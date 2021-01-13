Хроники растыра. На что тратили и планируют тратить гос-средства Алматинские чиновники

12:00 14.01.2021 В "режиме строгой экономии"?

На что тратили и планируют тратить государственные средства чиновники южной столицы



Евгений Косенко, turanpress.kz, 13 января



На днях руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин объявил о том, что в прошлом году бюджет южной столицы недополучил порядка 100 миллиардов тенге. Эта сумма не поступила в казну от налогов и других платежей малого и среднего бизнеса, пострадавшего от карантинных ограничений.

Уже понятно, что реальное исполнение принятого в середине декабря 2019 года городского бюджета-2020 будет несколько отличаться от тех плановых показателей, которые изначально заложили в него сотрудники управления стратегии и бюджета акимата, а затем утвердили депутаты маслихата на своей сессии. Кстати, сам процесс утверждения прошлогоднего бюджета занял у депутатов практически 30 минут, что свидетельствовало о безоговорочной уверенности в завтрашнем дне и отсутствии видимых проблем и угроз. В общем, "ничто не предвещало беды".

– Каждый год у нас увеличивается бюджет. А это в первую очередь зависит от того, сколько налогов мы собираем. Чем лучше развивается сфера малого и среднего бизнеса, тем больше налогов нам поступает, и мы можем решать больше проблемных вопросов города. Малый и средний бизнес для Алматы становится "священной коровой", в первую очередь оттуда будем собирать деньги, – подчеркнул тогда в своем выступлении аким Бакытжан Сагинтаев. А руководитель управления стратегии и бюджета Нуртас Каиров уточнил, что поступления от малого и среднего бизнес формируют практически 64% городской казны.

Что же касается предполагаемых трат, то, к сожалению, в последние годы детальная расшифровка расходной части бюджета стала практически недоступной для широкой общественности. Есть только обобщенные статьи по конкретным направлениям. Из них, например, можно было узнать, что "государственные расходы общего характера" (то есть, непосредственно содержание органов власти) в 2020 году несколько сократились в сравнении с 2019 годом. В частности, планировалось, что расходы на функционирование городского акимата составят 2,4 миллиарда тенге, что на миллиард меньше, нежели годом ранее. Практически на 700 миллионов тенге сокращалось содержание районных акиматов.

Как и положено, чиновники неоднократно подчеркивали, что бюджет Алматы остается "социально ориентированным". И в подкрепление своих слов, приводили данные о том, что практически 25% расходов (171, 2 миллиарда тенге) планируется потратить на сферу образования, 77 миллиардов – на систему здравоохранения, 39,9 миллиардов – на развитие инженерной инфраструктуры города. Это уже не говоря о таких традиционно высоких отчислениях, как развитие общественного транспорта и благоустройство автодорог. Довольно существенные средства выделялись на обеспечение безопасности. Так, на содержание аппарата полиции было заложено 13,7 миллиардов тенге, а на техническое оснащение стражей правопорядка – 2,1 миллиарда.

В общем, городская бюджетная теория в то время выглядела весьма привлекательно. Все резко изменилось в марте прошлого года, когда нагрянувшая пандемия внесла в расчеты финансистов весьма существенные корректировки. Не то что бы "все полетело кувырком", но достаточно существенные коррективы в расходную часть казны мегаполиса вносить все же приходилось. Целый ряд крупных проектов был заморожен, отчисления на второстепенные программы резко секвестированы, а все освободившиеся средства в экстренном порядке перебрасывались на борьбу с короновирусом и его последствиями. Точнее, должны были перебрасываться, согласно многочисленным распоряжениям президента, правительства и руководителей органов местной власти на местах. Насколько четко и точно выполнялись эти поручения, мы узнаем лишь через несколько месяцев, когда итоги исполнения бюджетов разных уровней будут исследованы как Счетным комитетом, так и территориальными ревизионными комиссиями. В их же обязанности входит установление фактов как нецелевого расходования государственных средств, так и выявление сомнительных трат, произведенных под эгидой всевозможных государственных закупок.

Будут ли вскрыты подобные нарушения по итогам минувшего года, со стопроцентной уверенностью сказать, конечно, нельзя, хотя опыт предыдущих лет показывал, что вообще без злоупотреблений обойтись не удавалось практически никогда. Да и судя по информации из открытых источников, вопросов по проведению того или иного конкурса, тендера или закупа из одного источника у экспертов, журналистов или просто наблюдательных представителей общественности меньше не стало.

Поэтому попробуем хотя бы бегло вспомнить некоторые эпизоды из финансово-хозяйственной деятельности государственных органов южной столицы, вызвавших недоумение или неоднозначную реакцию в течение прошлогоднего периода.

Начнем непосредственно с городского акимата, а точнее – с КГУ "Аппарат акима города Алматы". В принципе, большая часть из размещенных в разделе "государственные закупки" объявлений (а таковых за год набралось больше 140) касаются внутренних потребностей чиновников – закупа канцелярских товаров, картриджей, принтеров, внешних накопителей и тому подобного расходного материала. Из крупных покупок можно отметить приобретение микроавтобуса "Hyundai" за 18 миллионов 750 тысяч тенге, обзаведение системой внутреннего электронного документооборота подразделений акимата (тоже за 18 с лишним миллионов), модернизацию АИС "Пропускная система", обошедшуюся в чуть более трех миллионов тенге.

Еще КГУ "Аппарат акима города Алматы" потребовались тест-полоски для определения содержания наркотических веществ в моче, коих было приобретено 1700 штук на общую сумму 1 миллион 897 тысяч тенге.

Некоторая заминка вышла с конкурсом на "услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом" с расшифровкой "аренда автобуса для перевозки военнообязанных к месту сбора и обратно". Сходу провести тендер не получилось в связи с предоставлением одного ценового предложения, поэтому чуть позже это самое ценовое предложение было принято по методу "закупки из одного источника". В итоге искомый автобус был арендован у ТОО "ASKAR TAY" за 1 миллион 599 тысяч тенге. Вообще-то, согласно своим ОКЭД, ТОО "ASKAR TAY" в первую очередь специализируется на строительно-монтажных работах, но и "прочие индивидуальные услуги" у них тоже есть. В таковые, судя по всему, заодно попадает торговля медицинским оборудованием и разным другим электронным оборудованием (типа динамометров), которые сотрудники аппарата акима Алматы тоже предпочитают покупать именно у ТОО "ASKAR TAY".

Безусловно, конкурсы, проведенные КГУ "Аппарат акима города Алматы", можно назвать рутинными. Особенно в сравнении с другими структурными подразделениями городского акимата, где все обстояло куда как более интересней.

Например, в самый разгар первой волны коронавирусных ограничений (апрель прошлого года) городская общественность с интересом следила за инициативой трех районных акиматов по замене 10 тысяч табличек с названиями улиц. На это важное дело выделялось 60 миллионов тенге, а согласно территориальной разбивке: Алмалинский район заказывал себе 6 300 табличек за 18,9 миллионов тенге, Медеуский - 4 359 за 27,5 миллионов тенге (то есть, числом меньше, но ценой дороже), а Наурызбайский - 5 тысяч табличек за 13,3 миллиона тенге. При этом, согласно тех. условиям, наиболее привередливым заказчиком оказался Алмалинский районный акимат, который помимо надписи слово "улица" на трех языках, еще захотел видеть рядом с наименованием улиц их QR-код. Наверное, поэтому сходу с поставщиком смог определиться лишь Наурызбайский район (там техописания заказа были наиболее лаконичные), определив в качестве такового свежезарегистрированное ТОО "ЕвразияКазИнвест", фактически начавшее свою трудовую деятельность лишь в прошлом году...

Примерно в это же время озаботилось ремонтными вопросами управление культуры Алматинского акимата, которое заключила договор с ТОО "Sheberbuild" на текущую реставрацию Дворца республики. Сумма контракта составила 126 миллионов 935 тысяч тенге. Мотивируя необходимость самого ремонта, чиновники сообщили что "из-за температурных перепадов потребовалось провести гидроизоляциию керамического покрытия северного и южного балконов. Также предусмотрены работы по замене осветительных приборов, кабеля, и ковровое покрытие зрительного зала в связи с износом. Игнорирование возникшей проблемы приведет к разрушению несущих конструкций здания, нарушение теплоизоляции, разрушению внутренней отделки помещений, влагопроникновению, промерзанию стен, развитию грибков и появлении плесени. Остальные элементы здания подвергнуться только восстановлению и приданию эстетического вида. Ремонтные работы не затронут облик здания".

Ремонт планировалось закончить в конце июля, но так как часть карантинных ограничений (в том числе, на концерты и прочие массовые мероприятия) в городе не снята до сих пор, то посмотреть, как преобразился Дворец после реставрации практически за 127 миллионов тенге, широкая общественность, к сожалению, пока так и не смогла.

В отличие, кстати от другого масштабного проекта – благоустройства парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Открытый конкурс провело управление комфортной городской среды, заключив в итоге, договор с ТОО "Г.С.Г. Высотник" на сумму в 946,6 миллионов тенге.

Чуть позже, правда, было объявлено о том, что "в ходе корректировки исключены такие работы, как строительство фонтана, детских игровых и спортивных площадок, устройство тротуарной плитки сокращено на 60 процентов"

Еще чуть позже наблюдатели из числа специалистов подметили, что вместо изначально планируемой установки автоматизированной системы полива в парке была выполнена работа по прокладке поливочной системы для ручного полива. Заодно вскрылся печальный факт и того, что во время работ в парке повредили порядка семидесяти здоровых деревьев.

"Это строительные работы, тут практически строительная площадка. Мы максимально стараемся не наносить вред окружающей экологической системе. Где-то, да, может быть какое-то нарушение - оно имеет место быть. И мы оперативно меры принимаем", – прокомментировал случившееся журналистам руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев. Какие-то работы по благоустройству парка в принципе продолжаются и в эти дни, поэтому точно подсчитать, насколько изменилась смета в ходе ее оптимизации и насколько грамотно были освоены оставшиеся средства, можно будет в лучшем случае только во второй половине нынешнего года…

Прошлым летом возобновилась эпопея по оснащению мегаполиса уличными туалетами. На это без всякой иронии важнейшее дело КГУ "Управление туризма города Алматы" выделило 178,5 миллионов тенге. Согласно технической спецификации, "мобильные туалетные модули" должны были быть оснащены антивандальными металлическими дверьми, быть сейсмостойкими, огнестойкими, устойчивыми к прямому воздействию атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана. Всего уборных должно было появиться порядка 20 штук, в том числе на берегу Большого Алматинского озера и в Бутаковском ущелье.

Судя по тому, что управление туризма, оформляя свою финансовую заявку на 2021 год, опять запросило средства на мобильные туалеты, либо процесс их установки до конца завершен не был, либо их число планируется увеличить еще на некоторое количество штук. Более точно об этом возможно скажут государственные аудиторы из ревизионной комиссии, в планах которой помимо всего значится и проверка деятельности КГУ "Управление туризма города Алматы"…

А вот управление городского планирования и урбанистики Алматы запланировало в июне прошлого года потратить без малого 150 миллионов тенге на мониторинг наружной рекламы.

А если точнее, то на эти деньги необходимо было провести "сбор, обобщение, накопление, обновление и инвентаризацию баз данных наружных информационных объектов по городу".

Некоторые наблюдатели тогда позволили себе усомниться в целесообразности такого мониторинга, ведь на сегодняшний день в Алматы насчитывается около 1400 рекламных билбордов и, согласно информации самого управления городского планирования и урбанистики, на 822 из них размещена фотография филиппинской девушки-модели в защитной медицинской маске (о том, откуда вообще взялся этот снимок, тема отдельного разговора, хотя сами чиновники, хором хвастаются, что бесплатно вытащив его из сети интернет, они, таким образом, сэкономили городскому бюджету поистине огромные суммы). Но в любом случае, с учетом обилия социальной рекламы, мониторить остается не так уж много "наружных информационных объектов". Поэтому степень рациональности трат 149 миллионов 987 тысяч тенге, вероятно, еще предстоит внимательно уточнять ревизорам…

Несколько запутанная история в июле прошлого года произошла с логотипом Алматы. На портале государственных закупок была размещена информация, согласно которой ТОО "Туристский информационный центр города Алматы" (это ТОО появилось в результате реорганизации одноименного КГУ, а единственным участником товарищества, владеющим 100% долей участия в уставном капитале, является акимат Алматы) выступило заказчиком проекта под названием "Логотип; дополнительная характеристика – символ туристического бренда города и правила его использования; плановая сумма – 13 миллионов 393 тысячи тенге".

Городская общественность крепко удивилась целесообразности подобных трат в условиях второй волны коронавирусных ограничений. В ответ поступили разъяснения из управления туризма акимата о том, что "это необходимая процедура с целью соблюдения авторского права": "Между хозяйствующими субъектами АО "Центр развития г. Алматы" и ТОО "Туристский информационный центр г. Алматы" были решены юридические вопросы авторского права по использованию туристического бренда города Алматы. Данная процедура была проведена согласно стандартам международного авторского права. Вопрос смены туристического бренда города не стоит. Логотип города Алматы разработан и используется с 2016 года. Целью приобретения логотипа является соблюдение закона об авторских и смежных правах".

В общем, получалось, что "плановая сумма" более чем в 13 миллионов тенге – это запоздалый гонорар и выкуп авторского права за ранее произведенные работы. Или что-то иное, что так и осталось непонятным горожанам.

Еще одна городская структура – коммунальное государственное учреждение "Управление общественного развития города Алматы" прошлым летом озаботилась съемками документального сериала "Алматинские истории: 30 лет Независимости Казахстана".

Требовалась снять 30 выпусков по 26 минут каждый. Срок съемок (оказания услуг) определялся до конца декабря 2020 года. И стоило это все 138 миллионов 392 тысячи тенге.

С тех пор никакой дополнительной информации о проекте в целом и его реализации в частности нигде не фигурировало. И уж на какой стадии эта реализация находится, очевидно, знают лишь сами ответственные чиновники и привлеченные к подряду кинематографисты-документалисты (при условии, что они в вообще приступили к работе над этим многомиллионным сериалом).

Ведь как показывает опыт этого лета, некоторые услуги можно оплачивать что называется – авансом.

Так произошло, например, с мероприятием под красивым и звучным названием: "NUR light 3D mapping show". Заказчиком его проведения выступило управление культуры города, а подрядчиком – ТОО "Варди Азия". Закупка на сумму 56,2 миллиона тенге была проведена способом из одного источника.

Впоследствии, при упоминании этого шоу, речь почему-то шла уже о 63 миллионах тенге, а вот его сроки так и остались эфемерными. Изначально оно планировалось к 6 июля, но впоследствии было то ли отменено, то ли перенесено. При этом, согласно данным республиканских СМИ, деньги за него подрядчику были справно выплачены в августе.

– Это заранее планировалось и готовилось, но никто же не знал, что пандемия наступит, – объяснял уже в декабре прошлого года аким Алматы Бахытжан Сагинтаев. – Что касается светового шоу, да - был подготовлен материал. Все уже было сделано, подрядчик понес расходы. Если мы не восстановим его расходы, то он не заплатил бы зарплату своим сотрудникам. Пострадала бы сторона, у которой он купил оборудование…

Для чего было заключать контракт именно с такой фирмой, которой для выполнения заказа надо было специально закупать нужное оборудование (возможно, нашлись бы компании, у которых таковое уже имелось в наличии изначально), аким уточнять не стал. Но пообещал, что возможно когда-нибудь при более благоприятных условиях "NUR light 3D mapping show" все-таки состоится…

Из числа проектных работ заслуживает упоминание конкурс, объявленный в июле прошлого года КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы" на составление документов необходимых для строительства в южной столице физкультурно-оздоровительных центров (ФОЦ). На разработку проекта развития пяти ФОЦ в Алатауском, Жетысуском (два объекта), Медеуском и Турксибском районах города, выделялось 105 миллионов тенге.

Кстати, в феврале того же 2020 года возникла немного странная ситуация еще с одним ФОЦ на этот раз в Алмалинском районе. Дело в том, что на месте, определенном под строительство центра, раньше вообще-то планировали воздвигнуть школу на тысячу мест (в которой крайне нуждается окрестное население, так как дефицит ученических мест составляет 1130 единиц). Жители было порадовались, но через некоторое время аким Алмалинского района Беккали Торгаев сообщил им о том, что "конфигурация данного участка не позволяет разместить школу. Мы посоветовались и приняли решение что сейчас возможно даже большая потребность у жителей там поставить физкультурно-оздоровительный комплекс..."

А дефицит ученических мест придется сокращать за счет строительства пристроек к уже имеющимся школам. Наблюдатели связали внезапные перемены в планах с поручением президента Токаева, озвученном в 2019 году. Тогда глава государства в ходе рабочей поездки по областям и городам страны рекомендовал местным властям побольше уделять внимания строительству ФОЦ. Вот собственно, теперь их и строят ударными темпами, буквально на ходу меняя предыдущие планы и не жалея средств на разработку ПСД.

Попала в поле зрения общественности в прошлом году и финансово-хозяйственная деятельность представителей городских органов правопорядка. Так, в мае, департамент полиции города Алматы попытался закупить 500 легких защитных костюмов Л-1 для сотрудников, задействованных в период карантина. Цена одного комплекта была определена в 250000 тенге. Закуп планировалось произвести из одного источника в виде ТОО "Сокол-XX" и даже уже был подписан договор на общую сумму 125 миллионов тенге. Между тем, по данным казахстанских СМИ, в это же время можно было без проблем приобрести аналогичные защитные костюмы у других поставщиков, предлагавших их по цене от 30 до 60 тысяч тенге. После целого ряда публикаций, телерепортажей и официальных запросов в адрес руководства департамента, последнее заявило о том, что, мол, еще раз внимательно рассмотрело предложенные костюмы и, выявив несоответствие "цена-качество", от сделки все же решило отказаться и подписанный договор расторгло.

Впрочем, более успешные покупки у городских полицейских все-таки были. Например, летом, так же способом из одного источника, ДП Алматы провел тендер на покупку 23 автозаков.

Если подробнее, то 13 спецавтомобилей на общую сумму 250 миллионов 64 тысячи тенге (то есть, по 19 миллионов 280 тысяч тенге каждый) покупались для транспортировки задержанных. Их технические характеристики должны были включать "наличие общей камеры на четыре человека, отделенной металлической перегородкой с входной решеткой дверью из прута 10 мм с шагом ячейки 5 см. В двери должен быть установлен замок и дополнительная задвижка. Сидения в камере со спинкой, выполнены из транспортной фанеры. Под сидениями установлены поручни для наручников". В отсеке для сотрудников, как следует из техспецификации, должно быть "три мягких посадочных места, стол для оформления документации. На сдвижной двери салона – окно глухое, тонированное. На переднем капоте наклеена эмблема министерства внутренних дел желтого цвета".

Так же приобретались и автомобили для конвоирования следственно арестованных лиц. Эти автомобили имели аналогичные характеристики с предыдущими моделями, но в них дополнительно должна была быть еще и одиночная камера. Таковых авто закупалось десять штук по аналогичной цене, то есть 19 миллионов 280 тысяч тенге за штуку. Поставщиком было определено ТОО "СарыаркаАвтоПром".

В случае со столь специфическими авто, конечно, сравнить альтернативные ценовые предложения было сложнее, однако в целом новая практика закупа из одного источника на крупные суммы вызвала критику со стороны некоторых общественных организаций:

– Если мы вспомним хронологию, как развивались события во время ЧП, то сразу одним из первых указов после карантина было изменение правил проведения госзакупок. Теперь на определенные виды товаров допускается закуп из одного источника. Хотя до этого был порог меньше и должна быть конкуренция. Второе, что было изменено – это возможность строительства без согласования с правительством и даже без проектно-сметной документации. Что мы в итоге получили в условиях карантина? Это продолжение классических завышений цен, – заявляла со страниц казахстанских масс-медиа исполнительный директор "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян. – Во время пандемии госорганам развязали руки. Им расширили перечень товаров и услуг, которые можно закупить из одного источника. Но благая мера превратилась в возможность извлечь выгоду. Закуп из одного источника некоторые чиновники используют не для того, чтобы быстрее заключить сделку, а для завышения цены. Вспомните, как департамент полиции Алматы в два раза завысил цену противочумных костюмов, пытаясь потратить на них 125 миллионов тенге...

Насколько были правы общественники в своих подозрениях, возможно, мы опять-таки узнаем лишь после проведения соответствующих аудиторских и ревизионных проверок. А возможно, не узнаем вовсе, так как далеко не все данные таковых попадают в открытый доступ.

Ну а пока контролирующие органы только готовятся к началу работ по изучению нюансов финансово-хозяйственной деятельности различных чиновников в 2020 году, административные органы уже строят активные планы на год наступивший.

В частности, в декабре прошлого года уже знакомое нам управление туризма Алматы запросило из городского бюджета 2021 года 2,5 миллиарда тенге.

Любопытно, что 545,5 миллионов тенге из этой суммы, чиновникам хочется потратить исключительно на пиар южной столицы за рубежом. А если конкретнее, то планируется "создать и продвигать имиджевые ролики на шести международных телеканалах (Eurosport 1/2, Discovery, Animal Planet Travel Channel, EMEA, Russia, Asia), а также в аэропортах Москвы, Сеула, Дубая, Гонконга, Дохи и Абу-Даби. Также предполагается размещение оффлайн рекламы в шести зарубежных городах и онлайн рекламы в соцсетях. Кроме того, предусмотрено взаимодействие со СМИ и блогерами".

Помимо этого 2 миллиона тенге планируется потратить на конкурс "Лучший видеообзор Алматы", 102 миллиона – на расплывчатую формулировку "продвижение туристического потенциала", 42 миллиона – на изготовление рекламно-информационных продукции, и так далее. И еще 289,4 миллиона тенге – на административные расходы и повышение собственной квалификации.

Озвученные суммы вызвали было недоумение у некоторых депутатов городского маслихата, которые поинтересовались, насколько все это актуально в непростой период пандемии и какой результат ожидают организаторы от всех своих дорогостоящих усилий? В ответ чиновники от туризма заверили маслихатовцев в том, что положительный результат безусловно должен быть, хотя действительно все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На том, судя по всему, и порешали...

Так что, несмотря на введенный, казалось бы, по всей стране режим строгой экономии и уже упомянутое недополучение городской казной 100 миллиардов тенге, планы развития у представителей местной власти по-прежнему что называется "бьют ключом". Хотя, возможно, чиновники в чем-то осведомлены лучше широких слоев населения и их действия, наоборот, должны внушать населению лишний повод для оптимизма. Значит, жизнь в эпоху коронавируса не только не кончается, а даже наоборот – активно налаживается... Источник - turanpress.kz

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