите в заблуждение читателей )), и не искажайте историю)). Главный историк РФии уже объяснил, что Россия никого не завоевывала, они сами присоединялись ! Кучум сам присоединился !)))



Леонид

Масловский

13 января 2021 в 15:14

Да. Россия никого не завоевывала, они сами присоединились задолго до похода Ермака. Только больной человек может утвержать о возможности завоевания огромных пространств Сибири и Средней Азии Россией.



Дормидонт

Липин

13 января 2021 в 04:38

Да в общем, все просто. И не только для Америки. На одного работающего - пятеро с пособиями, грантами, вспоможениями и прочими "сосьяльными" милостями. Тысячу раз права Латынина, говоря о лишении этой публики избирательного права. Похоже, прав и Маркс, но не в главном. А главное в том, что социализм, похоже, есть заключительная и высшая стадия капитализма. Но вот что далее? Далее, наверное, по спирали, к каменному веку. Опять палки-копалки, динозавры с автобус и прочее..



Сергей

Ужакин

13 января 2021 в 05:00

В таком случае Дора-мидонт, вас как кочевой народец надо лишь Supplemental Security Income в полном составе, выселить из проджектов и заставить наконец работать. Оставить лишь тем, кто жил в Америке до Бостонского чаепития. По сути вы являетесь паразитической надстройкой, не принося в американскую жизнь никакой пользы и вносите серьезное социальное напряжение в обществе.



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 05:11

Да и вообще ты чего к Липину привязся он в Москве живет . И может тебе врезать по зубам за навет . И вообе какое тебе дело до Америки . Лопату в руки и страну обустраивай свою .



Сергей

Ужакин

13 января 2021 в 05:34

А откуда ты знаешь, где он живет? А где живет Хаим Лип? ))



Здрасте, а я к бабушке собралась! какое мне дело до Америки!!! Ровно такое же, как тебе до России. Вот -вот вы объявите нам войну и кованый сапог Аркадия Седова, этого патриота Америки и рядового гус-ами начнет маршировать по нашей земле.



Все позади а ныне

За метром, метр

Идут по Украине

Солдаты группы центр



Ты говори, да не заговаривайся, патриот хренов.



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 05:44

А Дормидонт когда хотел морду набить твоему дружбану Коробойнику ( бандюку из 90 ) Так тот в штаны наделал и не захотел в Москву ехать.

А тебе 30 сентября скоки исполнилось ?))



Сергей

Ужакин

13 января 2021 в 05:57

Вот вы точно человеческие отбросы. Заниматься тем, что вести базу кто хотел побить, у кого какая квартира и кто где работает, это такая извращенная ностальгия по утраченной Родине. Садо-мазо. Причинять боль и наслаждаться болью. Точно сказано, что эта диаспора превратилась в человеческую помойку. И слава Создателю, что вся эта клоака свалила в Америку.



Пошел вон, инородец. Ты просто скушен.



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 06:19

Если я скуШен, то на фиг ты со мной ведешь беседы ? И почему ты обвиняешь не живущего в Америке человека ( не зная его ) в паразитизме ? Ты мягко сказано, болеешь, душевно .



Red

Nadia

13 января 2021 в 06:22

....Дормидонт... хотел морду набить...



Ой, ой, держите меня...

Заяц во хмелю что ль этот Дор- мид- онт?



Макс Шевченко одной левой чуть не инвалидом сделал вашего Коляна Свинидзу)



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 06:26

Колян Сванидзу и Макс Шевченку это ваши Надя люди . И тебе с ними жить . И Путиным и тоже . Навсегда



Сергей

Ужакин

13 января 2021 в 06:37

И что, Седов, вам теперь всю жизнь жить с BLM , а это покруче, чем Фауст Гетте))



Готовься, что каждый день будешь вставать на колени и лизать башмак. И это не считая правления дедушки Байдена.



Этот сучий потрох все старается свернуть нас с разговора об Омериге. Ты еще раз статью то перечитай, убогий. И скажи, как под Бараком Обамой и Хилларшой Клинтоншой жить думаете.



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 06:59

А это не твоя забота Сердж. Америка это не только Байден . Америка это Конгрес и Верховный суд .Американская власть это власть противовесов Америка состоит из штатов где есть губернатор свой сенат который принимает бюджет и законы отдельного штата. Главное победить ковид и не только в Америке . И экономический национализьм в действие



Сергей

Ужакин

13 января 2021 в 07:50

Как это не моя забота, убогий! Вы что же полагаете, что бесконечно нас будете обдирать, как и прежде? Ты только мелкий поц не забудь предупредить своего отпрыска ( сам то ты уже ни на что не годишься, хромой бес), что как только его пошлют суда "наводить порядок", какая судьбина его ожидает. Или он к тому времени опять сбежит куда-нибудь, скажем на Мадагаскар?



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 08:23

А че он мой отпрык должен наводить у тебя порядок . Что сам безрукий не справишься . Никто у тебя порядок наводить не будет . Сам работай и вкалывай . А то сутками сидишь тут и пургу гонишь . Вообще заболел . Сталин таких как ты паникеров расстреливал . И кто тебя обдирает кроме тебя самого, поц ты ненормальный .



Виктор-292

Балацкий-371

13 января 2021 в 08:41

Латынина- авторитет ? Тады -- ОЙ!



Алексей

Громов

13 января 2021 в 06:56

Седович, вы лучше с Лимпортом займитесь проблемой самоубийства Цахальцев. Только в прошлом году 48 военнослужащих покончили с собой а 112 пытались уйти на тот свет. Основная причина это отказ выполнять преступные приказы командования а именно стрелять в безоружных палестинцев.



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 07:00

Гробович а ты займись обустройством своей страны . Вместе с Ужакиным . Организуйте колхоз и не покупайте израильских продуктов



Виктор-292

Балацкий-371

13 января 2021 в 08:45

Вопрос без двойного смысла. Аркадий, где продаются израильские продукты ?



Аркадий-463

Седов-767

13 января 2021 в 08:50

Не знаю Виктор где именно . Вот прочитал вот тут

https://agroserver.ru/b/ovoshhi-i-frukty-iz-izrailya-113615.htm



Маргарта

Медведева

13 января 2021 в 15:39

"Организуйте колхоз и не покупайте израильских продуктов"........................................................Аркадий,вообще,у нас в больших торговых центрах нет израильских продуктов,ни в Ленте,ни,в Ашане,ни в 5-ки,ни в Магните



Сергей

Ковальчук

13 января 2021 в 08:53

Согласен, что; "У победивших демократов (сатанистов) больше нет конкурентов ни в законодательной, ни в исполнительной власти. Наступает пора однопартийной диктатуры. Республиканцам больше никогда не увидеть Белого дома. Они диффамированы, они будут загнаны в свои норы, в тупики. И Америка Байдена обретает форму либеральной, глобалистской, цифровой постковидной диктатуры. Именно с этой диктатурой придется иметь дело России. Именно эта концентрированная, могучая, несокрушимая мощь направит на Россию все свои удары. И Россия, которая возводит бастионы по периметру своих границ, должна успеть к началу тотального американского наступления."



При всем при этом поздравляю всех Нас, кто Верит в Россию и Русский = Советский Дух с наступающим Нашим настоящим Новым Годом !!!

Желаю, что бы именно в этом 2021 году Творец Сущего оказал Нам самую настоящую Чудесную Помощь по расточению тех сатанических сил, которые желают Нам окончательной смерти и что бы Завтра Россия стала Духовным Авангардом всей Земли !!!!!!!!



Вик-526

Тор-764

13 января 2021 в 09:19

"И Америка Байдена обретает форму либеральной, глобалистской, цифровой постковидной диктатуры. Именно с этой диктатурой придется иметь дело России. ...



Граждане России, кончается время вечеринок, фестивалей, праздничных салютов. Слушайте черные рупоры громкоговорителей, вещающих с фонарных столбов. Ждите услышать: "Отечество в опасности. Россия, примкнуть штыки!""



А с какой (с чьей) Россией, с какой диктатурой придется иметь дело гражданам России? "С Америки сдирают шкуру." Не с сдирали бы с России. В России тоже живодеров хватает.



Иван

Федоров

13 января 2021 в 09:44

Очень правильное замечание - чтобы отвести взгляд от своих проблем, нам подсовывают американские. А такие холуи режима, как Ужакин, тут же подхватывают нацистскую тему и *развивают* ее в антисемитском направлении.

Долой фашизм.



Алексей

Громов

13 января 2021 в 10:36

Долой холопство !!! Кремлевские холопы уже выстраиваются по аранжиру перед новым хозяином, ищут подходы, как угодить ему.



Алекей

Смирнов

13 января 2021 в 10:53

Назревает тема эмиграции белых американцев на Родины своих давних предков. Интересно, где и на каких условиях их будут принимать? И будут ли? Ведь кроме долларов большинство из них ничего с собой увезти не сможет. А кому они нужны будут, доллары? Вот конструкторскую документацию, технологии, патенты, оборудование… - это да! Пожалуйста!

Но Россия, конечно, и так примет. Нам нужны белые работящие гастарбайтеры. Демографию поправить, хотя бы.

БЕЛОЭМИГРАНТ FROM AMERICA

Он брел с Аляски до Кремля

Навстречу ветер дул колючий,

Ладонь сжимала три рубля,

И член стоял. На всякий случай.

Селить их лучше в Коми, в Якутии, на Чукотке, на севере Красноярского края… А называть по месту их прежнего проживания, например, – Ньюйоркская область, Манхеттенский район, сельское поселение Бруклино. И будет все чинно-благородно, по совести.

Пришел на память старый советский анекдот (кошмарный сон Картера, или Рейгана?): По радио "Доброе утро, товарищи! Передаем последние известия. Хлеборобы Аризонщины, Майамщины и Калифорщины первыми завершили уборочные работы, засыпав в закрома Родины свыше 30 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Первый секретарь Вашингтонского обкома партии товарищ Блинкин вручил переходящие знамена руководителям хозяйств и ценные подарки передовым комбайнерам…"



Кирилл

Пахомов

13 января 2021 в 13:59

Советский народ победил своих буржуев, а потом еще и немецких. Он дважды победитель. Но вновь выползшие буржуи, объединяясь с западными опять хотят захватить Родину. Опыт у народа-победителя есть, он и эту гибридную кентавру завалит. А вот американскому брату сложнее. Он не имеет опыта победы над буржуями. Тем более ему сложнее сейчас, когда подлейшая, извращенная, изворотливейшая часть их выступает у них под псевдолевыми лозунгами против привычных туповатых и простодушных буржуев. Не мудрено пиндосам и запутаться в этой мутной катавасии. Надо разъяснить им всю сложность такого политического момента. Хотя, конечно лучше сначала выбросить из руководства своих буржуев.И тогда русский и братские ему народы, в том числе и славный американский, одержат третью, окончательную Победу.



Виктор

Гончар

13 января 2021 в 15:59

Америка, как змея, меняет шкуру – черно-белую на разноцветную. После смены шкуры змея становится еще ядовитей. Меры безопасности при обращении со змеями известны – главное, удерживать их на безопасном расстоянии и не раздражать попусту, не наступать на хвост, на всякий случай иметь при себе палку и противоядие от укусов. Лучшие знатоки змей китайцы, они с удовольствием их поедают. Индусы умеют заговаривать змей. Так что, не так страшен змей, как его малюют. Опасность возникает, когда образуется змеиное кубло – тут уж надо быть начеку, обезопасить свое жизненное пространство от проникновения.



Александр

Суворов

13 января 2021 в 18:30

Ясно и коротко. СМИ в руках дерьмократов, внушили людям. Даже президента лишили слова.



"могучая, несокрушимая мощь направит на Россию все свои удары".

+++++ Но это всего лишь СМИ, печать и ТВ. Надо устраивать железный занавес. Чтобы и деньги не уходили.



Удалите этих жидов-агентов! Что они здесь делают?

Русские люди, не разговаривайте с агентами, они сами уйдут.



Александр

Суворов

13 января 2021 в 18:31

О Трампе. Говорят, воруют все?

Порошенко – президент увеличил свои миллиарды в 7 раз.

А Трамп истратил своих 2 млрд.долл. И отказался от зарплаты президента.

Вот такой идеалист, его возненавидели.



Николай

Перепелкин

13 января 2021 в 19:05

Что Трамп, что Байден - ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДКИ.............



Хватит АХАТЬ и ОХАТЬ об США, пусть они сами разбираются...



Когда же "Изборский клуб" расскажет, ЧТО делать НАМ - РОССИЯНАМ???



А то, на всех каналах ТВ, на всех ТОК-ШОУ, в социальных сетях только и разговора о событиях в США...



Когда же МЫ, россияне, перестанем "СОПЛИ ЖЕВАТЬ", а ЗАЙМЕМСЯ ДЕЛОМ?..........



ГДЕ РОССИЙСКИЙ Интернет, ГДЕ РОССИЙСКИЕ социальные сети, КТО и КОГДА их будет ДЕЛАТЬ???...



Кто ВСЕ это знает???



Кирилл

Пахомов

13 января 2021 в 21:47

Тут с Перепелкиным соглашусь. США - как буржуазная империя несет в себе свою гибель. И эти времена созрели. Трамп, не Трамп и прочая байда не имеют значимости в судьбе этой ветхой конструкции. Это борьба двух условно противоположных шизофрений внутри гибнущего и без их мнений американского политэкономического рассудка. Да и плевать на них. Хорошие люди, писатели, музыканты, мыслители и прочие трудящиеся там останутся и никуда не денутся. Проблема не в сштатах. А в российском руководстве,дискурс коего тупо и упорно поддерживает рушащиеся колонны этого песочного колосса. Это ж какой надо им иметь страх за свои нравственные преступления перед советским народом, чтоб затирать все народное, советское, коммунистическое и строить на этих мелочных остатках какую-то свою идеологию? Будущее - всегда безусловно и абсолютно нравственно. Так что - куда ж вы денетесь, Пятачки? К чему стремитесь - в том и пребудете. Только не так, как вы это представляете, а так, как это положено по высшей справедливости. Смотрите на америку и думайте.



Владимир

Паутов

13 января 2021 в 21:02

А кто скажет эти слова?



михаил

щеглов

13 января 2021 в 21:15

США -это гос-во,которое сосет энергию всего мира,там на каждого жителя потребляется примерно в 20 раз больше условных единиц топлива чем в РФ.Поэтому там очень высокое потребление.

В США стремяться со старого света самые активные люди,ибо жизнь у каждого одна и хочется ее прожить максимально комфортно.

Эти активные увозят на новую Родину знания,технологии и культуру своей малой Родины,чем все время превносят в США свежую кровь.

Отьезд в США со старого света не считается предательством в современном мире,потребительская философия оправдывает такой отьезд.Как,к примеру оправдывал уход к врагам сына Тараса Бульбы Янкель.Дескать,а за что его осуждать,если ему там лучше?

Железный занавес остался только в Сев.Корее,так все либеральные граждане ее клянут как оплот средневековой диктатуры.

США будет притягивать и принимать нужных ей людей.

Бутусов пел:"Гуд бай,Америка,о..."

В Америку любой хочет,там много еды,тепла и удовольствий,чего здесь на всех не хватает...



Михаил

Шталь

13 января 2021 в 21:55

Ждите услышать: "Отечество в опасности. Россия, примкнуть штыки!"

Можно предположить, что в некоторой части общества имеет место ожидание столкновения империалистов США и России. Как мы помним в 1914 году, примкнувшая штыки Российская империя, вступила в схватку с западным соперником. Через 2 с половиной года, в феврале 1917-го, российские буржуи сочли благом для себя смести монархию, разложить армию и ввергнуть страну в смуту, которая завершилась Октябрьской революцией.

Стоит только гадать куда повернет в наше время эти штыки беднеющий, вымирающий, окружаемый все большими запретами и обременяемый все большими расходами, русский народ. Поди знай...



Олег

Невещий

13 января 2021 в 22:35

"Дональд Трамп - белый революционер. Он поднял восстание белых - восстание изначальной традиционной Америки, которая была поругана, затоптана банкирами, глобалистами, беспощадными либералами" - совершенно верно,так и есть,Александр Андреевич.



Олег

Невещий

13 января 2021 в 23:05

Сергей! Я Вас понимаю и я с Вами согласен. Но вы слишком много времени уделяете местным ущербным "братьям нашим меньшим"). Они ,может, и евреи по крови,но они не сионисты,они не иудеи по вере - они просто ...ну никто. Вот,например,некто Липорт. 50 лет прожил в Омске,30 лет проработал на заводе. Уехал в израиль ,где и живет. Смотрите,есть русскоязычные израильские ресурсы,например,ИТОН-ТВ,но этого что-то гонит сюда,на "Завтра". Я думаю,что такие(они ведь тоже люди) могут предчувствовать конец всему и Израилю в т.ч. - вот и ...как те зверушки помнят,где они родились и кто их дрессировал(ведь СССР их не учил,не кормил,жилье не давал).Эти существа не несут не только угрозы никакой,но и не заслуживают внимания. А то что гадят регулярно - достаточно пнуть . А разговаривать по существу ,аргументы приводить - бесполезная трата времени. Существо у них другое....



Аркадий-463

Седов-767

Сегодня в 00:41

Ну а ты кто ? И откуда выпрыгнул ?Неужели Жора ?



Сергей

Ковальчук

Сегодня в 05:07

Аркадий, этот не вещий не Жора, - это попа в англосаксонском духе находящаяся.



Александр

Суворов

Сегодня в 00:34

Еще один клон липорта.

липорт - это враг, агент моссада. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610606400

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