В Туркменистане хлеб продают по справке

10:56 14.01.2021

Жители Мары жалуются на необходимость предоставления справок, чтобы купить хлеб в государственных магазинах, а также на трудности при получении этой справки.



В государственных магазинах Марыйского велаята 12 января хлеб отпускали только по справкам, подтверждающим количество членов семьи. Эти справки выдаются в местных домоуправлениях. В свою очередь для выдачи этих справок домоуправления требуют от жителей предоставить квитанции об оплате газа, воды и электричества. Но перед тем, как отправиться за квитанциями в учреждения по обеспечению газом, водой и электричеством, необходимо получить справку о месте жительства в домоуправлении.



В эти дни жители Мары вынуждены мотаться между государственными магазинами, домоуправлениями и конторами по обеспечению газом, водой и электричеством. Но другого выхода у них нет, так как это единственный способ купить дешевый хлеб в государственных магазинах. Чтобы купить хлеб нужна справка, для получения которой нужны квитанции, а чтобы получить квитанции нужно дать взятку.



По словам корреспондента Азатлыка, 12 января гражданам, с раннего утра стоявшим в очереди перед государственными магазинами, купить хлеб не удалось. Продавцы начали требовать справки из домоуправления, подтверждающие количество членов семьи.



"Мы принесем справки завтра. Но сегодня продайте нам хлеб! Мы с 3:00 утра стоим и ждем хлеба", начали умолять стоявшие перед магазином жители", - рассказал журналист.



По словам местных жителей, получить справку о составе семьи в домоуправлении не так-то легко. Для этого, во-первых, нужно отнести туда паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи, включая взрослых и детей. Кроме того, в домоуправление должны явиться все члены семьи, достигшие паспортного возраста. Но, придя в Марыйское домоуправление, нужно выстоять огромную очередь, и под большим вопросом успеешь ли ты получить справку. "Людей очень много", говорит один марыец, отметив, что огромная толпа не соблюдает социальную дистанцию посреди разбушевавшейся пандемии коронавируса.



Как рассказал корреспондент, из-за экономического кризиса людям стало очень тяжело своевременно оплачивать плату за газ, электричество и воду.



В Туркменистане с 1 января 2019 года с населения начали взимать полную плату за газ, электричество и воду. До этого с первых лет независимости страны действовали льготы на бесплатный газ, электричество и воду