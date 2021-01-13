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Брюссельские негрофилы, громя участок полиции, едва не отбуцкали местного королька
12:02 14.01.2021

В Брюсселе демонстранты сожгли участок полиции после гибели мигранта

Демонстранты подожгли в Брюсселе полицейский участок из-за гибели чернокожего 23-летнего мигранта после задержания стражами порядка. Об этом сообщает местное издание BX1.

Демонстрация прошла в северной части города. В ходе протестов группа манифестантов столкнулась с полицейскими, а также повредила служебные машины.

По данным издания, демонстрация началась мирно. По предварительной оценке, в ней участвовали примерно 400 человек. Участники демонстрации бросали в полицию камни, так как она несколько раз применила против них водомет. В результате действий митингующих было разбито окно полицейской машины. На месте вспыхнули пожары, в том числе и на полицейском участке. Впоследствии около 100 митингующих отсоединились от основной группы, а затем они стали бросать в полицейских различные предметы. После этого полиция арестовала демонстрантов.

Поводом для проведения демонстрации послужила смерть задержанного 23-летнего мигранта по имени Ибрагим. Как ранее сообщили в прокуратуре Брюсселя, инцидент произошел 9 января. Тогда мигрант попытался сбежать во время проверки, проводимой на фоне пандемии коронавируса, однако был задержан.

По версии стражей порядка, мигрант потерял сознание по дороге в полицейский участок. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов. Однако, по версии митингующих, в гибели демонстрантов виноваты полицейские.

Родственники погибшего потребовали от прокуратуры проведения расследования для установления точных причин его смерти. Они также пообещали провести акцию протеста против полицейского произвола.

Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, в момент беспорядков в Брюсселе находился кортеж бельгийского короля Филиппа. При помощи полицейских водитель монарха смог оперативно вывести машину на соседнюю улицу, при этом король и его кортеж не пострадали.

Источник - rbc.ru
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