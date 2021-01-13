Окончательное решение суда Швейцарии: семейство экс-Алматинского акима Храпунова получило полит-убежище

15:57 14.01.2021

Окончательное решение суда Швейцарии: Храпуновы получили убежище



Анатолий Устиненко



Швейцарский суд признал оппозиционно-политическую деятельность Храпуновых против первого президента Казахстана



НУР-СУЛТАН, 8 янв - Sputnik. Супруги Виктор и Лейла Храпуновы, осужденные в Казахстане за мошенничество, получили политическое убежище в Швейцарии. Такое решение, по словам Лейлы Храпуновой, вынес Федеральный административный суд Швейцарии.



"Двадцать девятого декабря 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии Виктору и Лейле Храпуновым, признав их оппозиционно-политическую деятельность против бывшего президента Казахстана (Елбасы Нурсултан Назарбаев – Sputnik), который, несмотря на его отставку в 2019 году, по-прежнему сохраняет неоспоримое влияние на судебную систему своей страны", - написала Лейла Хапунова в Facebook.



Она заявила, что таково краткое содержание сообщения пресс-службы Федерального административного суда Швейцарии.



Американский суд вынес новое постановление против семьи Храпуновых



Суд над семьей Храпуновых в Казахстане

В октябре 2018 года в Алматы состоялся заочный суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми - экс-акимом Алматы и его супругой.



Виктор Храпунов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве, получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями.



Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.



Лейла Храпунова также была признана виновной в инкриминируемых ей деяниях и осуждена на 15 лет заключения. Муж родной сестры Лейлы Храпуновой Айяр Ильясов получил пять лет лишения свободы за мошенничество.



В настоящее время чета Храпуновых скрывается за пределами Казахстана и заявляет, что их преследуют по политическим мотивам.