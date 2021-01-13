Мади Ахметов. Судьба раздолбая. Какую шелупонь набили в новый КазПарламент

11:57 14.01.2021

Самый молодой депутат Мажилиса Мади Ахметов ответил на критику



25-летний алматинец Мади Ахметов стал самым молодым депутатом Мажилиса. Однако в социальных сетях некоторые казахстанцы раскритиковали его, посчитав, что юноша попал в список только из-за прошлых комплиментарных высказываний. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz Мади Ахметов ответил на замечания.



Чем известен Мади Ахметов и за что его критикуют



Многие узнали Мади Ахметова по его высказыванию в июне 2019 года, когда тот предложил установить памятник Нурсултану Назарбаеву в Алматы. Тогда сам Елбасы отказался от памятника. Сейчас, когда Мади Ахметов попал в список кандидатов в депутаты, казахстанцы вновь вспомнили это высказывание.



К примеру, казахстанский юрист Ержан Есимханов на своей странице в Facebook пишет, что в "высший законодательный орган страны должны попадать граждане со значительными достижениями перед обществом".



"В Мажилис попадает человек, о котором известно только то, что он предлагал поставить памятник Елбасы. Кстати, от лица молодежи Казахстана. Никто из представителей молодежи Казахстана, с кем я разговаривал, не припомнил, чтобы он поручал этому человеку что-то похожее... Я ничего не имею против Мади Ахметова. Он может быть вполне приличным человеком. Сама по себе его молодость – это, скорее, достоинство. Но лично в мое поле зрения он попал тогда, когда предложил поставить Елбасы памятник. Ничем больше он не отличился", - высказался алматинец.



В то же время известный политолог Айдос Сарым высказался в защиту Мади Ахметова, назвав его выдвижение заслуженным.



"Мади посоветую только одно: не обращай внимания. В хорошем фильме про Уильяма Уоллеса, снятом Мелом Гибсоном, есть такой момент: король передает власть сыну и говорит примерно такое: тебя ругают и ненавидят, значит, ты готов к политике", - написал Сарым.



Что Мади Ахметов ответил на критику



Корреспондент Tengrinews.kz спросил самого Мади Ахметова, что он думает о новой волне критики.



"В зале на этом совещании была группа молодежи, наших ребят алматинских, тоже жасотановцев. И я выступал от их лица. В то время я был председателем "Жас Отана". Это мне дает возможность высказаться от этой молодежи. Конечно, было приукрашено, что я от всего Казахстана выступал", - вспоминает Ахметов.



Мади Ахметов ответил на комментарии о том, что ему "помогли" получить депутатское кресло.



"Я не иду туда за какими-то бизнес-проектами, какой-то закон продвинуть. Меня не продвигают агашка или кокешка. Это большая ответственность. Я буду вкладывать свои силы и знания.



В партии Nur Otan я самый молодой депутат, но у меня есть коллеги в возрасте до 30 лет. Например, Елнур Бейсенбаев, Вера Ким и другие. Надеюсь, мы будем поддерживать друг друга. Нужно поменять стереотип и показать, что молодежь умеет и знает. А то мы говорим "дорогу молодым", а когда молодежь идет, то опять начинаем "он же слишком молодой", - сказал Ахметов.



На новой должности депутата Мажилиса Мади Ахметов планирует заниматься в основном вопросами казахстанской молодежи.



Что известно о новом депутате



Мади Ахметов родился в Алматы 18 сентября 1995 года. Он окончил факультет журналистики в КазНУ имени аль-Фараби. До назначения на пост депутата Мажилиса занимался волонтерской деятельностью и работал в должности председателя Алматинского городского филиала молодежного крыла "Жас Отан".