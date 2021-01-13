 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Свежие" лица. В спикеры КазМажилиса Елбасы двинул Нигматулина, в премьеры - Мамина
16:17 14.01.2021

Нурлана Нигматулина выдвинут на должность председателя Мажилиса

Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе.

"В ходе заседания была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатур Нурлана Нигматулина на должность председателя Мажилиса, Павла Казанцева и Балаим Кесебаевой - на должности заместителей председателя Мажилиса, Джамили Нурманбетовой - на должность председателя Комитета по социально-культурному развитию, Каната Мусина - на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, Марата Кусаинова - на должность председателя Комитета по финансам и бюджету, Айгуль Куспан - на должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности, Альберта Рау - на должность председателя Комитета по экономическим реформам и региональному развитию", - говорится в сообщении.

Отметим, что спикер палаты еще не утвержден. Председатель Мажилиса избирается путем тайного голосования среди депутатов на первом пленарном заседании.

Ранее кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии Nur Otan в Мажилисе выдвинул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании парламентской фракции партии Nur Otan.

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Первый Президент Нурсултан Назарбаев высказался о кандидатуре премьер-министра Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе.

"Мое мнение - следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности, правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если Президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил депутатов фракции Nur Otan с победой на очередных парламентских выборах.

"У нас имеется четкий план и ресурсы для вхождения в тридцатку развитых стран мира. На этом пути большая ответственность лежит на ваших плечах как самой крупной парламентской фракции. Уверен, вы приложите все усилия для решения поставленных задач. Всем известно, что состав депутатов претерпел изменения. Считаю, что новые люди привнесут новые идеи и придадут импульс работе Парламента", - сказал Председатель партии.

Также Нурлан Нигматулин выдвинут на должность председателя Мажилиса.

Ранее Президент сообщил, что правительство по закону должно уйти в отставку после выборов депутатов Мажилиса.

"Я в скором времени после завершения выборов пойду в Парламент с тем, чтобы проконсультироваться с руководителями фракций перед новым составом депутатов по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства. Я думаю, что вы оперативно будете проинформированы", - сказал Токаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования во Дворце школьников в Нур-Султане.

Аскар Мамин родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО "Қазақстан Темір Жолы", занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций.

С 2016 по 2019 годы работал первым заместителем премьер-министра.

В феврале 2019 года Аскар Мамин был назначен премьер-министром Казахстана.

Источник - Tengrinews.kz
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