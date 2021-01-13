Америка - разделено царство твое. "Американская мечта" отступает, "китайская мечта" наступает, - Ю.Тавровский

09:42 14.01.2021 Юрий Тавровский

13.01.21



Штурм вашингтонского Капитолия 7 января 2021 года удивительно похож на захват гонконгского Законодательного собрания 1 июля 2019 года. Вот многотысячная толпа демонстрантов спокойно движется мимо слабо охраняемого здания. Вот неожиданно вперед устремляется штурмовая группа, отбрасывает служителей безопасности, врывается в вестибюль, проникает в кабинеты и устраивается там по-хозяйски. Люди в черных майках в Гонконге и в звериных шкурах в Вашингтоне только на первый взгляд смотрятся как образец анархии. Словно по чьей-то команде они быстро собирают силы в наступлении, сплачиваются для удержания фронта, а затем организованно отступают. Качественная съемка обеспечивает мировые СМИ эффектными кадрами погромщиков в кабинетах ключевых законодателей, матерных надписей на стенах, разбитой оргтехники.



Разглядывая сцены этих политических действ, я чувствую, как "холодок бежит за ворот". Вспоминаются события на пекинской площади Тяньаньмэнь в мае 1989 года, свидетелем которых мне довелось стать. Поначалу ничего страшного на самой большой площади мира не происходило. Сотни тысяч молодых студентов и рабочих скандировали лозунги, обменивались листовками, пели песни. По большим значкам с двумя красными флагами СССР и КНР узнавали советских журналистов, приехавших освещать визит М.С. Горбачева и даже приветствовали по-русски: "За вашу и нашу свободу"! Ощущение "холодка за воротом" я испытал в день, когда в здании китайского парламента, (ВСНП, Всекитайское Собрание Народных Представителей), было назначено выступление "отца перестройки". Мы заранее собрались на высоких ступенях перед восточным входом. Вид шумной толпы в миллион человек почему-то напоминал кипящее плазмой Солнце. Вдруг от всей этой массы отделился "протуберанец" в несколько тысяч человек и двинулся вверх по ступеням. Телеоператоры схватили в охапку свои треноги. Фотографы прижали камеры к телу. Пишущая публика сильно напряглась. Толпа медленно, но верно наступала на нас. В это время приоткрылись массивные двери и нас не впустили, а втащили внутрь. Величественный вестибюль и коридоры были заполнены "зелеными человечками" -- сидящими на корточках солдатами в боевой экипировке, в касках, с автоматами. Пресс-конференции в тот день не было. Через несколько дней на этой самой площади было то, что было…



Здания законодательной власти почему-то становятся сценами, а затем и символами важнейших политических кризисов. Рейхстаг в Берлине в 1933 году. ВСНП в Пекине в 1989 году. Дом Советов в Москве в 1993 году. Капитолий в Вашингтоне в 2021 году.



Похоже, история выбирает эти "места силы", чтобы зафиксировать линии разлома эпох, предупредить о неотвратимых потрясениях. Вот и на этот раз можно было разглядеть на стенах Капитолия: "Мене. Текел. Фарес". 25 веков назад пророк Даниил на пиру у вавилонского царя Валтасара разъяснил ему: "Вот и значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел - ты взвешен на весах и найден очень легким; Фарес - разделено царство твое….".



За несколько недель до бунта в Вашингтоне солидный журнал "Форин Эффэрз" опубликовал статью под заголовком "В состязании с авторитаризмом Соединенные Штаты должны осознавать свои преимущества – демократические ценности. Авторитарные соперники, особенно Китай и Россия, захватили инициативу в областях политики, экономики, технологии и в информационном пространстве. Эти страны наращивают силы дома, а на мировой арене подрывают демократические институты и объединения. Во всем мире демократические ценности и лидерство отступают".



Американским идеологам все чаще приходится уповать на "демократические ценности". Эпидемия COVID-19 усугубила разрушительные противоречия американского общества, расколола политическую систему, выпустила на улицы беснующуюся чернь. Погромы в деловых кварталах и снос памятников героям истории обнулили притягательность таких понятий, как свобода личности и мультикультурализм. Фиаско потерпела система здравоохранения – на начало 2021 года в США вирусом заразилось более 22 миллионов человек, умерло около 340 тысяч человек. По итогам года ожидается спад ВВП примерно на 5%. "Вишенкой к торту" стало взятие Капитолия прямо во время заседания Конгресса. Как дальше пропагандировать "демократические ценности"? Как прославлять "американскую мечту"?



Обрушение мечты американской рельефно смотрится на фоне успехов мечты китайской. Китай не только смог сдержать на своей земле распространение коронавируса. Он стал самым крупным глобальным рынком и "локомотивом" преодоления экономических последствий бедствия. Взяв под контроль вспышку вируса в эпицентре и разорвав цепочки распространения, Пекин смог свести людские потери к неполным пяти тысячам погибших. Вошедшая в пике экономика вернулась на восходящую траекторию и по итогам ковидного Года Крысы единственная в мире даст не спад, а небольшой прирост – 2% ВВП. В Поднебесной царит порядок и восстанавливается нормальная жизнь. Отсутствие заболеваний на протяжении нескольких месяцев сделало излишней сплошную вакцинацию, планируют вакцинировать только 50 миллионов из 1400 миллионов китайцев. Созданы три основные вакцины, к концу года накоплено 600 миллионов доз. Новая серьезная вспышка болезни (в провинции Хэбэй выявлено 364 заболевших в течение последней недели) доказала мудрость превентивных мер.



Разделить успех, прицепиться к локомотиву – это естественное желание. В середине ноября подписано соглашение о создании Всеобъемлющего регионального экономического партнерства ( ВРЭП или по-английски – RCEP). После 8 лет переговоров дело пошло на лад именно сейчас, на фоне успехов Китая. Зона свободной торговли охватит 10 государств АСЕАН, а также КНР, Новую Зеландию, Южную Корею, Австралию, Японию. Это прорыв важный, но не единственный. Прямо накануне Нового года было достигнуто многообещающее инвестиционное соглашение с Евросоюзом. Ключевую роль в преодолении антикитайских предрассудков и давления Белого Дома сыграли Англия и Германия, важнейшие союзники Америки.



Похоже, количество китайских успехов начало переходить в качество. Они есть результат применения на протяжении нескольких десятилетий общественно-политической системы под названием "социализм с китайской спецификой". События нового года особенно рельефно показали, что эта система побеждает другую, под названием "капитализм с американской спецификой".



Назревавшее с начала века противостояние двух систем превратилось в лобовое столкновение при президенте Трампе. Но он, в основном, акцентировал внимание на дефиците в торговле, "присвоении интеллектуальной собственности" и т.д. Байден, скорее всего, сохранит все созданные фортификации холодной войны. Но к ним прибавятся подзабытые при Трампе "демократические ценности". 46-й президент еще до перевоза семейного скарба в Белый Дом объявил, что Америка при нем будет вести за собой мир "не примерами нашей мощи, а мощью нашего примера".



Байдену в наследство от Обамы достались идеологи неоконсерватизма, исповедующие навязывание "демократических ценностей", так сказать, крестом и мечом. Стоящие на позициях неоконсерватизма политики и чиновники разных ведомств уже готовятся возобновить "крестовый поход" во имя американского "Сияющего замка на холме". Неоконсерваторы, "неоконы", считают себя хранителями "священного Грааля" американского образа жизни, идей американской исключительности. По существу, "неоконы" и есть то самое "глубинное правительство", которое доказало свое могущество, погубив президента Трампа. Новый призыв неоконсерваторов, собравшийся вокруг престарелого Байдена, привнесет немало новинок в арсенал своих предшественников. Оправившись от "пирровой победы" над Трампом, "глубинное правительство" неоконсерваторов неизбежно перейдет в контрнаступление на двух главных фронтах – китайском и российском. Мы снова услышим о "демократических ценностях". Но мы будем помнить надпись на Капитолии: "Мене. Текел. Фарес". Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610606520

Новости Казахстана

- Данияр Ашимбаев: У людей сработала электоральная память

- Народная партия Казахстана подвела итоги выборов

- Некоторые банки лоббируют новую кредитную амнистию – эксперт

- "Нур "Отан": новые задачи

- В "режиме строгой экономии"?

- Кадровые перестановки

- Transparency Kazakhstan презентовал результаты мониторинга состояния коррупции в стране за 2020 год

- Какую декларацию должны представлять государственные служащие в 2021 году

- В Алматы уничтожена вторая по объему партия героина в мировой истории борьбы с контрабандой наркотиков

- Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №485

