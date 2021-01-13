 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин мобилизуется перед лицом нового появления Covid, - Le Figaro
10:02 14.01.2021

13 января 2021 г.
Себастьян Фалетти | Le Figaro

"(...) Covid снова бродит у ворот Пекина. Китайские власти планируют принять меры по ограничению возобновившейся эпидемии в провинции Хэбэй, где находится столица, служащая витриной коммунистического режима. Во вторник, 12 января, они ввели строгий семидневный карантин для пяти миллионов жителей города Ланфан, расположенного примерно в 50 км к юго-востоку от Запретного города. "Мы всеми средствами будем защищать безопасность и здоровье населения столицы", - хором пообещали власти провинции Хэбэй во время экстренного совещания 12 января", - пишет корреспондент Le Figaro в Азии Себастьян Фалетти.

"В понедельник Китай сообщил о 103 новых случаях заболевания Covid за 24 часа, что впервые за почти шесть месяцев превысило символическую отметку "сто". Настоящий новый всплеск, поскольку с лета в самой густонаселенной стране мира регистрировалось лишь несколько новых заболевших в день", - говорится в статье.

"(...) Эти цифры остаются крошечными по сравнению с десятками тысяч случаев, регистрировавшихся год назад, когда в Ухане разразилась эпидемия, они очень далеки и от нынешних массовых жертв в Европе или Соединенных Штатах. Однако их достаточно, чтобы вызвать тревогу у режима, который опасается новой волны эпидемии в разгар суровой зимы в Северо-Восточной Азии", - указывает автор статьи.

"(...) Правительство быстро возобновило максималистские методы, позволившие ему обуздать эпидемию в прошлом году, когда оно объявило неумолимую блокаду центральной провинции Хубэй, которая тогда была эпицентром кризиса. Во вторник был закрыт Ланфан в дополнение к блокаде других соседних городов, включая Шицзячжуан, столицу провинции Хэбэй, ставшую новым очагом, в результате чего общее количество жителей, отрезанных от мира, за последние дни превысило 22 млн человек", - пишет Le Figaro.

"(...) Китайские эксперты уверены, что столь решительные и быстрые ответные меры принесут свои плоды. "Я полностью уверен, что очаг эпидемии в Шицзячжуане будет взят под контроль в течение месяца", - заявил Чжан Вэньхун, известный эпидемиолог из больницы Хуашань в Шанхае.

"А пока Пекин забаррикадировался от новой эпидемии для защиты своих 20 млн жителей после того, как в историческом районе Сичэн, населенном множеством "красных кадров", был обнаружена пациентка с положительным тестом на коронавирус", - говорится в статье.

"(...) Параллельно стала набирать обороты кампания по вакцинации: миллион жителей Пекина уже получили прививку, а муниципалитет намерен делать инъекции по 100 тыс. доз в день к китайскому Новому году, который наступит в середине февраля. Одной из приоритетных групп являются водители такси и автобусов. "Я собираюсь вакцинироваться сегодня днем. Мой менеджер сказал мне, что это обязательно и что если я не пройду вакцинацию, то больше не смогу водить машину", - объяснил в среду 43-летний водитель из Пекина. "На этой неделе 20 тыс. водителей нашей компании будут вакцинированы", - добавляет мужчина, который спокойно приветствует эту меру. В национальном масштабе вторая по величине экономика мира уже привила 9 млн человек и стремится к достижению цели в 50 млн к началу Года Быка, 12 февраля", - описывает Фалетти.

"Воскрешение эпидемии подогревает нервозность власти накануне этого "весеннего праздника", во время которого сотни миллионов китайцев традиционно возвращаются в родные провинции, чтобы встретиться со своей семьей в период "больших каникул". Массовые перемещения, способствующие распространению вируса при часто отрицательных температурах, беспокоят экспертов. В этом году правительство призывает население отказаться от такой поездки "без необходимости" и встретить Новый год в своем городе проживания. В Пекине государственных служащих, как и сотрудников госкомпаний просят оставаться дома и избегать семейных сборищ под угрозой потери работы. А карантин для редких путешественников из-за границы продлен с двух до трех недель, - отмечает корреспондент. "Они грозятся закрыть Пекин к Новому году. Если вы хотите уехать, вы должны сделать это сейчас", - поясняет Тиан, сотрудник консалтинговой фирмы в районе Гонгти.

"Ставка для президента Си Цзиньпина является политической, а пропаганда демонстрирует превосходство "социалистической модели с китайской спецификой" в борьбе с вирусом, тогда как американский соперник по-прежнему увяз в пандемии", - указывает автор статьи.

"(...) К тому же возобновление эпидемии происходит в тот момент, когда после долгих переговоров с Пекином эксперты ВОЗ наконец прибудут в Ухань в четверг, 14 января, для проведения расследования происхождения пандемии. Китай дал свое согласие на прибытие международных экспертов транзитом через Сингапур после того, как несколько дней назад отложил выдачу необходимых разрешений, что даже вызвало критику со стороны генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса. Это "недопонимание", - ответил Пекин, не представив подробностей развития событий и сведений о том, к каким объектам получат доступ ученые", - резюмирует Себастьян Фалетти.

Источник: Le Figaro

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610607720
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