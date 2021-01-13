 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто - Мирзиеев не может выбрать
10:37 14.01.2021

Частные инвесторы предлагают реализовать восемь проектов по производству автомобилей стоимостью 276 млн долларов, сообщил Шавкат Мирзиеев. Президент поручил разработать и утвердить положение о промышленной сборке. По словам первого замглавы МИВТ Лазиза Кудратова, это приведет к созданию конкурентной среды, "в результате которой выиграют наши потребители".

Ряд компаний проявляют интерес к инвестированию в машиностроительную отрасль Узбекистана и организации производства автомобилей. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиеев 13 января на совещании по вопросам трансформации машиностроительной отрасли и развития конкуренции в этой сфере.

"Частные инвесторы предлагают реализовать восемь проектов по производству автомобилей стоимостью 276 млн долларов в Джизакской, Навоийской, Ферганской, Наманганской, Андижанской и Ташкентской областях", - заявил глава государства в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

Президент также поручил в течение 10 дней разработать и утвердить положение о промышленной сборке, сообщил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов.

"На сегодняшний день у нас есть предложения от восьми зарубежных компаний, заинтересованных в создании производств на территории республики. В целях стимулирования их деятельности, создания равных условий в течение 10 дней будет подготовлено и утверждено положение о промышленной сборке автомобилей на территории Республики Узбекистан. Оно позволит создать условия, при которых будут производиться автомобили, отвечающие ожиданиям потребителей", - отметил он в интервью "Узбекистан 24".

По его словам, это приведет к снижению цен, расширению модельного ряда автомобилей, созданию конкурентной среды, "в результате которой выиграют наши потребители".

Председатель "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков добавил, что положение о промышленной сборке "будет определять единые стандарты для всех участников рынка".

"Газета.uz" писала, что несколько компаний Узбекистана намерены освоить производство и сборку легковых автомобилей, пикапов, грузовиков, минивэнов и других авто в 2021-2023 годы.

Ранее Шавкат Мирзиеев поручил создать офис по трансформации деятельности "Узавтосаноат" и внедрить равные условия для производителей "исходя из уровня локализации". Намечено наладить производство 50−60 тысяч бюджетных автомобилей и электромобилей в год.

Источник - gazeta.uz
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