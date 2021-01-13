В Кыргызстане задержали бизнесмена, обманувшего более 30 госучреждений в Нур-Султане

16:10 14.01.2021

Абзал Калиев



Мужчина посредством участия в госзакупках обманул более 30 госучреждений и бюджетных организаций. Причиненный ущерб составил более 60 миллионов тенге



В Нур-Султане вынесли судебный приговор в отношении числившегося в межгосударственном розыске предпринимателя, обвиняемого в хищении бюджетных средств.



Сообщается, что бизнесмен с октября по декабрь 2017 года участвовал в тендерах, объявляемых госучреждениями и бюджетными организациями. Подавая заявки на реализацию горюче-смазочных материалов, предприниматель указывал заниженную цену, не соответствующей закупочной стоимости ГСМ в стране.



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Следствием установлено, что предприниматель намеренно шел на правонарушение, так как знал, что в случае победы в электронных государственных закупках заказчики при заключении договора обязательно будут осуществлять 100% оплату.



"Используя это обстоятельство, обвиняемый совершил мошеннические действия в отношении более 30 госучреждений и бюджетных организаций. Причиненный государству ущерб составил более 60 миллионов тенге", - сообщили в комитете финансового мониторинга Минфина.



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Отмечается, что подозреваемый длительное время находился в международном розыске и был задержан на территории Кыргызской Республики.



Приговором Сарыаркинского районного суда №2 Нур-Султана подсудимый признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (Мошенничество) и осужден к пяти годам лишения свободы.