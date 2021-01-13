Зачем Киргизии премьер-министр? Смешить народ.., - 24.kg

10:44 14.01.2021

14 января 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Зачем нам премьер? Эксперты о возможных кандидатах на должность главы кабмина



В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, с большим отрывом победу на них одержал Садыр Жапаров.



Согласно действующей Конституции, глава государства не может совмещать функции премьер-министра. Коалиция парламентского большинства в течение 15 дней после отставки Жапарова должна определиться с новой кандидатурой премьера и сформировать правительство. Состав кабинета и его главы утверждает Жогорку Кенеш.



Ранее заведующий отделом информационного обеспечения аппарата кабмина Бактыбек Рысалиев сказал журналистам, что Садыр Жапаров передаст полномочия премьер-министра после инаугурации. Сейчас исполняет обязанности главы правительства Артем Новиков.



Журналист 24.kg поинтересовался у экспертов, кого они видят на посту главы исполнительной ветви власти и какими качествами этот чиновник должен обладать.



Нет времени ждать

Экс-премьер Феликс Кулов считает, что дожидаться церемонии вступления Садыра Жапарова в должность главы государства времени нет, нужно утверждать технического главу правительства сейчас.



"Мы уже потеряли много времени с октября 2020 года, после всех этих переворотов, отвлечений на конституционную реформу, выборов. Экономикой нужно было заниматься еще вчера, а не сегодня. Безусловно, мнение президента нужно учитывать, потому что он заявил много обещаний. Премьер-министр должен иметь единую политику с главой государства", - сказал он.

Поскольку на референдуме большинство проголосовали за президентскую форму правления, предполагается, что глава страны может взять на себя функции как первого лица государства, так и правительства, считает Феликс Кулов. Пока этот вопрос не разъяснится, на должность должен прийти технический премьер, который сразу сможет погрузиться в текущие проблемы государства.



Феликс Кулов предложил кандидатуры сразу нескольких человек: Валерий Диль (экс-вице-премьер-министр), Бабыржан Тольбаев (кандидат в президенты, бизнесмен), Аймен Касенов (кандидат в президенты) и нынешний и. о. премьер-министра Артем Новиков.

"Я бы рекомендовал их четверых, чтобы они работали в связке. Согласятся ли они быть техническими управленцами - вопрос открытый. Валерий Диль ни на что не претендует, но его можно уговорить поработать хотя бы до осени, показать себя", - говорит он.



Вопрос сложный

Для респондентов прогноз на претендентов на пост главы кабмина оказался не из легких. Политолог Нурлан Садыков не смог назвать определенные фамилии людей, достойных этой должности.



"Он должен быть эффективным менеджером, управленцем. Задача этого человека - заниматься только стратегическими вопросами госуправления, а не решать мелкие вопросы. На своей практике я сталкивался с одним случаем, когда директор определенного департамента министерства назначается премьер-министром - это же абсурд. Пусть это решают ведомства на местах", - резюмирует он.

Какой это будет человек, очень сложно судить. Должна произойти деконцентрация власти. К сожалению, на протяжении долгих лет премьер концентрирует власть и решает много мелких задач, упуская стратегические вопросы.



Политолог Бекбосун Борубашов тоже не выделил определенного человека, который сможет возглавить правительство. "Претендент должен быть хозяйственником, экономистом, финансистом и честным человеком. Это самые главные качества. Достойных на этот пост много, но назвать пофамильно сейчас трудно", - заметил он.



Единомышленник президента

Премьер-министр должен быть единомышленником Садыра Жапарова, они должны понимать друг друга с полуслова, отметил в беседе с журналистом 24.kg экс-спикер парламента Зайнидин Курманов.



"От этого зависит очень многое. В этом суть президентской формы правления. Я думаю, что новый глава государства назначит на эту должность того, с кем он сможет воплотить все свои обещания. Кого назначать - право президента. В президентских системах глава страны сам решает все проблемы. Здесь нет процедур согласования, а если есть, то разве что формально", - считает он.

Садыр Жапаров должен взвешенно подойти к избранию кабмина, поскольку только профессионалы смогут спасти нашу республику от кризиса.



В соцсетях стали говорить о назначении на пост главы кабинета министров ряда чиновников - от Мелиса Мырзакматова до Камчыбека Ташиева. Но на самом деле, кто именно находится в шорт-листе, сказать пока сложно.



По словам сопредседателя гражданского союза "За реформы и результат" Тимура Шайхутдинова, последнее слово по выбору персоны на назначение на пост премьера будет за новоизбранным президентом.



"Хотя действующая Конституция требует, чтобы такого рода решения шли от парламентского большинства. В реальности мы даже не знаем, будут ли теперь пытаться соблюсти законные процедуры. Так или иначе выбор будущего премьера и всего состава правительства может быть ограничен необходимостью соблюсти региональный баланс и удовлетворить амбиции сил, которые способствовали приходу к власти Садыра Жапарова. На это решение также неминуемо будут влиять внешние игроки, в первую очередь Кремль", - полагает он.

Нас не должны беспокоить мотивации наверху. В стране сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация, а госаппарат деморализован и не хочет брать ответственность за решения.



Тимур Шайхутдинов

А зачем нам премьер?

Для правозащитницы Динары Ошурахуновой вопросы о кандидатурах на должность премьера показались бессмысленными.



"Власть взял Садыр Жапаров. Получается, что он самый легитимный. Сейчас поднимают вопрос о том, что он до сих пор не сдал полномочия премьер-министра, путаница не разрешилась. Пусть оставляет эти полномочия себе, он же хочет быть единственным президентом, ханом. Зачем президентской республике премьер-министр? Чтобы продолжался тот же бардак? Сейчас все сваливают на парламентскую форму правления, говорят, что кабмин ничего не решал. При президентской форме премьер тоже ничего не решал, он был мальчиком для битья", - говорит она.

Если Садыр Жапаров собирается оставлять премьера и сложить на него всю работу, то ничего не поменяется. Мы возвращаемся к акаевско-бакиевской эпохе, когда главы правительства продолжали оставаться мальчиками для битья.



Динара Ошурахунова

По словам юриста Таттыбубу Эргешбаевой, чтобы избрать премьер-министра, должен смениться состав Жогорку Кенеша.



"Если же этого не произойдет, то у нас нет необходимости в новом главе правительства. Согласно действующей Конституции, премьера назначает и утверждает парламент. Глава государства участвует только на этапе утверждения его кандидатуры. Из-за того, что Жогорку Кенеш у нас работает в прежнем составе, то сначала должны пройти парламентские выборы, и только потом нужно формировать состав кабмина", - прокомментировала она.



Я против того, чтобы без парламента меняли премьер-министра. Пока я не могу выделить определенного кандидата на эту должность, очень разочаровалась в политиках.



Таттыбубу Эргешбаева

Пользователи соцсетей тоже активно обсуждают, кто бы мог возглавить кабинет министров, пусть и ненадолго. Озвучивают кандидатуры нынешнего мэра Бишкека Балбака Тулобаева, таких политиков, как Адахан Мадумаров и Омурбек Бабанов, называют и имя Таланта Мамытова.



Большинство же склоняется к тому, что должность главы правительства достанется нынешнему и. о. премьера Артему Новикову.