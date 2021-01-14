 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.01.2021
12:00  Хроники растыра. На что тратили и планируют тратить гос-средства Алматинские чиновники
11:57  Мади Ахметов. Судьба раздолбая. Какую шелупонь набили в новый КазПарламент
11:34  Приведет ли американская перестройка к развалу США, - Петр Акопов
10:56  В Туркменистане хлеб продают по справке
10:44  Зачем Киргизии премьер-министр? Смешить народ.., - 24.kg
10:39  "Арабская весна" рискует повториться из-за русского хлеба, - Дм.Бавырин
10:37  Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто - Мирзиеев не может выбрать

10:02  Пекин мобилизуется перед лицом нового появления Covid, - Le Figaro
09:42  Америка - разделено царство твое. "Американская мечта" отступает, "китайская мечта" наступает, - Ю.Тавровский
09:40  С Америки сдирают шкуру, - Александр Проханов
08:49  В Узбе новые министры - Хидоятов (МинЖКО), Тошкулов (Минобраз)
07:47  Когда преступники становятся обвинителями. Волки в овечьих шкурах захватили Америку, - В.Овчинский
00:34  Пандемия обеспечит Китаю статус безусловного мирового лидера,- О.Соловьева
00:32  Промедление с созданием правительства грозит Ливану катастрофой, - Р.Мустафин
00:13  Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай
00:11  Противостояние на Памире - конец банды Гаюра (актуальная история)
00:07  Просидевшего месяц в кресле главы АфганМинздрава г-на Османи разоблачили как коррупционера
00:03  Процесс 447-ми. В Италии решились судить ндрангетту - самую отмороженную мафию
00:01  Пандемия усугубила притеснение христиан во всем мире, - А.Миклашевская
Среда, 13.01.2021
21:37  Карета украинской власти превращается в тыкву, - Т.Ивженко
21:07  Нижняя часть АмерПарламента проголосовала импичмент Трампу
20:18  В Туркменистане школьников и чиновников обязали носить с собой сироп из корня солодки
20:11  Где густо, а где и пусто… Как развиваются регионы Таджикистана? - Хурсанд Хуррамов
19:51  Что происходит на "островке демократии"? Взгляд из Душанбе на выборы в Кыргызстане, - "РО"
19:13  В Йемене скончались два врача из Таджикистана
19:05  Потерянные пароли не позволяют миллионерам получить доступ к их биткоин-состояниям, - New York Times
17:25  Эпидситуация в Казахстане ухудшается - главный санврач Киясов
17:20  В УзбГосКомиссию по правам человека допустили гражданских активистов
17:19  Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
17:17  Золотые дни впереди: биткоин грозится заменить драгметаллы
16:41  Популист, заключенный, президент: на выборах в Киргизии побеждает осужденный похититель, - New York Times
16:09  После нападения на Капитолий ФБР опасается новых восстаний, - Le Temps
16:05  Ковид и ОПЕК+ удешевили нефть на треть
16:03  Майк Помпео нашел базу "Аль-Каиды" в Иране
16:00  В Алматы началась процедура по возврату Кок-Жайляу в Иле-Алатауский нацпарк
15:57  В Алматы уничтожили вторую по величине партию героина в мировой истории
14:17  Об иностранном вмешательстве в выборы президента США. О чем молчат амерСМИ? - В.Малышев
14:15  "Аль-Джазира": Жапаров - человек из народа. Новый национальный герой
13:22  Ледоходное место. Всплеск цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути, - "Къ"
12:55  Возвращение Дариги: Казахстан ждет троевластие? - И.Джорбенадзе
12:53  Почему и чем недавние события в Вашингтоне так разволновали Горбачева? - В.Павленко
11:33  Путин разблокировал Карабах, - Дж.Кучера
10:14  Экс-спикер Исаев объявил избранного Кырпреза Жапарова китайским шпионом
09:36  Премьер Эстонии Ратас обвинен в коррупции и подал в отставку
08:57  Последний бой Трампа, - Исраэль Шамир
08:01  Утвержден список депутатов Парламента от Народной (экс-Коммунистической) партии Казахстана
06:34  Трампа окончательно сломали, - Дм.Бавырин
00:53  Частный бизнес в Китае зависит от судьбы Джэка Ма, - В.Скосырев
00:30  Грузинский олигарх Иванишвили объявил об уходе из политики, - И.Кармазин
00:24  Alibaba и разбойники. Пекин усиливает давление на бизнес-империю богатейшего человека Китая, - "Къ"
00:22  Администрация Путина объявила конкурс политологов - "Россия – страна возможностей"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Приведет ли американская перестройка к развалу США, - Петр Акопов
11:34 14.01.2021

Приведет ли американская перестройка к развалу США
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
14 января 2021,

Джо Байден объявил о том, что Америку ждет перестройка: In 10 day, we move forward and rebuild – together, написал он. То есть как только Байден въедет в Белый дом, "мы будем двигаться вперед и перестраиваться – вместе". Понятно, что будущий президент не мог употребить термин perestroika, вошедший в английский язык после того, как почти 35 лет назад, весной 1986 года, Горбачев провозгласил перестройку для СССР. Генсек не имел в виду перестройку Союза как такового – речь шла об улучшении социализма через экономические и политические реформы. Но главным итогом перестройки, как процесса, стала не просто ликвидация социалистического строя, но и крах огромной державы, распавшейся на 15 официальных и еще несколько неофициальных кусков.

Поэтому сейчас, особенно после "штурма Капитолия", который сравнивают одновременно и с путчем ГКЧП в августе 1991-го (то есть с последней попыткой спасти разваливавшийся Советский Союз), и даже с сентябрьскими-октябрьскими событиями 1993 года (то есть переворотом, завершившимся расстрелом парламента и изменением политической системы страны) – вопрос об американской перестройке вызывает у большинства наших граждан только одно чувство. Ожидания возмездия. Приведет ли американская перестройка к развалу США – что станет своеобразной компенсацией за величайшую геополитическую, а для нас и национальную, катастрофу XX века? Но что это вообще такое, американская перестройка? Кто ее может провести и с какой целью?

На самом деле, тут все зависит от угла зрения и ожиданий. Если брать весьма условные параллели с нашим 1991-м, то как раз сейчас перестройка в США уже завершается. Да, потому что главным американским перестройщиком был Дональд Трамп – он пришел к власти не просто с лозунгом "Сделаем Америку великой снова", но в результате глубочайшего кризиса доверия американцев к своим политическим элитам и недовольства состоянием дел в США. Растущие социальные, национальные, идеологические и политические противоречия, отрыв элиты от народа, на фоне падения влияния США в мире – вот что привело к власти Трампа. Никогда не занимавшийся до этого политикой бизнесмен призвал перестроить Америку (в том числе и буквально – отремонтировав ветшающую инфраструктуру), вернуть ей былое величие и гордость за нее у народа – как Горбачев призывал вернуться к ленинским нормам и социалистической демократии.

И неважно, какими на самом деле были "ленинские нормы" и "настоящая советская власть" – как и то, насколько счастливой и успешной для всех была Америка белых протестантов. И то, и другое к моменту "перестройки" давно уже кануло в Лету – но призыв вернуться к истокам и идеалам был призван вдохнуть новую жизнь в пребывавшее в кризисе общество и государство. Трамп хотел осушить "вашингтонское болото", то есть надпартийный союз бюрократов и бизнеса, правящий в США – а Горбачев провел масштабнейшую чистку элит, подорвавшую управляемость страной. В отличие от Горбачева, у Трампа не получилось обновить элиты – что связано в том числе и с совершенно другим устройством власти в США. Но означает ли это, что американская перестройка закончилась с избранием Байдена и "штурмом Капитолия"? Или она только начинается – причем вовсе не та, которую обещает Байден.

Америке, как и СССР в 1985-м, действительно очень нужны перемены – вот только какие именно? Перед СССР в 1985-м не стоял вопрос выживания – одна из двух сверхдержав переживала непростые времена, но могла существовать без перемен еще долгие годы. Реформы были нужны для преодоления стагнации, затухания энергии жизни и придания "ускорения" развитию – и СССР, если бы ему больше повезло с лидером, мог провести успешные реформы, причем не только китайского типа (сочетание власти марксистской партии с госкапитализмом), но и сохранявшие основу социалистического уклада. Но некомпетентность и отсутствие стратегического видения у Горбачева привели к худшему из сценариев – последствия которого мы переживаем до сих пор, и даже РФ, остову СССР, было очень сложно выбраться из-под обвала.

А в США сейчас о необходимости изменений говорят все – и дело вовсе не в том, что у них свобода слова, а в СССР было формальное единомыслие. Нет, просто никто в США не доволен состоянием дел в стране – однако причины недовольства и, соответственно, цели перестройки, диаметрально противоположные.

Трамписты, то есть националисты, недовольны постепенным уничтожением старой, настоящей Америки – а либерально-демократическая, космополитическая часть элит недовольна слишком медленным ее умиранием. Националистам нужно американское государство для американского народа, преимущественно белого и христианского – а космополитам нужны новые США, в которых многорасовое мультикультурное население, разделенное на различные меньшинства (США изначально страна меньшинств, но белых – европейских и протестантских), не отвлекает элиты от построения глобального миропорядка. Более того – служит своеобразной моделью того, как должен быть устроен весь остальной мир: сначала западный, европейский, а потом и весь остальной. Поэтому сейчас в Америке будет усиливаться борьба между двумя проектами перестройки – национальной и интернациональной, космополитической. Какая из них имеет шансы на победу? И, самое главное, успех какой из перестроек отвечает нашим, русским, национальным интересам?

Вся логика истории и направление развития западной цивилизации вроде бы говорят о том, что у националистов нет шансов победить – хотя бы потому, что они проигрывают демографически. Победа космополитов – это лишь вопрос времени, но тут как раз тот случай, когда время имеет значение.
Потому что если националистам (с Трампом в 2024-м или без Трампа в 2028-м) удастся взять реванш и продолжить (а точнее – по-настоящему запустить) свою перестройку, то они могут и изменить ход истории. Штаты будут с каждым годом слабеть на мировой арене – и атлантические наднациональные элиты могут в какой-то момент сделать свою основную ставку уже не на них, а на Европу. Собственно говоря, Штаты для них не имеют какого-то человеческого, личного измерения – и если там почва начинает уходить из-под ног, то можно вернуться к истокам, сделав Новый Свет младшим партнером Старого. Тогда США оставят в покое, предоставив их самим себе – относительно в покое, конечно, но атлантический проект тогда уже не будет зависеть от судьбы США.

Этот сценарий не слишком вероятен – но сбрасывать его со счетов не стоит. Куда вероятней, что в случае начала реальной националистической перестройки Штаты просто расколются – то есть на их месте возникнет два или больше государств, одно из которых останется местом базирования наднациональных элит и строителем глобалистского проекта, а второе замкнется в себе, то есть превратится просто в сильное национальное государство.

Впрочем, к такому же результату может привести и победа космополитической перестройки – если демократы возьмут на ближайшее десятилетие не просто власть, но и леволиберальный курс "цифровой диктатуры", оставшиеся в обреченном политическом (а оно наступает раньше демографического) меньшинстве "белые националисты" пойдут на раскол США. В этом случае, правда, национальные полу-США окажутся меньше и слабее.

Получается, что успех обоих вариантов перестройки ведет США к расколу? Да – но в этом нет ничего удивительного. США изначально были абсолютно искусственным образованием – и даже их короткий, по историческим меркам, период мирового лидерства и претензий на мировое господство ничего не меняет. Да, за почти 250-летнюю историю США у элит получалось дважды преодолевать очень сложные кризисы – в 60-е годы XIX века и в 30-е годы XX века – и сохранить страну. Начиная с конца 60-х они, с перерывами, пытались перестроить нынешнюю Америку – но противоречия в ней лишь нарастали. Сейчас уже требуется хирургическое вмешательство – жесткая и однозначная политика перестройки.

Вот только какой? Ведь ни у тех, кто хочет сохранить разрушаемое, ни у тех, кто хочет построить "новую человеческую общность", нет однозначного преимущества над противником – и значит, весы могут качнуться в любую сторону. В любом случае равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610613240
Новости Казахстана
- Данияр Ашимбаев: У людей сработала электоральная память
- Народная партия Казахстана подвела итоги выборов
- Некоторые банки лоббируют новую кредитную амнистию – эксперт
- "Нур "Отан": новые задачи
- В "режиме строгой экономии"?
- Кадровые перестановки
- Transparency Kazakhstan презентовал результаты мониторинга состояния коррупции в стране за 2020 год
- Какую декларацию должны представлять государственные служащие в 2021 году
- В Алматы уничтожена вторая по объему партия героина в мировой истории борьбы с контрабандой наркотиков
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №485
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  